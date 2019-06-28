【機能時尚】全世界最堅固防護箱　Matthew Miller妙手變時尚單品

近年，配件設計在時裝周的受重視程度愈見強勁，像SS20男裝周中，有Louis Vuitton的多重包袋組合，又有Junya Watanabe的紐約報紙《CIVILIZATION》圖案Tote Bag，不過論風頭最強勁的，當然是DIOR與RIMOWA的聯乘。 其實今次將行李箱變時尚的不只Kim Jones一人，還有英國設計師Matthew Miller，他巧妙地將攝影師「神器」搬上時裝騷的大舞台。

DIOR聯乘Rimowa成SS20男裝周焦點（DIOR）

Matthew Miller早前於倫敦時裝周發表SS20系列，以「Paradise Lost」為主題，並在倫敦唐人街一個地下停車場舉行。一如既往，他以軍事、戶外為設計大前題，鮮艷黃色與耀眼銀色的設計穿插其中，換來陣陣Futuristic感覺，至於跟運動品牌K-Swiss的聯乘，又像一下子回到人間，這久違的Logo與波鞋，彷如喚起劉華在電影《天若有情》中唱著《一起走過的日子》舊記憶，原來這不是普通的聯乘，因Matthew Miller是次主題是圍繞英國脫歐、特朗普施政、核災難、回收設計等，他從1萬件棄置舊T-shirt中，改為K-Swiss的聯乘設計，結合Vintage和Upcycling元素。

+ 5 + 4 + 3

不過整個系列中，重點並不是未來與在地，而是落在配件上，若大家以為DIOR聯乘RIMOWA已眼前一亮的話，那麼是次Matthew Miller選擇的合作對象更叫人拍案叫絕，他揀來的是美國行李箱品牌Pelican。

機能時尚當道下，Pelican防護箱也能登上時裝置騷。（網上圖片）

Pelican與RIMOWA同是專業級的行李箱，市場定位卻是天淵之別。RIMOWA一向跟時尚潮流形影不離，跟Supreme、Off-White、FENDI等合作，可見品牌取態，畢竟這德國品牌於2016年已被LVMH集團收歸旗下，行李箱不再是單純的旅行工具，而變成潮流與炫耀的身份象徵。

相反，Pelican自1976年成立至今，一直走專業路線，用家由軍隊、消防、到石油化工，都是講求嚴謹的工作類型，這被譽為全世界最堅固的防護箱，在伊拉克從直升機高處扔下，或在挪威於冰冷海峽中拖行，箱內設備、用品依然保持完整無缺，可見其安全性，而在香港也常見這箱的縱影，是攝影師工作好拍檔。

Pelican一向走專業路線，跟時尚沒關連。（Pelican）

今次Matthew Miller跟Pelican歐洲分部Peli作聯乘，並不是照板煮碗加多個Logo了事，而是重塑經典款式，由尺碼到類型，這方面跟Kim Jones改造RIMOWA理念相近，除了最經典的手提防護箱，他還將之變成背包、郵差包，還有今期流行的迷你袋，這微型版本的Pelican防護箱將令工業設計變得可愛。最重要的是，透過Pelican合作，更能彰顯Matthew Miller一直堅守的機能性路線。