【Victoria's Secret】超模拒絕再合作：掌握自己的力量已很性感

近年，Victoria's Secret不論是生意或形象，勻一落千丈。 就連超模Karlie Kloss也公開表示拒絕與品牌合作，不再做天使，到底背後埋藏著甚麼秘密？

Karlie Kloss不再做天使（網上圖片）

Karlie Kloss於2011年至2014年期間，一度是品牌時裝騷的常客，後來更簽下合約，成為Victoria's Secret御用天使；其後，因修讀課程的關係而暫別舞台，直至2017年再度回歸。這位26歲超模擁有188CM的高挑身材，或許是女性們夢寐以求的身型，同時也符合品牌打造完美的性感形象。可是，Karlie告訴英國版《VOGUE》將決定放棄與Victoria's Secret簽訂利潤豐厚的合同，表示想真實地做回自己，並向全世界年輕女性展示美麗新定義。

Karlie Kloss不再做天使（網上圖片）

無論是高跟鞋、化妝品，還是美麗的內衣，如果你能掌握自己的力量，那就已經很性感了。 Karlie Kloss

對於Karlie Kloss來說，作為Victoria's Secret的天使，並不符合她的價值觀。她的粉絲及年輕女孩子也許正在以她為榜樣，所以不論所選擇合作的公司，還是她向世界展示的自我形象，其實也會影響時下年輕人的傾向。

Victoria's Secret以性感形象而聞名，某些胸圍設計亦只是為了討好男士，美麗向來多元化，不一定要像品牌打造出來的「天使」才叫美麗。「無論是高跟鞋、化妝品，還是美麗的內衣，如果你能掌握自己的力量，那就已經很性感了。」Karlie亦表明，她想樹立一個正面榜樣給大眾，若持有不同價值觀時，她說永遠也不會成為當中的一部份。

Karlie Kloss的職業生涯，可算是順風順水，但回望過去，她為自己做出的決定而感到自豪。（網上圖片）

Victoria's Secret熱潮早已過去，或許品牌是時候考慮轉形象了......