Nike策動Clash Lab工作坊並對外開放　擁有大剔牌四驅車不是夢

近年工作坊文化蔚然成風，不只是本地職人和獨立時裝小店，就連Nike等超級國際品牌，也愈來愈重視Workshop的意義和價值，只因這是一個講求互動、共融的時代，無論是傳媒定還是品牌也好，與其高高在下，倒不如勇於聆聽各方聲音，樂意接觸各個階層意見，這樣做一個品牌或者機構，才會深得民心，到時連民望想低也難！

Air Max 270 React是世上第一對將Air Max系統和React物料結合到同一對鞋之中的鞋款。（Nike）

說遠了！其實都是想頌揚大剔牌在推推廣Workshop文化方面的不遺餘力，在旺角The FOREST重金租下2樓過千尺鋪位，為的就是用來舉辦工作坊活動（不錯！店內是沒有鞋賣的），不單單是對品牌Vip或傳媒開放，就連普羅大眾亦無任歡迎，費用全免，只要網上登記或者在會場內立即報名亦可，而Nike Workshop的頭炮活動，正是與本地知名木藝單位start from zero合作，舉辦Nike ON AIR presents: The Hong Kong Department活動，由start from zero專業職人教授大家親手製作木製鞋盒及小飾品，成功掀起極大迴響。

Brainrental主理人Kevin和阿Chu。（Nike）

而來到第二擊，Nike就聯同另一本地創作單位Brainrental合作，打造為期1個月名曰Clash Lab的工作坊，以慶祝全新鞋款Air Max 270 React的誕生，據Brainrental主理人Kevin和阿Chu透露，活動之所以命名為Clash Lab可謂大有深意，因為Air Max 270 React是世上第一對將Air Max系統和React物料結合到同一對鞋之中的鞋款，兩大Nike專利意想不到的結合在一起，就如同碰碰車撞擊一樣，火花四濺。

旺角The FOREST Clash Lab會場。（Nike）

四驅車工作坊的用具物資。（Nike）

正是聯想到與車有關，Brainrental就決定以四驅車作為Clash Lab的主題，除別出心裁地打造出兩架巨型車驅作為會場裝飾，更舉辦為期數星期的四驅車Workshop，教大家製作專屬四驅車，留意不是組裝「密林號」和「超音號」如斯「小學雞」，而是製作出一架Nike別注的限定紙製四驅車，除了講求裝崁技術外，亦涉及到摺紙手工和上顏色的技藝，好玩之餘，也令大家拾回童真，更重要這架四驅車只屬非賣品，堪稱有錢也買不到，極具收藏價值。

四驅車工作坊的成品。（Nike）

+ 2

Clash Lab工作坊現正公開招募參加者，活動分為兩種，分別是四驅車工作坊以及回力車工作坊，希望參加四驅車工作坊的朋友須要是NIKEPLUS會員，Nike Hong Kong就會發出工作坊報名電郵給大家（所以NIKEPLUS會員應該已經收到電郵），只需填妥表格並收取確認通知電郵即可參加，名額有限，額滿即止。至於程度相對簡單的回力車工作坊更可以即場參與，參加者只須要由即日起至7月30日，到The FOREST Clash Lab工作坊內向在場職員出示NIKEPLUS會員的專屬NIKEPASS即可，簡單方便，絕對是假日消暑的打卡好去處。



Clash Lab

旺角The FOREST 2樓204-205號店