【RIMOWA】行李箱換新裝迎盛夏　沒有聯乘卻以大自然色彩贏得注目

早前RIMOWA與藝術家Daniel Arsham攜手打造的行李箱雕塑作品，雖然令人眼前一亮，但只可遠觀。 不過，品牌即將推出的夏日行李箱系列，卻可以私有化，換上全新色彩，在銀與黑兩大低調配色以外，提供完全不一樣的大自然色彩。

RIMOWA推出全新四色行李箱。（RIMOWA）

RIMOWA今回所推出的全新彩色行李箱系列，設計靈感啟發自窗戶遠觀的景致，因而帶來「Coral」（珊瑚色）、「Slate」（石灰色）、「Sage」（灰綠色），以及「Saffron」（花黃色）這四色，並同時將以上色彩放置於品牌Essential Cabin、Essential Check-In L與Essential Trunk Plus等不同型號上。這些新配色除了帶來新鮮感外，更重要是為MIx & Match多加選擇，不再只是一些較深沉的色調，看到品牌官方宣傳照片，模特兒穿搭跟行李箱顏色極之合襯，為RIMOWA換來另一種時尚氣味。

RIMOWA數月前與藝術家Alex Israel的聯乘設計（RIMOWA） 過去RIMOWA曾與不少品牌進行聯乘系列，包括Supreme、Off-White™、Fendi、Moncler等，每次都成為時尚界話題，並引起瘋狂搶購潮。而數月前品牌與視覺藝術家Alex Israel所打造的聯乘，用上紅藍色系漸層，來象徵美國西海岸美麗的日落景觀，視覺效果令人耳日一新。

RIMOWA過往聯乘設計：