【CHANEL】年賺111億美元　為何香奈兒家族仍要收購這冰島品牌？

今年二月，老佛爺逝世，使CHANEL失去了創意總監。近日品牌公佈全年業績，在他最後執掌期間，共賺得111億美元（約860億港元），比上年度增長10.5％。 除業績驚人外，近日CHANEL更投資了一個潛力非凡的新品牌。

老佛爺最後執掌期間，CHANEL共賺得111億美元。（網上圖片）

CHANEL百年來都是私有企業，現在由秘密億萬富翁兄弟Alain和Gerard Wertheimer所擁有，品牌向來逃避公開談論財務狀況，但近兩年卻漸漸開始透明，而這些數字亦能直接告訴大眾，品牌擁有強大資產，而他們亦表示未來將會繼續獨立經營。

冰島品牌66˚North（網上圖片）

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與此同時，Chanel家族所控制的投資公司Mousse Partners，同時決定投資冰島品牌66˚North。回溯品牌歷史，由創辦人Hans Kristjánsson於1926年在冰島創立，目的是為冰島漁民及工人製作工作服，基於Hans住在冰島的Suðureyri，那裡天氣十分惡劣，保暖衣物絕對是冰島漁民求生的關鍵，為了這些問題，Hans更熱衷設計不同能夠抵禦寒冷天氣的服裝，因此他搬到挪威學習如何縫製衣服。 當他搬回Suðureyri時，就創立SjóklæðagerðÍslands（冰島漁民服裝工廠），後來更演變成為人所知的66°North，雖然現今生產線大部份轉移至歐洲拉脫維亞工廠製造，並與高品質面料製造商合作，提供不同創新及多功能物料。

66°North這個名字是源於北極圈的緯度線。（網上圖片）

自1928年以來，66˚North為冰島搜索救援隊提供工作服。（網上圖片）

其實自1928年以來，品牌就一直為冰島搜索救援隊提供工作服，而這一成功更追溯至戶外服裝的發展歷程，從採用油畫布製成的風帽，到獲獎Snæfell外套，都是採用革命性合成材料所製成。由於冰島天氣非常難以預測，每天都有不同的風雨、雪及太陽等天氣情況，而90多年來，品牌亦一直挑戰這些狀況，盼望讓顧客在最惡劣天氣做好準備，同時在日常穿上衣物時亦感到舒適。

66°North被CHANEL看中注資。（網上圖片）

儘管66°North多年專注功能性服飾，目前卻開始著眼時裝市場。去年，它曾與丹麥品牌Ganni合作推出聯乘系列，亦在巴黎Printemps及柏林KaDeWe百貨公司可供購買，今年秋季更在MatchesFashion正式上架。前Net-a-Porter董事總經理Matthew Woolsey，他將於7月加入66°North擔任品牌新任全球總裁，表明從功能和美學的角度，它都擁有相當大的潛力。

是次被CHANEL看中注資，相信66°North更可進一步推向國際化，未來發展前景甚為樂觀。