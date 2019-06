【UNDERCOVER】高橋盾激怒內地同胞後　SS20全黑上陣再聲援香港？

時裝不單只是衣服如此簡單,設計師可透過整個系列來傳遞信息。 早前,UNDERCOVER因在社交平台為香港加油,立即引起大陸網民乘性追擊,一句「No Extradition To China 香港加油」激怒了同胞們,並於國內網購平台發生品牌下架事件。 或許在這個動盪的時候,我們沒有心情看時裝,就算看見時裝騷登場,亦自不然聯想起香港,就如今季Off-White™時裝騷場地滿佈白花,而UNDERCOVER亦再度全黑上陣,仿佛就像為香港聲援。

UNDERCOVER SS20(網上圖片)

+ 11 + 10 + 9

Off-White™ SS20(網上圖片)

UNDERCOVER設計師高橋盾(WWD) 面對政治,不少藝人、設計師都不敢表態,更怕一開口就被中國封殺,哪怕是一個讚好、一句說話,都有機會導致品牌或公司喪失中國市場,賺不了人民幣。



相反,UNDERCOVER主理人高橋盾卻戰勝了這種恐懼,敢於在品牌社交平台上發表個人立場,明言支持香港反送中,雖然後來品牌官方IG把限時動態刪除了,過後國內網購平台「Yoho!Buy有貨」亦紛紛把品牌下架。最有趣的是,同胞們口裡說不,身體卻最誠實,今天於「Yoho!Buy有貨」搜尋UNDERCOVER,貨品亦再度可供購買。

早前「Yoho!Buy有貨」把UNDERCOVER紛紛下架。(網上圖片)

今天再度於「Yoho!Buy有貨」搜尋UNDERCOVER,貨品亦能購買。(網上截圖)

UNDERCOVER品牌口號是:「We Make Noise Not Clothes」(網上圖片)

UNDERCOVER品牌口號是:「We Make Noise Not Clothes」如果喜歡高橋盾,那想必也會愛上他的那份反叛精神,而且這種Punk元素亦於品牌中呈現。

UNDERCOVER SS20邀請函中引用英國作家Dylan Thomas的一句說話:「I hold a beast, an angel, and a madman in me」,而他亦通過服裝來回應,更說許多人在某方面都擁有詩句中的恐懼,作為時裝設計師,其實也會感到高度壓力、焦慮和自我懷疑,而這種恐懼更會直接影響創意,今季再以全黑設計登陸,亦巧妙地將一些圖案放在外套、西裝上,並加入美國攝影師Cindy Sherman的作品、怪異紡織圖案及運動服元素,設計師認為Cindy的作品存在二元對立,同時表明了他一直為品牌打造「混亂與平衡」的特色。

早前,UNDERCOVER因在社交平台為香港加油,立即引起大陸網民乘性追擊。(網上圖片)

我想做的事情,與每個人對我的期望總是相反。 高橋盾

高橋盾表示當要選擇衣服穿時,總是想穿黑色,他用非常平靜及冷靜來形用是次系列,所有剪裁都很簡單。「我想做的事情,與每個人對我的期望總是相反。」大概有些人會覺得黑色沉悶,而高橋盾卻多次用上黑色作主調,為它呈現出不一樣的層次感,並且帶出本次的主題「恐懼」。

觀看是次UNDERCOVER SS20,再加上高橋盾早前在IG上的暗示,也許全黑上陣,對於香港人來說,或是代表著另一種意義。