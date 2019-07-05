【木村光希】同期為兩個品牌代言　開設微博帳號全面進軍中國市場

由於木村拓哉及工藤靜香，倆人皆屬萬人迷。自不然女兒木村光希（Kōki）一出道，亦被他們的光環所加持，討論性極高之餘，同時亦為各大時裝雜誌拍攝封面，更成為多個國際品牌的寵兒。 人氣長期高企的她，近日又再度獲得兩個全新代言，風格一動一靜。

木村光希曾為CHANEL行騷（網上圖片）

木村光希成為FILA FUSION代言人（FILA）

Diamond Dazzle邀請木村光希擔任品牌代言人（網上圖片）

現年只有16歲的木村光希，被譽為最強星二代。其個人形象充滿青春活力，受到各大品牌垂青，相繼BVLGARI、CHANEL後，她再度被FILA FUSION與Diamond Dazzle邀請擔任品牌代言人，前者風格青春活潑，她更穿上一身最新系列運動裝，絕對適合光希形象；後者則是上海高端時裝品牌，相比起風格較為成熟斯文，其廣告由攝影師Bibi Cornejo Borthwick掌鏡，以不同的肢體動作來詮釋其品牌2019秋冬系列。

木村光希開設微博帳號（網上圖片）

近日，木村光希開設了微博帳號，這舉動亦讓外界預測，她是為了打入中國市場而鋪路，她更有轉貼她為Diamond Dazzle、FILA FUSION所拍攝的廣告。其實Diamond Dazzle來自地素時尚股份有限公司，該公司在2002年創立於上海，旗下品牌包括DAZZLE、d'zzit等，而Diamond Dazzle更被定位在奢華品牌，致力打造21世纪全新女性形象，而且中國超模劉雯，亦曾為DAZZLE擔任代言人。

出道一年多，她仍然大受各大品牌青睞，未來亦像是準備全面進軍中國市場。那麼最新兩個全新代言，你又覺得如何？