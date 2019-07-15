【FENDI Baguette】PORTER別注開售在即　認識傳奇包袋的歷史故事

雖然焦點大作FENDI × PORTER系列尚未推出，但FENDI 19年秋冬男裝系列的意義依舊非凡，事關與吉田包的Collaboration縱然矚目，但FENDI將自家女裝手袋Baguette首度改裝成男裝版本，其實才是時裝愛好者最值得品味與考究的地方。一來在美學上觀點上，進一步引證了男、女裝之間本來就有着許多共通點這一事實；就商業角度而言，也可以窺探出中性時裝繼續是大勢所趨，在可見的將會亦不會改變。 那麼，作為FENDI史上第一款It Bag，Baguette其成名之路又是如何？對於這段故事，女生應該倒背如流，而男生卻是一知半解了吧？趁住男裝版Baguette開售在即，我們一於回憶這段光輝歷史。

FENDI FW19男裝系列首度推出Baguette男裝系列。（Alessandro Lucioni ）

Sarah Jessica Parker是將Baguette推上頂峯的女人。（FENDI）

一切也是從Sex and the City而起

在時裝歷史的長河裡，許多經典手袋都與特定的著名女性有着直接或間接關係：Hermès因Jane Birkin而成就出Birkin Bag，Grace Kelly也令本來默默無聞Sac à dépêches手提包搖身一變，成為風行天下的Kelly Bag；CHANEL 2.55訴着Coco Chanel一生的傳奇；而Lady Dior之所以稱作「Lady」，則是希望對戴安娜表達出崇高敬意……可見每一款傳奇手袋，背後都總會與一位女性Fashion Icon有着千絲萬縷關係。

而屬於FENDI Baguette那位命中注定的女人，正是Sarah Jessica Parker，或者更精準一些說，是美劇《色慾都市》中的Carrie Bradshaw。

FENDI 家族第三代掌門人Silvia Venturini Fendi。（wwd）

FENDI Baguette由家族第三代掌門人Silvia Venturini Fendi於1997年創造，當時Silvia希望設計一款能夠搭配皮草大衣的手袋，於是就從法式長棍麵包Baguette中涉取靈感，結合FENDI源遠流長的優質皮革工藝和經典Duoble F（Fun Fur）Logo元素，成功打造出一條既小巧精緻，又可以彷如長棍麵包一樣，輕易夾於腋下行走的Baguette Bag，完全合乎當代時尚女性的品味和生活需求。

傳統FENDI Baguette。（FENDI）

不過真正令到FENDI Baguette受到萬人追捧，還是要等到一年後才面世的《色慾都市》，劇中Sarah Jessica Parker飾演的Carrie Bradshaw是位不折不扣的名牌發燒友，不但Roger Vivier、Christian Louboutin與Manolo Blahnik高跟鞋永不離身（那是一個波鞋還未風靡整個時裝界的年代），更總愛掛上Baguette手袋招搖過人，穿梭紐約曼克頓大街小巷之中。其中最經典一幕，就是某一集背上Baguette的Carrie於小巷之中遇到劫匪，威脅她要交出手袋，傷心的Carrie非但想拿回手袋，更向劫匪澄清：

「it's not a bag; it's a baguette！」

透過如斯簡潔有力的一句短話，非但表現出Carrie Bradshaw對手袋的喜愛，更使到FENDI Baguette的人氣達至頂峯，自此全世界的女生都以擁有它為榮，一眾媒體也是大肆吹捧，將Baguette讚譽為「It Bag」，留意「It Bag」這一組詞彙與概念，在Baguette流行之前，是未曾在西方社會之間廣泛應用過的，因此嚴格上FENDI的Baguette，正正是世上第一款被人供奉為It Bag的手袋矣！既是無上光榮，也為FENDI贏下漂亮一仗，時至今日，這條「時尚法棍」仍然是品牌最自豪的手袋型號，以不同物料、顏色設計過的款式，目前經已超過一千多款，足見其影響力之鉅。

