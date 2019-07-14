美國街頭時裝之王Dapper Dan 　推出自傳訴說傳奇一生

Off-White、Supreme等等當紅潮牌都以愛以大Logo作主要設計元素，主要原因是向美國的街頭文化致敬，因為當時的HipHop明星都只會穿大Logo的服裝。而Dapper Dan就是帶起這個熱潮的先驅，如果你不懂Dapper Dan就等於你不懂美國街頭時裝。

Dapper Dan在哈林區開設時裝店Dapper Dan’s Boutique。（網上圖片）

過去紐約哈林區是暴力犯罪率極高的區域，雖然罪犯問題嚴重，但亦引發了很多創意無限的藝術家和音樂人，而Dapper Dan（Daniel R. Day）就是美國街頭時裝第一人，他的作品亦同時代表了該年代的人物及想法。Dapper Dan的設計浮誇奢華，他喜歡用上皮革和皮草等名貴材質創作混合街頭風格的高級時裝，而且他還喜歡把奢侈品牌的Logo放在設計上，因為他覺得品牌Logo代表著身份地位，衣著所以只要身穿名牌Logo就代表光鮮得體。

拳王Mike Tyson亦是Dapper Dan的客人。（網上圖片）

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即使Dapper Dan會挪用名牌Logo造衣服，但其實並不會抄襲品牌設計，而且有很多名人會因為Dapper Dan的設計獨一無二而慕名而來。拳王Mike Tyson更因為身形魁梧更沒有名牌有合適碼數，所以他會買貼身的名牌夾克，然後找Dapper Dan為他做一件更大件的。所以Dapper Dan帶起了黑人和HipHop明星穿著大Logo的潮流，他的設計亦是現今時裝品牌仿效的風格。

Dapper Dan為奧運選手Diane Dixon設計的 LV 外套，Gucci於2017推出相似款式。（網上圖片）

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2018年Dapper Dan受Gucci邀請推出的合作系列讓他再次回到時裝界﹐亦提醒了世人Dapper Dan對時裝界的貢獻和成就，系列由他全權主導和設計，宣傳照亦是模仿80年代的風格。其後Gucci更請來攝影師Ari Marcopoulos拍攝一本實體圖集《Dapper Dan's Harlem》，當中記錄了哈林區的環境及合作計劃中的作品。

而Dapper Dan於本月更終於以個人名義，推出自傳《Dapper Dan: Made in Harlem》，據說書中講述他的成長故事以及跌宕起伏的戲劇性時裝歷程為主線，雖然具體內容還未清楚，但是與Dapper Dan，就一定有叫時裝愛好者熟讀的理由。