Nike策動Clash Lab工作坊並對外開放　擁有大剔牌四驅車不是夢

近年工作坊文化蔚然成風,不只是本地職人和獨立時裝小店,就連Nike等超級國際品牌,也愈來愈重視Workshop的意義和價值,只因這是一個講求互動、共融的時代,無論是傳媒定還是品牌也好,與其高高在下,倒不如勇於聆聽各方聲音,樂意接觸各個階層意見,這樣做一個品牌或者機構,才會深得民心,到時連民望想低也難!

Air Max 270 React是世上第一對將Air Max系統和React物料結合到同一對鞋之中的鞋款。(Nike)

說遠了!其實都是想頌揚大剔牌在推推廣Workshop文化方面的不遺餘力,在旺角The FOREST重金租下2樓過千尺鋪位,為的就是用來舉辦工作坊活動(不錯!店內是沒有鞋賣的),不單單是對品牌Vip或傳媒開放,就連普羅大眾亦無任歡迎,費用全免,只要網上登記或者在會場內立即報名亦可,而Nike Workshop的頭炮活動,正是與本地知名木藝單位start from zero合作,舉辦Nike ON AIR presents: The Hong Kong Department活動,由start from zero專業職人教授大家親手製作木製鞋盒及小飾品,成功掀起極大迴響。

Brainrental主理人Kevin和阿Chu。(Nike)

而來到第二擊,Nike就聯同另一本地創作單位Brainrental合作,打造為期1個月名曰Clash Lab的工作坊,以慶祝全新鞋款Air Max 270 React的誕生,據Brainrental主理人Kevin和阿Chu透露,活動之所以命名為Clash Lab可謂大有深意,因為Air Max 270 React是世上第一對將Air Max系統和React物料結合到同一對鞋之中的鞋款,兩大Nike專利意想不到的結合在一起,就如同碰碰車撞擊一樣,火花四濺。

旺角The FOREST Clash Lab會場。(Nike)

四驅車工作坊的用具物資。(Nike)

正是聯想到與車有關,Brainrental就決定以四驅車作為Clash Lab的主題,除別出心裁地打造出兩架巨型車驅作為會場裝飾,更舉辦為期數星期的四驅車Workshop,教大家製作專屬四驅車,留意不是組裝「密林號」和「超音號」如斯「小學雞」,而是製作出一架Nike別注的限定紙製四驅車,除了講求裝崁技術外,亦涉及到摺紙手工和上顏色的技藝,好玩之餘,也令大家拾回童真,更重要這架四驅車只屬非賣品,堪稱有錢也買不到,極具收藏價值。

四驅車工作坊的成品。(Nike)

Clash Lab工作坊現正公開招募參加者,活動分為兩種,分別是四驅車工作坊以及回力車工作坊,希望參加四驅車工作坊的朋友須要是NIKEPLUS會員,Nike Hong Kong就會發出工作坊報名電郵給大家(所以NIKEPLUS會員應該已經收到電郵),只需填妥表格並收取確認通知電郵即可參加,名額有限,額滿即止。至於程度相對簡單的回力車工作坊更可以即場參與,參加者只須要由即日起至7月30日,到The FOREST Clash Lab工作坊內向在場職員出示NIKEPLUS會員的專屬NIKEPASS即可,簡單方便,絕對是假日消暑的打卡好去處。



Clash Lab

旺角The FOREST 2樓204-205號店