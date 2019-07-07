【Vintage】專訪日本古著重製達人　一針一線賦予破舊襤褸新生命

襤褸（Boro）珍貴致極，這項由江戶時代流傳至今的服飾工藝讓一眾古著愛好者為之著迷。以前的人穿襤褸是因為缺乏製衣物料而被逼著不斷補造僅有的衣物，而現代人資源豐足但仍然穿著襤褸，只為了那種舊物的獨特氣質和承傳美學概念。

Good Old Days Vintage Market宣揚古著文化。（攝影：黃寶瑩）

每件作品都是Yuta親手用古著改製。（攝影：黃寶瑩）

專程為了Good Old Days Vintage Market古著市集首次來港的古著重製達人Yuta Kudo，他站在放滿手作襤褸製品檔攤前一臉笑容，沉醉於整個市集的懷舊氣氛中，踴躍地與客人與同場檔主交流古著心得。他表示在古著市集完結後便要馬上回日本而感到可惜，只因他有正職在身，沒有太多時間逗留在香港逛逛。問到Yuta為何有正職還會創立自家品牌NORA-ADD時，他沒有半點猶豫地說道：「一開始只是為興趣，但後來愈來愈多客人透過Instagram聯絡我，表示對我的作品有興趣，才一步一步擁有品牌。」

Yuta Kudo在檔攤前展示其手作襤褸製品。（攝影：黃寶瑩）

Yuta作品均以襤褸（Boro）、裂織（Skiori）、酒袋（Sakabukuro）等歷史悠久的古布作主要用料，所以不論是外套、帽子、錢包、手袋等的款式都是成熟長青的設計，以便長久使用及流傳下去。但其作品中出現一個貓造型的袋子，而且整個袋都用上來自日本（明治至昭和時期）和美國的古著品改製而成，所以就知道他是位貓痴。Yuta再解釋指NORA-ADD是日文拼音的「野良貓」，同時有自由的意思，亦道出他個人對古布製品的創作理念：「自由創作，獨一無二」。因此問到Yuta是如何尋找靈感或選擇布料進行創作時，他也坦言一切只靠感覺，因為做古著重製初期時是因為喜歡古著的獨特感和隨意創作的自由度，所以現時也不會太刻意去設計。

NORA-ADD是日文拼音的「野良貓」，同時有自由的意思。（攝影：黃寶瑩）

NORA-ADD道出Yuta對古布製品的創作理念：「自由創作，獨一無二」。（nora1985cat）

古著重製達人Yuta Kudo為了古著市集首次來港。（攝影：黃寶瑩）

襤褸所以特別不只因為是一代傳一代的寶物，更因為古布的多個工藝及程序都有助加強布料的厚度，當中以藍染工序最為人熟悉，染料能令布料更耐磨，也有防蟲和防紫外線的作用。而另一加強布料厚度的就是刺子繡（Sashiko），精細的縫線用於加固受損布料，也為布料加上獨特質感。刺子繡最花時間的一環，但Yuta卻表示最享受這個工序，因為刺子繡下一針拉一線的過程讓他更專注，同時感覺治癒。襤褸的製作過程需要全人手製作，世世代代的人都付上無數心力和時間加工而成，所以襤褸之「情」是最得來不易的。

每件作品都是Yuta親手用古著改製。（攝影：黃寶瑩）

刺子繡（Sashiko）用於加固受損布料，也為布料加上獨特質感。（nora1985cat）

刺子繡（Sashiko）用於加固受損布料，也為布料加上獨特質感。（nora1985cat）

Yuta還介紹了他近期最喜歡的手挽袋作品，作品同樣用了日本襤褸和美國地毡材質製作，因為他很喜歡美國風的古著，因此很常把美國古著牛仔、皮革、印地安銀貝等美國古著元素配合日本襤褸的古布製作小物和服裝。但更值得一提的是當他把破落的襤褸與完好的皮革拼湊一起時有種新舊接替的感覺，因為襤褸在日本是世代相傳的產物，這種對服裝或物件珍而重之的情懷在現代人身上已經絕跡，所以Yuta用了新的方法把舊物延續下去，讓世界知道貪新也不必忘舊。

以日本襤褸和美國地毡材質製成手挽袋。（攝影：黃寶瑩）

Yuta常把美國古著配合日本襤褸製作小物和服裝。（攝影：黃寶瑩）

破落的襤褸與完好的皮革拼湊成鎖匙包，有種新舊接替的感覺。（攝影：黃寶瑩）