Sarah Jessica Parker與FENDI。（網上圖片）

全賴《色慾都市》的大成功，FENDI Baguette在全球經已風行20年了，過去Sarah Jessica Parker在西方傳媒的訪談中就曾透露，自己之所以成為Baguette的忠實支持者，於戲內戲外都總會戴上它穿州過市，除了是因為這款包袋當真美觀耐用之餘，她個人也對FENDI有着一份情誼結。事關在《色慾都市》的拍攝之初，許多時裝品牌都尚未洞悉到該劇集的巨大潛力與話題性，亦未必願意借出品牌的最新服飾單品，供演員出鏡拍攝，而為拍出紐約的時髦感，劇組服裝指導起初就只能夠利用有限Budget，於二手服飾店或市集之中找尋相應戲服，難度不可謂不大。

然而，據Sarah Jessica Parker的回憶，FENDI卻是高瞻遠矚的一個，只因在《色慾都市》尚未火紅之際，這個意大利國寶級品牌已率先樂意借出一系列最新的時裝服飾單品，給予以Sarah Jessica Parker為首的四位女主角，作戲服之用，既是加化了劇集的可觀性和真實性，也成功吸引一眾時裝愛好者的追看支持，正是當日的先見之明，才成就出《色慾都市》與FENDI之間一個接一個的時裝時刻。

自家版本（非PORTER別注）的Baguette款式。（Alessandro Lucioni）

從女裝踏向男裝世界 Baguette的新一頁

不過《色慾都市》再如何火紅都好，從前要感受到Baguette的魅力，都只會是女性時尚愛好者專利。然而來到2019年，Silvia Venturini Fendi卻為這款傳奇單品開拓全新一片天，首度於FW19季度創製出男裝版本的Baguette，系列極之多樣化，既有與日本袋牌PORTER的軍事尼龍合作版本，亦有FENDI的自家皮革款式。

較之女裝版本的小巧雅緻，男裝版Baguette在尺寸上明顯選擇更多，外形就分別有特大、中號及迷你共三款Size，雖然未有女裝版一樣，拼合了多款顏色或物料於而其中，而走簡潔低調路線，但每款作品依舊尊貴，就以首度發售的第一波為例，一式三款的大、中、小Baguette Bag，製作隊團就分別用上的鱷魚皮 （Croco） 或貂皮 （Mink），以及經典Selleria羅馬小牛皮（Cuoio Romano）等稀有素材縫製，以不負FENDI之盛名。

率先推出的三款大、中、迷你型號Baguette Men。（FENDI）

另外，對比起女性時裝的理念，機能性Functional向來是男裝世界中極受重視之一環，所以在製作男裝Baguette的過程裏，FENDI團隊也反覆考量到實用性這一點，特別在佩戴方法方面，全新的Baguette可謂比傳統女裝Baguette來得更多元化，包袋設有不同飾帶，飾帶的長度亦可以自行調節，方便用家能夠以斜揹、手挽甚至腰包等各種不同方式，配襯並攜帶手袋，以應付當代都市人在不同的場合的個人需要，堪稱一物多用，也完全迎合到當前時裝大勢和時裝愛好者的要求，因此雖然被稱之為「男裝版」的Baguette，但其實女生拿來配搭使用，同樣型格無誤。

而為慶祝Baguette Bag男裝版本即將全球開賣，FENDI官方今日就發佈了一段名曰「Exploring the Men’s Baguette World」的全新概念短片，找來Marc Fornè、Leo Mandella和Nasir Dean這三位新生代Fashion Icon親身上陣，背上一系列Baguette穿梭在短片之中，鮮艷的霓虹燈既使人目眩神迷，片段中的多款Baguette既是讓人看得心花怒放，既演繹了率先登場的黑色/黃色Selleria羅馬小牛皮版本，稍後陸續登場的Karl Collage圖案款以至千呼萬喚的PORTER版本亦有登場，絕對是一種炫酷得極緻的望梅止渴，Fans們值得關注。