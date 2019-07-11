【機能時尚】Pelican繼續潮　聯乘CABANE de ZUCCa玩高調大Logo

誰想到又大又重的保護箱Pelican竟在今個夏天變成了潮物？ 繼早前英國設計師Matthew Miller將這攝影師「神器」Pelican改裝成不同大少設計後，成為天橋上最型最潮的配件，如今又輪到日牌CABANE de ZUCCa出手。

Matthew Miller聯乘Pelican在時裝周已被預售一空（網上圖片）

據悉Matthew Miller新系列中的Pelican變奏版，早於時裝周騷場已被悉數預訂，暫時未知品牌會否再生產。

不過，想入手一個又搶不到的朋友亦無須傷心失落，皆因日牌CABANE de ZUCCa早前與美國Pelican製造商合作，推出四色迷你版本，看來今日夏天手執一個迷你Pelican才稱得上是時尚。

日牌CABANE de ZUCCa早前與美國Pelican製造商合作，推出四色迷你Pelican！（fashion-press.net）

低調的CABANE de ZUCCa，其實最愛聯乘，不時推出限量商品，例如2002年與Birkenstock合作推出的Birki's涼鞋，2006年又來ZUCCa × Mickey Mouse限量手錶，去年再次與Mickey Mouse合作推出ZUCCa MICKEY MOUSE COLLECTION，剛剛亦與Hello kitty合作帶來45周年T-Shirt。

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相比Matthew Miller將Pelican改動尺寸和用法，變成側孭袋、背囊等耳目一新的聯乘；相反CABANE de ZUCCa以不變應萬變，以Pelican最細的保護箱型號1120為基礎，加入品牌的大Logo並配上鮮艷顏色，這以聚碳酸酯製成的保護箱，實用性極高：防塵、防水、防撞。透過穿搭造型，CABANE de ZUCCa將這本是機能性產品變得時尚，實用與趣味兼備的中性設計。

「Zucca x Pelican 1120 case」系列小巧精緻，男女通用。（fashion-press.net）

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不論DIOR聯乘RIMOWA和Matthew Miller聯乘Pelican，都是千金難買，雖然CABANE de ZUCCa這Pelican別注系列姍姍來遲，但售價相對貼地，千多元的價錢已可入手，不過只限CABANE de ZUCCa南青山店發售，要買的話，看來需要花點心思了。