【KFC】媲美IKEA購物袋帽　俄羅斯家鄉雞終極時尚炸雞桶漁夫帽

繼美國IKEA推出自家購物袋漁夫帽後，俄羅斯KFC則實現大眾當年夢，為炸雞粉絲呈現終極時尚配飾，將炸雞桶變身漁夫帽。

俄羅斯KFC將炸雞桶變成漁夫帽（網上圖片）

俄羅斯KFC將炸雞桶變成漁夫帽（網上圖片）

最近，俄羅斯KFC與聖彼得堡街頭設計師Mam Cupy合作，設計出猶如炸雞桶般的帽子，若把這款限量版漁夫帽反轉，隨即就能變成炸雞桶。

KFC表示這原本是一款80年代的潮流單品，而現今漁夫帽亦乘90年代回歸熱潮捲土重，成為街頭時尚的重要配飾，其KFC標誌性炸雞桶及紅白條紋設計，絕對能激發一眾KFC粉絲搶購，目前售價為1,800盧布（約220港元），並只限於俄羅斯出售。

該產品推出之際，其實KFC一直在重塑形象，更找來廣告公司W+K Amsterdam大搞Marketing，並首次接納創辦人肯德基上校，盼望利用標誌性炸雞桶及經典Logo，進一步把品牌特色帶進顧客的生活。

當年Buckethead經常戴著白色面具，以及頭上的自製KFC炸雞桶。（網上圖片）

KFC也曾於泰國街頭品牌Carnival合作（網上圖片）

是次妙想天開的聯乘合作，不但充分展示出KFC對上校的熱愛，這頂帽子更首次亮相於RSAC新曲〈NBA〉MV當中，根據W+K發言人所說，該樂隊一直以來都是肯德基粉絲。想當年美國著名蒙面結他手Buckethead，除了經常戴著白色面具外，他頭上還戴上KFC炸雞桶，至今仍是其重要Trademark，現在俄羅斯KFC更將它變成商品，使「桶帽」再也不是夢！其實不只俄羅斯，如泰國與澳洲的KFC，也曾推出過時尚聯乘系列，或是相關衍生配件，包括衣服、指甲油及香味蠟燭等。

是次計劃以紀念KFC的產品包裝，回歸於肯德基最初的紅白條紋，炸雞桶帽更為俄羅斯當地業務打造全新年輕形象，不知道下次又會是甚麼驚喜聯乘呢？