【鋤田正義】David Bowie半輩子知音　人像大師為經典唱片掌鏡

日籍攝影師鋤田正義(Masayoshi Sukita)乍看起來不過像位平凡無奇的日本大叔。 事實上,他在搖滾界鼎鼎大名,更是David Bowie的終生摰友兼指定攝影師。儘管為人行事並不高調,言談舉動亦沒有一絲囂張,但他的作品及他的人生絕不平凡。

適逢去年是他的80歲大壽,日本資深制片人相原裕美(Hiromi Aihara)推出紀錄片《鋤田正義:搖滾寫真館》(SUKITA: The Shoot Must Go On),以他與David Bowie的情誼為主軸,再找來曾與他合作過的知名人士如Paul Smith、坂本龍一、是枝裕和等,讓大家可以憑藉電影認識這位和藹可親的大師。

適逢去年是他的80歲大壽,日本資深制片人相原裕美(Hiromi Aihara)推出紀錄片《鋤田正義:搖滾寫真館》。(電影海報)

「攝影的意義」以及「攝影是甚麼」從沒有一個共識。當攝影機誕生時,有不少理論家預言攝影會帶領人類走向機械複製的乏味時代。但同一時間,又有人認為攝影能把瞬間轉化成為永恆,使人永不忘記。

無論如何,能將決定的時刻捕捉下來,絕對不是一件容易的事。而在攝影的眾多分類之中,人像攝影就講求攝影師在分秒之間捕捉被攝者的神髓,並透過相片將眼前人個性、想法、情感轉達,絕不簡單。

「影人像,要重視人物的細節,不要強加自己的構想入去,這樣才能影出真摯的相片。」 鋤田正義

紀錄片找來一眾曾被他拍攝的巨星。在他們的形容下,鋤田正義是位溫暖、充滿熱情、觀察入微的攝影師,鏡頭觸覺細膩而敏銳。(fashionpost.jp)

1938年出生的鋤田正義,生於日本九州北部一個煤礦小鎮。他的父親於二戰期間在中國不幸遇害。他的叔叔於是便不時照顧他,帶他到處遊玩。其他一項他們最愛做的事便是看電影。他最愛看帥哥Marlon Brando以及James Dean的電影,另外他亦愛以搖滾樂為配樂的電影。

儘管家境一直窮困,但在高中時期,他的媽媽送了一部Ricohflex相機給他。從此以後,沉默寡言的他便認定了攝影可以代替他說話,表達他的喜怒哀樂。

儘管他已經年屆81歲,但仍堅持攝影。(JAMES HADFIELD 攝)

高中畢業後,他選擇了修讀攝影,並為一名知名攝影師擔任助手。1965年,他離開故鄉,到東京發展,專門拍攝時裝照及電視廣告。1970年,他與太太結婚,並轉職成為自由工作者。

那兩年間,他常常往來日本與紐約,為不同的藝術家如Andy Warhol、Jimi Hendrix等工作。除此之外,他亦遇見了他生命中的伯樂David Bowie。

他與生命中的伯樂David Bowie。(網上圖片)

他最初之所以會認識David Bowie,竟不是因為他的音樂!某天鋤田正義在街上看見David Bowie演唱會的宣傳海報,旋即被他的氣質吸引。而他當時對David Bowie一無所知,就連名曲《Space Oddity》也沒聽過。在好奇心驅使下,他入場欣賞David Bowie的音樂及表演,即被他的表演方式深深吸引。沒想到自己後來竟在1972年,因朋友介紹而認識了David Bowie本人,遂鼓起勇氣毛遂自薦,希望可以為他拍攝海報。又是因為這次邂逅,讓他們二人成為了大半輩子好友,四十年來一直惺惺相惜。

他與好友Iggy Pop及David Bowie。(snapgalleries.com)

David Bowie每次到日本就會找鋤田正義為他拍照。這輯攝於1980年的照片,難得可以看到Bowie日常的一面:

David Bowie 1980年日本之旅。(snapgalleries.com)

「這是一位忠誠、才華橫溢的藝術家,我稱他為大師。」——David Bowie

在這四十年間,鋤田正義為David Bowie拍下多輯經典作品。除此之外,他亦曾為Iggy Pop、Yellow Magic Orchestra(YMO)、坂本龍一等拍攝大頭相,亦曾為大導是枝裕和、Jim Jarmusch等擔任電影劇照師。就算你不知相片是由他拍攝,亦一定曾經看過以下幾幅大作。

《Heroes》唱片封套照片:

我總是會先親自挑選一堆照片,再把照片交給David。每次David都會明白並且尊重我的意見,這次拍攝亦然。拍攝完畢後他們便離開日本,仍身在日本的我選好大概十張照片之後,便把它們寄給David。約莫一個月之後,他問我能否在這堆相片當中,選取其中一張作為他《Heroes》的唱片封套。結果,他選了一張我和他都非常喜歡的照片。 鋤田正義

《Heroes》唱片封套照片。(網上圖片)

這輯作品攝於1977年。那年是鋤田正義為David Bowie拍照的第五年。David Bowie每逢來到日本,就會致電他,叫他一起出去玩兼拍照。當時David Bowie剛好在日本為Iggy Pop製作音樂,David Bowie一如既往找上鋤田正義為他拍照。可是,當時他們只能在酒店房間、機場、記者會現場、studio拍攝。鋤田正義憶記當時拍攝現場的設備非常簡陋,只有少量燈光,而且David Bowie當時沒有帶上任何一件衣服,只有穿在身上的皮褸。鋤田正義便決定要為David Bowie拍攝一輯隨意率性的照片,沒想到竟然成為《Heros》的封套。

Watch That Man

Watch That Man。(snapgalleries.com)

這張攝於1973年的照片,是鋤田正義最廣為人知的作品之一。當時Bowie正在進行世界巡迴演唱會。在演唱會開始前幾天,Bowie找來鋤田為他進行拍攝。當時Bowie穿上由日本設計師山本寬齋設計的vinyl bodysuit連身褲,鋤田正義再以鮮紅色布簾作為背景,與Bowie身上的衣服形成強烈對比。別以為相片攝於日本,其實整場拍攝發生在紐約。鋤田正義憶記當時Bowie愉快地在現場蹦蹦跳跳,非常愉快。

坂本龍一YMO年代唱片封面:

YMO《Solid State Survivor》封面照。(網上圖片)

這張照片是日本殿堂級電音樂團YMO第二張專輯《Solid State Survivor》的封面照,不知不覺間原來已有40年歷史。

當時YMO三名成員穿上鮮紅色西裝,與人形公仔一起圍坐在麻雀檯旁,拍下這張既大膽又趣味十足的照片。在鋤田正義的鏡頭下,YMO的前衛感被完美被展現出來。紀錄片特意找來YMO成員坂本龍一、細野晴臣、高橋幸宏,大談當年拍攝時的趣事。大家更可以看到坂本龍一與鋤田正義一起細說當年,非常珍貴。

坂本龍一與鋤田正義。(預告截圖)

更多鋤田正義的經典作品: