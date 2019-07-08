【山本耀司】品牌DNA香水　「前衛」、「解構主義」是甚麼氣味？

氣味縱然無色無形，卻能讓人留下深刻的記憶。Yohji Yamamoto的DNA香水系列於本月回歸，以五種中性的香氣，顛覆大家「夏季必須噴清新花香或果香」的既有想像。

Yohji Yamamoto（ヨウジヤマモト）DNA香水系列。（fashion-press.net）

香水及化妝品系列向來是不少品牌的主要收入來源，亦是因此，不少品牌都愛推出香水系列，藉以增加收益。不過對於向來反叛且具有革命精神的Yoji Yamamoto而言，香水從不是品牌的主打產品。這些年來只推出過幾款香水，而且往往要等上數年才有新香水系列面世。

先認識Yoji Yamamoto過往出過的香水：

+ 4 + 3 + 2

去年12月，DNA系列香水首次面世。顧名思義，DNA系列是以香水詮釋Yoji Yamamoto服裝及品牌的DNA。

DNA系列包含六支中性香水：MODE ZERO、DECONSTRUCTION、DARKNESS、PARADOX、AVANT-GARDE、NOWNESS。雖然NOWNESS是次「缺席」，但難得DNA系列回歸，依然吸引。

詮釋Yoji Yamamoto服裝及品牌DNA的DNA系列。（fragrantica.com）

五種不同的味道，訴說品牌五大意念。

MODE ZERO

「MODE ZERO」是山本耀司的宣言。以茉莉、雪松、琥珀、麝香，調製出一款花香型木質麝香調的中性香水「MODE ZERO」，訴說「大家必須時刻學習，因為經驗及想像力才能讓人變得性感，並且活出精彩人生」的精神。

DECONSTRUCTION

山本耀司的設計向來不依常規，在他的眼中，對稱的東西都是醜陋的，因此往往想要破壞一切的對稱性。「DECONSTRUCTION」反映的就是山本耀司的解構精神。以葡萄柚作前調，再以玫瑰、鳶尾花等香調作中調，最後以雪松木、印度尼西亞廣藿香、皮革等香氣作基調的「DECONSTRUCTION」，既有非常女性化的花香，亦有偏向男性化的皮革及雪松木，非常挑皮，打破大家對香水的想像。

DARKNESS

若要詮釋品牌的DNA，豈能沒有近乎與Yoji Yamamoto劃上等號的黑色？對山本耀司而言：「顏色會擾亂人。我在黑暗中覺得充滿自信。黑色宣示：『我不打擾你，你也不打擾我』，它是一切事物的陰影與輪廓，也是我的第二層肌膚」。以杜松子、印度尼西亞廣藿香、檀木、西班牙勞丹脂、紅蘿蔔種子調製而成的「DARKNESS」，詮釋品牌一貫的暗黑美學。

PARADOX

「PARADOX」是一支花香型中性香水。對山本耀司而言，當女性穿上男性化的服裝時，就是她們最性感及漂亮的時刻。因此，他的設計不受性別所限，讓女性可以在衣服中釋放自我。以肉豆蔻核仁（nutmeg）、波斯樹脂、金雀花、晚香玉、橙子花、印度尼西亞廣藿香、琥珀和香草調製而成的「PARADOX」，就試圖以氣味詮釋「戴著面紗來保護自己身體的女性」。

AVANT-GARDE

以紫羅蘭葉、紅蘿蔔種子、鳶尾，皮革，檀香，麝香、雪松調製而成的「AVANT-GARDE」，味道與一般香水迥然不同，反映山本耀司顛覆傳統、創新、獨特的生活態度。

DNA系列每支香水容量為50ml，每支定價30,000（未連稅）。儘管定價有點昂貴，但品牌往往隔上數年時間才再推出嶄新的香水系列。是次錯過了，不知又要等多長時間……DNA系列將於本月10日（週三）在日本全國公開發售，會到日本旅遊的朋友可能又要破費了。