【人間失格】太宰治110歲冥壽紀念香氛噴霧　頹廢文學有幾香？

《人間失格》中，一句：「膽小鬼連幸福都害怕，碰到棉花都會受傷」，道出了幾多個內心絕望且懦弱的文青心事？ 時光飛逝，1948年去世的太宰治原來不知不覺間經已離世71年。儘管如此，他在不少讀者的心目中，仍然難以取替。適逢今年是太宰治誕生的110週年，藝文界推出多個有關《人間失格》的活動及作品，除了有著名攝影師蜷川實花執導的《人間失格—太宰治與三個女人》外，SONY亦以「文學的香氣」為題，推出《人間失格》個人香氛噴霧。

SONY推出《人間失格》個人香氛噴霧。（scentents.jp）

相信大家都很好奇，究竟《人間失格》個人香氛噴霧，會是怎麼樣的氣味？

《人間失格》個人香氛噴霧是「SONY AROMASTIC個人芬香噴霧器」系列的產品。顧名思義，《人間失格》個人香氛噴霧以太宰治的名著《人間失格》為本，SONY打著讓人可以感受「當時主角所感受到的」為旗號，在書中抽選出五個最令人印象深刻的場景，進而製作出五款不同氣味的香氛。

《人間失格》個人香氛噴霧有五款不同氣味。（scentents.jp）

第一種香氛味道：「曾經那麼的喜歡過的人」

第一種香氛味道名為「曾經那麼的喜歡過的人」。（《人間失格》預告截圖）

我心裡想，她確實是個一臉疲態、模樣窮酸的女人，但同時又有一個同是窮人的親切感湧上心頭，令我發現常子如此的可愛，我有生以來第一次主動且積極地感到怦然心動。

當時主角違背了父親對他的寄望，終日沉醉於香煙、酒精以及女色之中，還荒廢了學業，加入了左派組織，參與左派政治活動。後來主角卻對左派組織日漸生厭，內心因而矛盾不已。再加上父親離開東京，主角的變得不再富裕。此時他遇見了任職服務員的常子，漸生情愫。某天二人相約自殺，豈料主角竟然獲救。因為思念死去的常子，主角終日嚶嚶哭泣，並發現自己真的愛上了常子。以當時的香料產業為靈感，第一種香氛重現主角對常子的感覺。

第二種香氛的味道名為「再也回不去的那間公寓」。（《人間失格》預告截圖）

第二種香氛味道：「再也回不去的那間公寓」

「她們兩人真是幸福，像我這種渾蛋夾在她們兩人之間，總有一天會毀了她們。低調的幸福。一對好母女。啊～倘若上天肯聆聽我這種人的祈禱，我祈求您賜給她們幸福，就算是一生只有那麼一次也好。」我好想就地蹲下身，合掌祈禱。但我悄悄關上門，再次前往銀座，從此再也沒踏進公寓半步。

其後主角透過崛木遇見一個寡婦，不久後便搬入她的公寓，與她及她的女兒同住。可惜他認為自己最終只會為母女二人帶來不幸，因此會離開了這個再也回不去的公寓。以「關東大地震之後建造的高円寺木製公寓的氣味」，重現這段平靜且幸福的短暫時光。

第二種香氛的味道名為「再也回不去的那間公寓」。（《人間失格》預告截圖）

第三種香氛味道：「還是那個無名的漫畫家」

漫畫家。唉。可惜我只是個沒有大悲大喜的漫畫家。儘管日後面臨大悲也無礙，我只渴望此刻放縱的極度歡樂，雖然內心如此焦急，但我目前的快樂，就只是與客人扯東道西，喝客人請我喝的酒。

從母女的家逃走後，主角短暫地住了在京橋酒吧老闆娘的家，並需要到酒吧幫忙的日子。主角雖然恐懼人類，卻在那段日子日復日招待不同的客人，並且與客人夜夜狂歡。第三種香氛氣企圖重現當時精英聚集、豐富多彩的都市感覺。

第三種香氛的味道名為「還是那個無名的漫畫家」。（《人間失格》預告截圖）

第四種香氛味道：「猜拳後的無心之語」

那白晢的臉蛋，還有那不懂任何污穢的童貞，是如此的尊貴。我過去從未和年紀比我小的年輕處女上過床。那就結婚吧。不論日後會因為這樣而遭遇再大的悲哀，也無所謂。

儘管這段婚姻最後讓主角走向崩潰，但這段婚姻一開始確是為主角帶來不少力量：主角不單戒了酒，甚至投身為成固定的漫畫家。另外，他亦會在晚上與妻子一起出門看電影，更愛欣賞妻子的一顰一笑。第四種香氛以肥皂的香氣，重現主角這段如在夢境的美好時光。

第四種香氛的味道名為「猜拳後的無心之語」。（《人間失格》預告截圖）

第五種香氛味道名為：「人間失格」

我的住處就位於村郊，五間房的大小，但似乎已相當老舊，壁面斑駁，屋柱滿是蟲蛀，幾乎完全無從整修。

在發現妻子背著他多次偷情之後，主角對「無瑕的信賴感」整個破滅了，雖吞食安眠丸獲救，可是他卻沒有因此重獲對人生的希冀，不單酒精中毒、染上毒癮、更與藥房老闆娘發生不倫戀。最後主角被關了在瘋人院，並走向最後的滅亡。最後一種香氛便是希望重現主角被送入那病房內空氣的味道。

第五種香氛的味道名為「人間失格」。（《人間失格》預告截圖）

大家購入一個香氛機後會獲得「解說本」QR Code。「解說本」會為大家更詳細說明小說的情節與氣味之間的連結，更有太宰治其他作品中類似場景的介紹。

而且「SONY AROMASTIC個人芬香噴霧器」有別於其他香氛，氣味不僅可以只針對使用者臉部位置，更能隨時切換氣味，讓大家可以隨心選擇想要享受的氣味，又不會影響到旁人，非常貼心。《人間失格》個人香氛噴霧於6月19日開始發售，連税後定價為3,980円。

My Little Airport作品《失落沮喪歌》曾唱道：：「我又有心事，自從看了太宰治」，未知聞完太宰治香氛後，又會不會有心事呢？