【怪奇設計】荷蘭極Cult小眾品牌Hardeman　牛仔褲可以去到幾盡？

世上質料之多，沒有很多種布料可以受得起每季的潮流洗禮，當中只有牛仔布可以歷久不衰，因為牛仔布耐用耐磨，適用於多種加工工序，令牛仔布的質感、顏色、外型千變萬化。因此歷年來很多設計師都注意到牛仔布的特性，近年就出現了很多以牛仔牌作主打布料的時裝品牌，而Hardeman可能就是最叫人瞠目結舌的一個。

Hardeman大部份設計都是由牛仔布製成。（網上圖片）

Hardeman的創辦人Sophie Hardeman。（網上圖片）

荷蘭無性別品牌Hardeman的創辦人Sophie Hardeman於2016年創作品牌，設計大部份都是利用牛仔布製成，牛仔布的實用與普及性，配合起Sophie Hardeman離經叛道的美學概念，成功以另類審美眼光來挑戰牛仔褲傳統的刻板印象。每一件Hardeman的設計都可以用稀奇古怪去形容，每一季宣傳照的造型都是嘖嘖稱奇，模特兒的髮型凌亂、手指甲特長，極為另類，偏偏九唔搭八之中，又極盡前衞。

Hardeman的FW2019系列《HARD LOVE》。（網上圖片）

解構主義和拼湊裁片都是Hardeman的拿手好戲。（網上圖片）

暴露、過短、誇張、不男不女等等的形容詞對Sophie Hardeman從來沒有負面的意思，這些元素更成就她的靈感來源，如女性穿開胸服裝時會因為胸部突出而令衣服形成波浪型，衞道之士會覺得不美觀，Hardeman卻索性設計出波浪型的開胸衫。此外，解構主義和拼湊裁片都是Hardeman的拿手好戲，一條牛仔褲有多個褲頭、將牛仔布變成貼身的連體衣、Cut out等等都難不到她。加上近年時裝界就很流行將解構主義與牛仔褲設計合二為一，如Faustine Steinmetz、Marques'Almeida、Y/Project、69us等品牌都將牛仔褲設計得出神入化的好例子，因此Hardeman的高速堀起，絕對是有跡可尋。

Hardeman波浪型開胸衫。（網上圖片）

Hardeman的設計一條牛仔褲有多個褲頭。（網上圖片）