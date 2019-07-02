【Christian Dior】向Dior先生致敬的高訂　為何跟MoMA扯上關係？

Maria Grazia Chiuri第二個Christian Dior高訂系列，除了關於建築、文化、歷史和女性力量外，甚至連繫上MoMA。

「有時候，新的時尚趨勢出現時，舊有的時裝象徵並不會就此一筆勾消。舊有文化會因偶像的穿著而被他人完全接受，繼而遺留下來。」 《Are Clothes Modern?》

於Christian Dior FALL 2019 COUTURE系列中，開幕模特兒以一襲米白色、印有「Are Clothes Modern?」字樣的連身長裙揭開序幕。「Are Clothes Modern?」取材自建築師Bernard Rudofsky於1947寫成的論文，論文探討身體、時空、文化理論的關係。

Maria Grazia Chiuri以此為起點，於FALL 2019 COUTURE探討女性、衣服於不同時空以及地域的意義。

「Are Clothes Modern?」取材自建築師Bernard Rudofsky於1947寫成的論文，論文探討身體、時空、文化理論的關係。（vogue.com）

「Are Clothes Modern?」不但是建築師Bernard Rudofsky的論文題目，在這之前，MoMa更曾於1944年11月28日至1945年3月4日間舉行同名展覽，當時Bernard對很多既定時裝設計提出質疑，並以嶄新風格取代一些不美觀、不實用，甚至不正常的定律，為時裝設計進行一場革命性的改革。

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這是對所有Dior偉大的女性及繆思的讚揚及推崇。（It’s respecting and hailing all the great women and muses of the house of Dior.） Maria Grazia Chiuri

今次Christian Dior無論是在時裝騷場選址，抑或是衣服的設計上，亦刻意向品牌的歷史以及女性力量致敬。時裝騷選擇回歸蒙田大道（avenue montaigne）30號總部，在創辦人Christian Dior的夢想起源地展出最新高訂系列。Maria Grazia Chiuri邀請了同為女性主義者的美籍多媒體藝術家Penny Slinger合作，將騷場打造成一個魔幻且迷人的場景。

Maria Grazia Chiuri邀請了同為女性主義者的美籍多媒體藝術家Penny Slinger合作。（widewalls.ch）

Penny Slinger於倫敦出身。她的作品充斥大量女性身體的影像，其中不少作品透過剪貼呈現女性的性徵。她藉著文字、攝影、電影、雕塑等載體，表達出潛意識內的慾望與恐懼，從而探討女性與情色的關係，並鼓勵女性探索自己的身體與情慾。她於6、70年代起大放光芒，近年喜歡在作品中加入大自然的元素，當中尤以花卉圖案為主，藉以讚揚女性身體之美。

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是次時裝秀，Penny Slinger亦在秀場佈置中加入大量大自然的元素：開滿粉紅鮮花的庭園擺放了雕有希臘女神像的柱子，另外亦有一棵高達15米的生命樹於中央樓梯蜿蜒生長。模特兒一個接一個從由庭園的盡頭走出，再穿過生命樹中走入秀場。品牌以此訴說嫵媚的女性亦有支撐世界的強大力量。

模特兒一個接一個從由庭園的盡頭走出，再穿過生命樹中走入秀場。（vogue.com）

創辦人Christian Dior先生曾說：「我可以寫一整本關於黑色的書（Je pourrais écrire tout un livre sur le noir）」。在服裝上，Maria Grazia Chiuri今次運用了大量的黑，向Christian Dior先生致敬。

儘管同樣是黑，但Maria Grazia Chiuri在材質、衣服結構、紋理上下盡苦功：有品牌常見的網紗、筆直且線條硬朗的寬袍、柔軟飄逸的羽毛、低調卻不失華麗的黑絨、奪目炫眼的閃片……無不強調女性剛柔並濟的魅力。

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在時裝秀尾聲，閉幕模特兒穿上仿蒙田大道30號總部的盒子出現，令人眼前一亮，亦直接向品牌創辦人Christian Dior致以最直接且深切的敬意。

閉幕模特兒穿上仿蒙田大道30號總部的盒子出現，向品牌創辦人Christian Dior致敬。（vogue.com）

一次過欣賞Christian Dior FALL 2019 COUTURE：