RIMOWA x Dior縮細行李箱驚艷巴黎時裝周！同期推東京旗艦店特展

2020春夏巴黎時裝周開鑼，其中話題度最高的莫過於Dior與RIMOWA合作的行李箱，印上了滿版的Christian Dior Oblique經典圖騰，顏色則已銀藍漸層呈現，前衛又時髦的外型，成功引起話題。而RIMOWA東京銀座旗艦店於2017年盛大開幕後，近日舉辦了一場名為 RIMOWA Heritage Ginza的展覽，從RIMOWA 過往至今的行李箱中，挑選 30 個經典款式展示，透過展覽讓大家逐一認識這個百年品牌的歷史。

▼▼▼按圖看RIMOWA x Dior膠囊系列▼▼▼

+ 9 + 8 + 7

現場除了展示較為近代的鋁鎂合金行李箱外，其實早在 1989 年創立之初，RIMOWA是家生產木製行李箱及大型衣櫃的公司，在當時熱愛旅行的貴族，會用木製的行李箱裝放貴重物品以及樂器。而現在大家熟悉的鋁製款，則在 1937 年推出，這個突破性的創舉一舉將RIMOWA推向全世界。

展覽在RIMOWA銀座旗艦店三樓舉辦，將展場空間以白色打造成機場的行李轉盤，上面放置各個年代的RIMOWA行李箱，除了象徵RIMOWA是旅人的最佳旅伴，也能讓大家更了解RIMOWA的百年歷史。除此之外，這回更攜手兩位藝術家Colliut及USUGROW兩人合作，以鮮明的色塊及塗鴉為RIMOWA帶來不同的想像。

按圖看RIMOWA銀座旗艦店特展現場▼

+ 8 + 7 + 6

而RIMOWA亦自2016 年面臨品牌的全新轉捩點，法國LVMH集團以6.4億歐元收購RIMOWA，令RIMOWA與 LV、DIOR、GIVENCHY等時尚品牌成為一家人，品牌經營也逐漸走向精品化，陸續與Off-White、Supreme等潮流品牌合作，其中一大動作就是將從1981使用至今的藍色粗體LOGO，去掉邊框，改為更為細緻且時髦的無襯線字體，充分展現RIMOWA實用及奢華的兩種屬性。

RIMOWA銀座旗艦店（IG＠luxina.id）

RIMOWA Heritage Ginza 展覽日期： 即日起至2019 年 至 12 月中旬（暫定） 展覽： RIMOWA Store 銀座7丁目（東京都中央区銀座7-9-17）

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】