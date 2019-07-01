Facebook、Google設計師夥拍港牌ANICORN　錯覺指針手錶亂中有序

本地手錶品牌ANICORN與韓國設計師Ji Lee大玩錯覺，設計出錶盤上滿佈靜止指針的手錶，竟讓人不禁停下來觀賞它？

Ji Lee聯同ANICORN推出手錶系列（網上圖片）

本地手錶品牌ANICORN曾推出NASA限量版手錶（ANICORN）

本地手錶品牌ANICORN繼NASA限量版系列後，今次找來韓國Ji Lee合作加盟，為其「Redundant Watch」最新手錶系列進行設計，40毫米錶殼，並由316l不銹鋼所製成，有黑色或銀色可供選擇，而且外殼非常薄，只有7.5毫米。它亦是時間三重奏（ttt）系列的延續，由於錶面上沒有數字顯示，若你細心留意，12個靜止指針分別指向不同方向，並代表著一至十二點，特別以挑戰傳統手錶及表達時間的方式來設計。

「Redundant Watch」手錶系列大玩錯覺（網上圖片）

原來Ji Lee曾在Facebook擔任設計師，亦是Google Creative Lab的前創意總監，他以插圖及公共藝術項目而聞名，他於韓國出生、巴西長大，後來到紐約修讀平面設計，更被《Fast Company》譽為美國50位最重要的設計師之一，他的作品亦曾在《紐約時報》、《TIME》、《BBC》等出現。



這位設計師透露，此次設計可以追溯至1993年，當時他正在修讀平面設計，其任務是設計出一個獨特時鐘。後來，他卻想到了這個以指針代表數字的想法，並製作了作品於網上發佈，供人們購買。而四年前，他發現其他人根據他的設計來製作真正的時鐘，並在Reddit上傳開起來。就在那時，他意識自己應把它變成一個商業計劃，後來更在2017年成功在Kickstarter上推出。

Redundant Clock（網上圖片）

可惜的是，「Redundant Clock」已不再推出，但幸好一年前受到ANICORN邀請，盼望Ji Lee將這個時鐘變成手錶版本。而ANICORN創始人Joe Kwan亦在《Fast Company》透露，將直徑為12英寸時鐘，縮小至40毫米直徑的手錶，這並不是一件易事，他們必須縮小所有設計元素，同時保留12小時的細節。經過四次修改，最終成品或許讓你造成錯覺，但卻迫使你停下來慢慢欣賞那一分一秒。