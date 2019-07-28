【Fenty】Rihanna榮登福布斯女藝人首富　從Sephora走到LVMH舞台

根據 ⟪FORBES⟫報導，全世界最富有的女性 artist，打敗身家 5.7 億美元的 Madonna、4.5 億美元的 Celine Dion、4 億美元的 Beyonce，以 6 億美元登上后座（到底是有幾個0）的就是不管歌迷聲聲催新專輯，這幾年專注時尚美妝的雨傘天后 Rihanna。

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沒人有權力干涉妳的穿著，我想告訴所有女孩，即使妳現在看起來像個粗野小男孩，有一天妳也能成為 Dressing Diva，時尚具有讓一個小女孩從小島登上世界舞台的力量。 Rihanna

這不並不讓人意外，從 Rihanna 與 PUMA 推出合作系列，到與美妝孵化器 Kendo 合作Fenty Beauty，以 40 階多元底色粉底打破美妝傳統，還有 Savage×Fenty 內衣，今年更與 LVMH 集團合作推出時尚品牌Fenty，不只是自 1987 年的 Christian Lacroix，LVMH第二個從零開始的奢侈品牌，更是第一個執掌品牌的有色人種女性。

Rihanna（Instagram@badgalriri）

Rihanna 在時尚、在美妝會如此受到支持的理由，關鍵字在於 KOL，這個 KOL 就是Rihanna 本人。她三不五時化身美妝博主，向眾家女生示範如何使用 Fenty Beauty 的各式彩妝品。Savage×Fenty內衣示範女模：Rihanna，穿著最新Fenty時裝登上⟪ INTERVIEW MAGAZINE ⟫、⟪ T MAGAZINE ⟫、⟪ VOGUE ITALIA ⟫。這麼說好了，Fenty 最佳代言人就是 Rihanna本人。

▼▼ Rihanna與PUMA推出的合作系列——FRA:FENTY PUMA by Rihanna（按圖放大）▼▼

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▼▼與美妝孵化器Kendo合作推出的Fenty Beauty，以「40色粉底」打破美妝傳統，風靡全球（按圖放大）▼▼

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▼▼Savage×Fenty內衣系列▼▼

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▼▼今年Rihanna與LVMH集團合作推出時尚品牌Fenty，是LVMH第二個從零開始的奢侈品牌（按圖放大）▼▼

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在巴黎時裝週發表與 LVMH 集團合作的 Fenty，「我就是 Fenty 的謬思，」Rihanna接受 ⟪ VOGUE PARIS ⟫ 專訪時說：「我知道自己的身體曲線，我希望 Fenty 的剪裁讓每個身型的女生都能穿，最重要的是每個女生都能知道自己能做到任何事，穿自己想穿的衣服。」Rihanna的這句話，女生要記住：「跟著心行動才不會被人生背叛。」

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】