【女足英雄Megan Rapinoe】腳法了得　時裝品味媲美Tilda Swinton

早前剛剛完滿結束的2019年國際足協女子世界盃可謂極其成功，除了被各方認定是史上最成功一屆的女子世界盃外，賽事的激烈和觀賞性也史無前例地高，就連場外的新聞同樣別具話題性，一方面女子足球運動員薪酬過低的問題再度引人關注；女足巨星Alex Morgan慶祝入球的飲茶動作更引來騷動，但作為時裝愛好者，最叫我們留下深刻印象的，還是首推美國冠軍隊隊長Megan Rapinoe的雄姿英發，與風姿綽約。

球場上的Megan Rapinoe本來就有型到爆。（網上圖片）

染上粉紅髮色之後更是潮味十足。（Someecards）

現在網上不少人都將Megan Rapinoe比喻為女足界碧咸，事關34歲、司職前鋒的她非但球技了得，其英氣十足的外形，更叫全世界男男女女神暈顛倒，五官本來就標緻，髮型也彷如碧咸一樣千變萬化，時而金黃色清爽短髮示人，到世界盃決賽圈期間，更搖身一變，將髮色染成全粉紅色，新潮意味逼人外，也和同志驕傲月來一趟首尾呼應。（Megan Rapinoe是知名的同志運動員，其妻子為籃球運動員Sue Bird。）

踼波了得外，Megan的時裝觸覺同樣不凡。（網上圖片）

官仔骨骨出席活動。（網上圖片）

而時裝人更是對Megan Rapinoe情有獨鍾，一來其氣質，本來就和女演員Tilda Swinton有着異曲同工之妙，二來她可是和阿仙奴球星Héctor Bellerín一樣，是個不折不扣的時裝精，新潮前衞品牌總愛穿上身不在講，就連FOX Sports也曾邀請她拍攝一個名曰Megan Rapinoe: Fashion Icon的電視節目，買衫穿衣可以威到上電視，拍專屬節目，香港隨時只有Wyman等寥寥數個才做得到。

FOX Sports曾邀請她拍攝一個名曰Megan Rapinoe: Fashion Icon的電視節目。（FOX Sport）

潮著Comme Des Garçons Play。（網上圖片）

那麼Megan Rapinoe的穿搭Style又是屬於哪一流派呢？簡言之﹐就是走中性偏剛陽的Smart Casual路線，Megan Rapinoe鮮有作裙子打扮（雖然也有），大多數時候都以西褲配波鞋、優閑鞋的穿搭方式作為主軸，對鞋子的選材尤其考究，縱然是Nike代言人也不會胡亂選擇普通款鞋子，總喜愛穿上超限量的Virgil Abloh × Nike“THE TEN”球鞋系列，或者Comme Des Garçons Play心心布鞋穿梭各大場合，對於時裝潮流的緊貼度，實在無庸置疑，絕非C朗拿度那種「土豪味」服飾流派所能比擬。

Virgil Abloh × Nike“THE TEN”球鞋系列。（網上圖片）

+ 5 + 4 + 3

至於在造型的輪廓結構上，雖然Megan Rapinoe的變化相對低調（Smart Casual時裝理念，從來較少會套用剪裁誇張之服飾，除了鬼才Thom Browne），但她厲害之處，就是總能夠擅用顏色或者圖案的特性，來為造型增添畫龍點睛的果效。外套總會Biker Jacket、Blazer、Long Coat等典型公子哥兒褸款作為主體，先為造型打下四季襟興的基調，再於外套和「打底衫」的顏色和圖案之上進行小微調，或許將大褸設定為紫藍和泥黃等另類顏色，或者將螢光色及條子樽領冷衫內搭其中，這種工整典雅之中添置焦點玩味和創意的時裝哲學，從來都是Nickelson Wooster、栗野宏文以及POGGY小木基史的穿衣精髓，本來時裝達人才去到的境界，原來美國女子足球隊隊長都練就到爐火純青，實在值得世人格外關注。

Megan Rapinoe敢作敢為的真個性，甚是吸引。（Sports Illustrated）

Megan Rapinoe與太太Sue Bird。（網上圖片）

不過，較之於著衫打扮，Megan Rapinoe最引人入勝的地方，還是其風骨氣節，和不平則鳴的態度，面對世俗人的保守眼光和閒言閒語，絕不退縮，高調地宣示自身同志身份外，更每每為性別和膚色上的弱勢社羣爭取權益，挑戰權貴，自Donald Trump就任美國總統後，這位美國隊長就多次抨擊他關於政策的分化主義和不公不義，也聲援並效法美式足球運動員Colin Kaepernick，於比賽前夕拒絕唱國歌，以表達對特朗普政權的不滿。更曾在今屆法國女子世界盃舉行之前聲言，如果能夠奪得冠軍的話，也不會到白宮接受總統先生的嘉勉，亦不願與他談話，這種敢作敢為的個性與魅力，即便是放眼關注度更高的男子足壇之上，亦是十分少見，只因社會地位愈高，經濟能力愈大的人，才每每因為自身的利益而默不作聲，一切扮作視而不見，這種情況，香港人當然別有一番體會。