【UNDERCOVER】高橋盾激怒內地同胞後　SS20全黑上陣再聲援香港？

時裝不單只是衣服如此簡單，設計師可透過整個系列來傳遞信息。 早前，UNDERCOVER因在社交平台為香港加油，立即引起大陸網民乘性追擊，一句「No Extradition To China 香港加油」激怒了同胞們，並於國內網購平台發生品牌下架事件。 或許在這個動盪的時候，我們沒有心情看時裝，就算看見時裝騷登場，亦自不然聯想起香港，就如今季Off-White™時裝騷場地滿佈白花，而UNDERCOVER亦再度全黑上陣，仿佛就像為香港聲援。

UNDERCOVER SS20（網上圖片）

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Off-White™ SS20（網上圖片）

UNDERCOVER設計師高橋盾（WWD） 面對政治，不少藝人、設計師都不敢表態，更怕一開口就被中國封殺，哪怕是一個讚好、一句說話，都有機會導致品牌或公司喪失中國市場，賺不了人民幣。



相反，UNDERCOVER主理人高橋盾卻戰勝了這種恐懼，敢於在品牌社交平台上發表個人立場，明言支持香港反送中，雖然後來品牌官方IG把限時動態刪除了，過後國內網購平台「Yoho!Buy有貨」亦紛紛把品牌下架。最有趣的是，同胞們口裡說不，身體卻最誠實，今天於「Yoho!Buy有貨」搜尋UNDERCOVER，貨品亦再度可供購買。

早前「Yoho!Buy有貨」把UNDERCOVER紛紛下架。（網上圖片）

今天再度於「Yoho!Buy有貨」搜尋UNDERCOVER，貨品亦能購買。（網上截圖）

UNDERCOVER品牌口號是：「We Make Noise Not Clothes」（網上圖片）

UNDERCOVER品牌口號是：「We Make Noise Not Clothes」如果喜歡高橋盾，那想必也會愛上他的那份反叛精神，而且這種Punk元素亦於品牌中呈現。

UNDERCOVER SS20邀請函中引用英國作家Dylan Thomas的一句說話：「I hold a beast, an angel, and a madman in me」，而他亦通過服裝來回應，更說許多人在某方面都擁有詩句中的恐懼，作為時裝設計師，其實也會感到高度壓力、焦慮和自我懷疑，而這種恐懼更會直接影響創意，今季再以全黑設計登陸，亦巧妙地將一些圖案放在外套、西裝上，並加入美國攝影師Cindy Sherman的作品、怪異紡織圖案及運動服元素，設計師認為Cindy的作品存在二元對立，同時表明了他一直為品牌打造「混亂與平衡」的特色。

早前，UNDERCOVER因在社交平台為香港加油，立即引起大陸網民乘性追擊。（網上圖片）

我想做的事情，與每個人對我的期望總是相反。 高橋盾

高橋盾表示當要選擇衣服穿時，總是想穿黑色，他用非常平靜及冷靜來形用是次系列，所有剪裁都很簡單。「我想做的事情，與每個人對我的期望總是相反。」大概有些人會覺得黑色沉悶，而高橋盾卻多次用上黑色作主調，為它呈現出不一樣的層次感，並且帶出本次的主題「恐懼」。

觀看是次UNDERCOVER SS20，再加上高橋盾早前在IG上的暗示，也許全黑上陣，對於香港人來說，或是代表著另一種意義。