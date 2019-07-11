【Stella McCartney】The Beatles父女情　迷幻黃色潛水艇穿上身

作為時裝設計師Stella McCartney，她父親是披頭四成員Paul McCartney，從小被音樂耳濡目染，而最新系列「All Together Now」，其靈感更來自The Beatles的名作《Yellow Submarine》，以時尚方式再度重現昔日經典。

當年披頭四（The Beatles）帶領潮流，不論是音樂還是衣著文化，都深深影響著往後幾代人，乃是史上不朽傅奇搖滾樂隊。

回溯過去，《Yellow Submarine》好讓The Beatles四位成員化身卡通主角，從而出現在動畫片之中，這由插畫家Heinz Edelmann設計，而主題曲〈Yellow Submarine〉更是Paul McCartney的得意之作，猶如兒歌般流暢的旋律，使我們難以遺忘。2018年，為慶祝動畫片成立50周年，首次以4K技術修復電影，讓這部經典變得高清。透過上年的回顧，使Stella McCartney決定推出「All Together Now」系列，並將電影美學的元素，重新設計成服裝，讓那些繽紛、俏皮又迷幻的圖案、口號及場景，還有The Beatles樂隊成員肖像圖及紀念品徽章，通通放在設計之中。

「All Together Now」系列（Stella McCartney）

另外，為了堅持品牌對可持續發展的承諾，該系列也是採用可持續材料製造，如有機棉針織布及牛仔布、再生羊絨、環保尼龍，以及新推出的100％可回收材料等，這個系列屬於Stella McCartney 2019年秋季系列的一部份。

Stella McCartney除了是環保先鋒外，也是Paul McCartney的掌上明珠，過往曾經將首個男裝系列的發佈會，設於Abbey Road Studios，讓模特兒走過錄音室外的斑馬線，今次更重現經典之作《Yellow Submarine》，再一次向披頭四及父親致敬。