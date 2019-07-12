【展覽】感官體驗豈止梵高　巴黎博物館投影出Gustav Klimt愛與慾

數月前Van Gogh Alive梵高多感官體驗展震撼來港，吸引無數粉絲朝聖。別以為這種多感官體驗展僅在香港受歡迎，在外國同樣極多人趨之若騖。

巴黎光之博物館（Atelier des Lumières）鑑於去年同類型展覽在短短9個月時間內，竟吸引超過100萬遊客進場觀賞，今年於是再接再厲，選定以今年逝世一百周年的維也納分離派（Sécession）代表人物Gustav Klimt作主題，於本年4月13日至2019年1月6日期間，以140部投影機為大家展現一代象徵主義大師Gustav Klimt的畫作，吸引大家入場之餘，亦藉此讓大家加深對Gustav Klimt的認識。

展覽《Les soirées Klimt》（atelier-lumieres.com）

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所謂的「分離派」，是一群19世紀末在德國柏林官方藝術組織中分離出來的藝術家組成的聯盟。

當時古典畫風是社會主流，有群藝術家卻認為藝術應要與現實結合，因此成立「分離派」，與古典學院派分道揚鑣。他們主張創新，認為創作不應拘泥於藝術形式及載體，但藝術家應在作品中表達個性，亦應讓作品與現代生活結合，亦即他們所說的：「為時代的藝術，為藝術的自由」。

生於1862年的Gustav Klimt，便是維也納分離派最具代表性的人物之一。

Gustav Klimt（klimt.com）

Gustav Klimt生於工藝家庭，在七名兄弟姊妹中排行第二。自小家境非常貧困，幸因他繪畫天份超然，14歲時考獲獎學金，入讀維也納應用藝術大學（University of Applied Arts Vienna）接受非常傳統且嚴格的繪畫訓練。

Gustav Klimt早期作品：

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他早期的作品大多傾向現實主義風格，符合社會主流所需。亦是因此，他畢業後順利成為壁畫繪製師，在一幅幅牆壁上畫下諸神的故事。其中，他與弟弟為納城堡劇院創作的天花壁畫《The Theater in Taormina》，更讓他榮獲奠定藝術成就的金十字勳章獎 （Gold Cross of Merit）。

《The Theater in Taormina》（klimt.com）

後來他的父親及大哥相繼去世。作為家中二子，他需要肩負起照顧母親以及五位弟妹的責任。這重擔子徹底改變他對人生的看法，從而再影響他的創作風格。

那段時期他嘗試以新的方法繪畫，豈料作品遭到堅持「藝術應當表現真正現實」的古典學院派強烈反對。他與維也納大學（University of Vienna）於1894年的衝突，更是促成他其後加入維也納分離派的主因。

當時維也納大學聘請他為校園大廳天花完成三幅壁畫《Philosophy》、《Medicine》、《Jurisprudence》。結果畫作完成後，校方批評三幅畫作「色情」與「描繪女性陰毛」，違背大學教育的原意，最後更與Gustav Klimt終止合約，並要求他退還酬金。

但Gustav Klimt沒有因此而屈服，更於1899年完成的《nuda veritas》中，引用Friedrich Schiller的話：「假若你無法讓所有人喜歡上你的藝術，就只討好少數人吧。有時候討好大多數人反而是件壞事」，明顯是以此宣示他的藝術主張。

1897年，Gustav Klimt加入維也納分離派，與一群志同道合的同伴一起抗衡保守主義。可惜後來因內部意見分歧，Gustav Klimt與維也納分離派脫離關係，導致分離派分崩離析。

然而，Gustav Klimt終其一生秉承分離派的主張，在金碧輝煌的金箔下，探討人（尤其是女性）的生死愛慾。這些金光閃閃的畫作使他備受認可，不少名媛都點名要求Gustav Klimt為她們作畫，後世稱這段高峰期為「黃金時期」（golden period）。而他生前多幅名作如《Portrait Of Adele Bloch Bauer》、《The Kiss》、《The Tree of Life》、《Judith I》、《Danae》就是在「黃金時期」完成的作品。

是次由巴黎光之博物館（Atelier des Lumières）籌辦的展覽，在知名策展人Beatrice Avanzi主導下，於佔地超過21,000平方英尺的展覽會場中以140部投影機，重現他於「黃金時期」的作品。另外，博物館亦特意邀請了Luca Longobardi為展覽創作樂曲，讓大家可以在悅耳動聽的音樂下，欣賞Gustav Klimt筆下的愛慾生死。除此以外，展覽亦會投影曾被Gustav Klimt影響的畫家如Egon Schiele以及Friedensreich Hundertwasser的作品，讓大家可以更全面地認識這位象徵主義大師。