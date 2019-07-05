【IKEA】盛傳外國專門店開售自家帽子　當真要開拓時裝市場嗎？

瑞典家品王國IKEA近年積極向時裝工業靠攏，與OFF-WHITE、Craig Green等人氣品牌合作不在講，最近更在網上流傳於外國IKEA專門店，率先發售自家品牌Logo太陽帽，迅即引來莫大轟動，看來IKEA全面進軍巴黎時裝周的日子不遠矣！

無花無假，昨日網上流傳IKEA於專門店發賣自家帽子。（網上圖片）

大家覺得有型不有型？（網上圖片）

昨日instagram、Facebook就瘋傳一張以IKEA招牌藍色購物袋改製而成的太陽帽照片，本來也沒有甚麼大不了，皆因過往就好很多潮流品牌熱愛將IKEA購物袋改製成服飾Item，但有趣地方是相片中的背景，並非來自甚麼潮流時裝店，而明顯是IKEA本身的自家專門店，因此叫人聯想是否IKEA已經決定地開拓時裝市場，生產時裝單品，並神不知鬼不覺地開始售賣。雖然目前IKEA官方尚未對事件有任何正式回應，但所謂空穴來風未必無因，既然連如日中天的Virgil Abloh都能夠找來合作，其實開發自家服飾品牌，也不過是「易過借火」的事。

IKEA × Virgil Abloh的單品在全球引起高度關注。（IKEA）

與Pleasures合作的Custom-made IKEA Cap。（Pleasures）

何況肥水不落別人田，世間上惡搞、改製IKEA藍色購物袋成時裝單品，並大獲好評的潮流單位本身就多的是，Demna Gvasalia領軍的Balenciaga當年那個真皮Premium版藍色購物袋，固然是街知巷聞成功例子；就連玩味街頭品牌Chinatown Market亦然，只因這個由Michael Cherman主理的單位之所以能夠於極短時間之內光速上位，除了依靠招牌笑哈哈外，那頂與Pleasures合作的Custom-made IKEA Cap帽也是它叫人另眼相看的地方，人家現在厲害得與PUMA大規模推出Collaboration了，背後的功勞，IKEA實在功不可沒。