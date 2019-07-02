【專訪OG Ma】Unique Hype登陸香港　分享多年炒賣Supreme的故事

近日香港風雲變天，政治局勢固然繫民生休戚，原來連潮流工業同樣風起雲湧，不過別擔心，本地時裝世界沒有那些凡事追求考第一的人，故發生的事宜都以開心事居多。說的是Unique Hype，這間號稱紐約第一的Street Fashion炒賣店，最近就正式於香港銅鑼灣開設全球首間分店，叫香港潮流愛好者倍感光榮外，Unique Hype始創人，即大名鼎鼎的OG Ma更親臨香港做店長看鋪，作風親民地與一眾Fans交流並拍照留念，《一物》就有幸地抓緊這位潮流大媽在港的短短數天時間，與她進行一趟深度訪談。

千呼萬喚，OG Ma終於降臨香港。（攝影：黃舒慧）

地面特設專屬樓梯上樓。（攝影：黃舒慧）

誓要將香港店打造得比本店更吸引

Unique Hype坐落於銅鑼灣富明街一樓樓上鋪，不過卻有一條由地面延伸到鋪頭的專屬樓梯，從遠方即可看見Unique Hype的金字招牌，十分注目。踏入店中，成千上萬的新版、舊版以至絕版Supreme單品迅即映入眼簾，Dipset、Gucci Mane、Morrissey及Alli等多個配色的Photo Tee固然齊全，更搶手的Box Tee、Box Hoodie同樣不缺，Supreme與The North Face歷代各大別注版大褸更足以用一應俱全去形容，叫香港Fans們看得心花怒放、目瞪口呆之際，OG Ma卻強調：「其實尚有更多收藏級別的單品未到來啊！運貨的飛機Delay了。」

Unique Hype的Supreme單品應該是全港最齊全。（攝影：黃舒慧）

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問到OG Ma何解可以有這麼多昔日絕版貨帶來香港店，它們都不是老早就賣斷市的嗎？穿上黑色Box Tee的OG Ma則氣定神閒回答：「因為自2006年Unique Hype紐約店創立至今，對於一些熱門Items，我們都會採取『一半Keep、一半售賣』的方式去經營，確保具升值潛力的單品不會下子就完售，消失得無影無蹤。」那麼較之紐約本店，香港新分店所引進過來的產品又是如何？OG Ma就強調新店的貨品，只會比本店來得更精更多，絕不會少：「為了隆重其事新店開幕，我們特意帶上許多紐約本店都未曾出售過的東西，例如Supreme × RIMOWA行李箱，Unique Hype NY只分配到黑色，香港店就連紅色都會有售；KAWS的玩具系列紐約店只有很少，因為我們都將大部份帶過來這裡；而除了Supreme之外，PALACE超限量Tri-Ferg Logo Tee也是我誠意向大家推介的，基本上Unique Hype NY經已沒有補貨，盛餘的都全部來了銅鑼灣。」

問OG Ma何解會選擇於香港開店，她就自言「香港在她心目中一直是亞洲的潮流中心點。」（攝影：黃舒慧）

原來在Unique Hype之前 紐約是沒有Supreme炒賣店的

或許尚有許多人不知道，OG Ma（本姓謝，並非姓馬）這個綽號的由來，據她自己憶述，這一稱號是位黑人朋友幫她改的，OG即Original之意，Ma即是解媽媽，OG Ma，即是記頌她是紐約以至美國將Supreme和街頭時裝引領到炒賣店市場的第一人：「因為在2006年Unique Hype創立之前，紐約壓根兒就沒有這類型商店或概念……」OG Ma如說是，哪怕這種炒賣服飾的商鋪與概念，在當時的日本和香港就經已大行其道。

Unique Hype 2006年的原店，位於紐約曼克頓China Town的Elizabeth Street。（sneakerb0b）

不過別以為正是紐約炒賣Supreme的先驅者，就誤會Unique Hype自06年成立那一刻起，就一直風調雨順，當中的辛酸事，當真令OG Ma百般滋味在心頭：「很多人看到我們風光一面，見到Travis Scott、Kylie Jenner、Wiz Khalifa等流行巨星光顧Unique Hype，就總認定我們『贏在起跑線上』，其實當真大錯特錯。」「二十多年前我帶同二個兒子由深圳離鄉別井，移民到美國紐約，當真殊不容易，既要好好照顧兒子，卻偏偏人生路不熟，起初的確十分不習慣，曾經一度思鄉得嚴重，諗過回流深圳搞一間貿易公司，重新生活就了事，幸好最後都總算適應下來，找到一份保姆工作。」

「及至2006年，兒子Peter就提議自己做生意起來，開設一個轉售潮流商品的店，基於我們老早就是Supreme的支持者，因此就嘗試售賣Supreme起來，然而當時的Supreme基本上遠不如現在般流行，很多時甚至到了無人問津之地步，當時Box Tee我們只售$100美金左右，卻長期銷情慘淡……」

後來幾經努力，OG Ma終於將Unique Hype遷移至Elizabeth Street的寬敞地鋪之上。（網上圖片）

如是者，在生意未如理想之際，擁有商業學位的OG Ma就唯有為Unique Hype另覓出路，試過賣廉價水讚耳環、遊戲機帶甚至遊戲王玩具卡，輾轉之下，終於透過售賣NikeDunk Low Pro SB而闖出一片天：「那時各式各樣的Dunk Pro SB如喜力Dunk、Tiffany Dunk、UNKLE等等均為Unique Hype賺來不少收入，增加了我從事街頭潮流事業的決心，各代Supreme Dunk更將Supreme重新引向正軌，終使Supreme愈來愈搶手，愈來愈受歡迎。」

