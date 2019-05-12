【雨季時尚】功能與型格兼備：PSWL多色搶眼、North Face多袋防風

本週要什麼呢？真的太多東西想要了，打開窗戶一看，下～雨～了，那就來寫寫下雨天想入手的單品好了。（其實下雨天最想窩在床上，什麼都不做） 時序來到了令和元年，德仁天皇新上任，眾人開始關心後續子嗣到底是悠仁還是女皇！台灣到底誰要出來選總統，紛紛擾擾這都是更前方的事了。小老百姓們關心的是梅雨季節又開始了，滴滴答答…每天出門上班都是折磨，該如何穿得有型，又不會全身濕淋淋，以下或許能給各位參考參考！（是不是很貼心）

1. PSWL Long Raincoat

以PS1包讓眾人熟知的紐約時裝品牌Proenza Schouler，2017年初出更為實穿、年輕的副線White Lable（簡稱PSWL）。這件PSWL雨衣，寬鬆、半透明的材質，前方口袋和束帶能調整身型，重點是手肘位大大的字樣logo，還有紅色、粉紅色、綠色等搶眼色系，當然現代會穿雨衣出門並不多，不過當成一般外套穿（雖然有些悶）也是很ok的。

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2. The Armoury x Fox Umbrella：Mod 711雨傘

西裝是現代身是的鍇甲、雨傘就是紳士手中的劍！再來這把雨傘很有趣啦，眾所周知雨傘對英國紳士的重要性。而創立於1868年那遙遠的維多利亞時代，被稱為雨傘界勞斯萊斯的Fox Umberlla就是紳士們的心頭好之一。二戰時期曾生產軍用降落傘的Fox Umberlla，運用製造降落傘所剩餘的尼龍，加以研究成為化纖材質，打造出世界上第一把化纖材質雨傘，輕薄、速乾是最大特色。1880年再以直切面細管傘骨代替原本的鯨魚傘架，之後又改良成U型切面細鋼管，更為牢固，打下了現代雨傘的雛形。

好了，回歸正題，香港紳士店鋪The Armoury與Fox Umbrella推出一款名為「Mod：711」的雨傘，顧名思義靈感就來自7-11，白、綠、橙、紅的配色，真的非常相似，但價格可是差距頗大，不過看在這把傘全部made in England，就還ok。

3. Tom Saches x NIKECRAFT Poncho

相信球鞋迷們對於Nike與藝術家Tom Sachs合作的Mars Yard Overshoe還記憶猶新吧，現在Tom Saches又公布了最新作品。一件同樣使用Dyneema（超高分子量聚乙烯）物料，可收納成腰包的雨衣，腰包背面有多個收納袋，很方便。

3. Wpc. 15周年雨傘

最後，日本文青掛的雨具品牌Wpc.找來日本當紅男星——《3年A班》的導師菅田將輝拍攝15周年廣告。不管他拿的是哪把傘，有菅田將輝，無慮入手！

4. 水鞋：Stella McCartney x HUNTER雨靴、PONY水陸兩用洞洞鞋

下雨最怕鞋濕襪子濕，然後腳就會癢癢的，不舒服！Stella McCartney與同鄉品牌HUNTER推出雨靴，使用的天然橡膠是開採自可持續管理的樹林。內裡使用的是植物為本，用來替代氯丁橡膠布的Yulex物料，此種材料能夠減少二氧化碳達80%，同時保留彈性。PONY的Enjoy水陸兩用洞洞鞋，EVA一體成型，好着好除，鞋墊具有彈性，後腳跟還能踩，當成拖鞋着。

5. The North Face Urban Exploration LIMITLESS系列防水風衣

The North Face Urban Exploration，強調一種城市與戶外皆可穿的概念，全新的 LIMITLESS系列，延續WinWall防風，Gore-Tex防水與FLASHDRY快乾等科技，多口袋的設計還有可拆式肩背袋，能收納隨身小物，避免了雨天還要背一堆包包的窘境。

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6. OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH™防水Tote Bag

最後，在雨天一個防水方便的隨身包很重要。OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH™在東京伊勢丹百貨開設期間限定店，其中印上大大logo的防水材質Tote bag，不就正適合雨天，還是期間限定呢！

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