Kylie Jenner就曾拜訪Unique Hype購物。（網上圖片）

OG Ma並沒有因為可觀的利潤而將Supreme暴露的問題視而不見。（攝影：黃舒慧）

Supreme的變質與PALACE的堀起

不過真正將Supreme和Unique Hype推向頂峰的時刻，還是決定性的2017年，OG Ma：「因為那一年Supreme破天荒與Louis Vuitton推出合作系列，成功將James Jebbia這個品牌推向全世界，變得無人不曉，自此之後不但美國本土，全球各地的潮流愛好者也一窩蜂到紐約Supreme專門店，到Unique Hype爭相購買Supreme的單品，每次有新產品開售，都定必大排長龍，熱爆程度，堪稱前所未見。」

正是近年的人氣高企，既使到Unique Hype生意愈做愈好，也令到OG Ma的名聲擴展至全球，不過在名利雙收的背後，作為Supreme資深用家和支持者的OG Ma，卻對當前強勢有着意想不到的無奈：「從生意的角度看，今天Supreme的王朝盛世當然是好，但從藝術、文化的角度看，卻是截然不同的見解了！昔日的Supreme之所以叫人興奮，乃是它那種濃厚的Underground和非主流味道，每季的產品設計並不多，數量也極少，手工用料也十分精細，只因當時James Jebbia一切都是以態度行先，賺錢與否反屬其次。」

是世界變了？還是James Jebbia變了？（攝影：黃舒慧）

「可惜隨着生意愈來愈大，又開始有新投資者加入，Supreme有些東西就漸漸變了質，商業的意味濃烈了許多，為迎合全球各地而來的巨大消費群，開始每季設計出大量的作品，每款作品的生產量亦愈來愈驚人，尤其是T-shirt類的產品尤為明顯……」

「當然購買Supreme的顧客也改變了，從前大部份鍾愛Supreme的，都會是滑板手或街頭文化愛好者，他們總愛講求每件產品的創作理念和實用性，不過時下的用家就不同了，基本上他們甚麼都會買，只要是和Supreme有關的，都立刻去搶購，就以Tee為款，從前顧客就愛考究Graffi Tee上的圖案出筆何人手筆，有何寓言；或研究PhotoTee的相中人是誰，其背景故事如何，相片又是誰操刀攝影的，現在只要Tee尺碼啱Size，消費者就會立即購買，十分『疏爽』，卻相對少了一點意思……」

對比起美國，OG Ma指出香港消費者很喜歡追求小物類單品，這現象在美國是很少見的。（攝影：黃舒慧）

因此在訪問的一個多小時之中，OG Ma一再流露出對昔日Supreme的熱愛：「你問我的話，我會認為04至08年間的Supreme作品最精彩，許多經典神作都於那幾年之間出現：例如2004年慶祝品牌誕生10年而引用Kate Moss CK廣告的Photo Tee，泰臣、Raekwon、Dipset等相關Tee款也是於這時期促成，Terry Richardson為Lady Gaga拍攝的作品亦然，不過留意Lady Gaga系列自此至終沒有製成過衣服，而只是以Poster的形式發售，可見從前的Supreme正是如斯不主流，如斯樸實和神經質。」

PALACE是OG Ma十分看好的品牌。（攝影：黃舒慧）

既然在藝術的角度而言Supreme未必再單天保至尊，那麼見多識廣的OG Ma又認為哪一個品牌有取而代之的能力呢？其實答案並不出人意表，OG Ma：「我認為Lev Tanju領軍的PALACE正是最有潛力的一個，雖然2010年才創立，卻有許多方面都有着Supreme年輕時代的風韻和影子，特別在控制稀有度方面更是如此，許多東西都別具特色，卻基於貨量少的原因而很難買得到，即使它位於New York Soho的鋪面十分大，但能夠買到者，都不過是那二十多款單品而已。」

「不過PALACE如是當真挑戰Supreme的至尊地位，其實尚有一段明顯距離，關鍵之中是能否像Supreme一樣，策動出許多掀起全求轟動的Collaboration」

PALACE早前與POLO合作的系列。（攝影：黃舒慧）

OG Ma強調，在唐人街做生意，要凡事都親力親為。（攝影：黃舒慧）

一定會再返來香港的

最後問到二十多年來首次踏進香港的OG Ma會否再度來港，她就承諾大家：「這是一定會的！」

「這幾天許多香港支持者向我說，Unique Hype能夠在香港開分店叫他們很開心，但其實最開心的還是我們自己，不是因為生意好壞與否，而是你們對我展現出來的熱情，大熱天時不懼風雨地排隊，為的就是到Unique Hype購物，或者向我『Say個Hi』和拍照留念，這種狂熱，是我當初決定到香港開店之時候，也未曾意料得到的。所以香港支持者實在叫我十分感動，未來我一定會再返來和大家見面的。不過，即便我不在這裏的時候，Unique Hype的精神和核心價值，也是永遠長存的。」

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問到甚麼是Unique Hype之核心價值？OG Ma指是對於產品來源的異常執著：「雖然Unique Hype搜羅到很多Supreme的產品，但我們產品的來源只有兩個：一個是位於紐約的Supreme專門店，另一個則是他們品牌的官方網店，美國以外，即東京、巴黎和倫敦的Supreme專門店，我們並不會於當地入貨，轉售給顧客，其他人寄賣或者朋友親戚轉讓的Items就更加沒有可能，如斯政策，一來是要確保Unique Hype所售賣單品的100%真確性（時下有太多假貨了！），二來我認為一個來自紐約的品牌，其貨源都當然要來自紐約才夠原汁原味吧！」

銅鑼灣富明街寶明大廈一樓J-K室