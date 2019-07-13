【MOONSTAR】叫FENDI另眼相看百年鞋牌　日本皇室也是其支持者？

近年歐洲傳統高級時裝品牌，對日本文化工藝可謂愈加重視，爭相與各大日牌合作，推出聯乘系列，早叫全世界時裝人心花怒放。不過、較之好些歐陸品牌每每向新潮日系單位招手，Silvia Venturini Fendi領軍的FENDI明顯更偏愛東洋服飾的歷史意義和傳統價值，所以邀請合作的品牌，都是東瀛歷史悠久之寶號，FW19就聯合了袋王PORTER，而去到全新SS20男裝季度，則遇上了「國民鞋牌」MOONSTAR，叫日本國民歡天喜地，但對於這個源遠流長的「月星」，閣下其實又認識多少呢？

FENDI SS2020春夏男裝系列中，與MOONSTAR的合作極之矚目。（Alessandro Lucioni）

MOONSTAR ALWHEATHER是品牌在時裝事業上，最尊榮的型號。（FENDI）

源自久留米的國寶級鞋廠

MOONSTAR可說是日本其中一個歷史最悠久的當代鞋履品牌及製鞋工場，誕生於1873年，總部設於九州久留米市。品牌創立人倉田雲平之所以選擇於久留米（Kurume）白山町開創事業，乃是因為當地歷來都是日本國生產橡膠的重點城市，於這裏設立製鞋工場，就最好不過。但留意當時西學東漸的進程在日本才萌芽了不久（明治維新始於1968年），現代人所理解的鞋子，在當時日本國內尚未普及，故傳統「足袋」的鞋子，才是這間「槌屋足袋店」主力製作的鞋款。（槌屋足袋店是這所知名鞋廠的本稱，到2006年才改名為Moon Star Co.，Ltd）

倉田雲平。（MOONSTAR）

彷如忍者鞋的足袋。（ktarn.or.jp）

而有趣的事，MOONSTAR自創立以還就一直深得日本當權者的重視，地位超然。1877年成立之初，就受明治新政府所託，為參戰西南戰爭的軍隊生產2萬個鞋袋和1萬件褲子等軍用服裝，到20至21世紀交替之時，更首度引進自家縫紉機，為日本工業開設先例；到1908年更於本州白山市開拓紡織工場，成功將織布、漂白、染色三大工序集合於同一個工場內進行，於日本工業界可謂前所未見，如斯成就，使到公司和倉田雲平本人先後榮獲日本工業博覽會榮譽大獎、以及綠綬褒章等受勳榮耀。不過真正讓MOONSTAR威震全國，贏得皇室御用鞋美譽的，還是1900年皇太子裕仁（即後來的大正天皇）九條節子（貞明皇后）的大婚之上，獻上由倉田雲平公司製作的絲綢足袋予一對新人，成為一時佳話。

大正天皇酷愛西方文明文化，這也加速了日本西學東漸的進程。（網上圖片）

1925年MOONSTAR製作出來的鞋子。（MOONSTAR）

去到1917年，隨住初代倉田雲平的離世，公司由二代目倉田金蔵繼任，此時日本社會對西方文化漸漸接受，槌屋足袋店也漸漸擺脫足袋，製作其現代意義和性能的鞋子，既有白領上班用的斯文鞋，也有專業運動用鞋和兒童鞋款，並於1920年代確立了“月亮”結合“明星的MOONSTAR圖案，作為品牌商標，不過對於中東和中國等個別市場，則為以獨特的"蝙蝠"商標示人。

不過正如大家所認知的一樣，MOONSTAR賴以成功者，除了自家品牌外，受聘於其他品牌，為他們進行代工，生產鞋子，也是MOONSTAR強大的收入來源，1977年品牌就與NewBalance簽定代工協議，到1981年也為Converse製作鞋子，而時至今日其代工客戶則有Disney、HI-TEC和Champion等知名品牌。

MOONSTAR商標進化史。（MOONSTAR）

今時今日MOONSTAR久留米工場及資深職人們。（MOONSTAR）

自家的寶物"Made In Kurume"

當然作為時裝愛好者，提起MOONSTAR工場生產的鞋作，始終以自家品牌MOONSTAR最為吸引，事關145年至今，仍然堅持日本職人製作的鞋履品牌，實在少見，而自家系列之中又劃分為多條支線，如健足上班鞋SPORTH、運動線SUPERSTAR和童裝支線carrot等等，但最受注目者，就必定是Made In Kurume系列莫屬，以時裝風尚作為定位，主打一系列復古風味和潮流度合一的經典鞋款，並不時與各大潮流品牌進行Crossover合作企劃。

MOONSTAR工場。（MOONSTAR）

ALWEATHER。（網上圖片）

芸芸MOONSTAR Made In Kurume作品之中，最傳奇型號有二：第一個是ALWEATHER，以軍用帆布訓練鞋作為基調，把上層帆布材質和下層硫化橡膠完美結合為一體，既防水、防滑，也耐磨耐用，更重要是成功吸引到許多品牌爭相與之合作，推出Collaboration，3.1 Phillip Lim與Nigel Cabourn的別注系列（Studio Nicholson亦曾以近似款式進行過聯乘項目），正是風靡全球的案例，也證明了ALWEATHER的多樣性，無論是高級時裝品牌還是復古單位也好，均能夠與這雙鞋子合拍得天衣無縫。

JAGUAR。

至於Made In Kurume另一雙經典大作則為JAGUAR，為輕巧活潑的復古跑鞋款式，外形更與Onitsuka Tiger知名款式Mexico 66有着幾分相似，不過它的Collaboration名單就相對單一，出名的就只有日牌FRAPBOIS一個，卻已然足夠地厲害，只因FRAPBOIS × MOONSTAR可是一個恆久的長期合作企劃，至今經已十年有多了，曾推出過的款式堪稱數以百計，由簡約的紅白藍配色，到搶眼玩味至上的波點、格紋和公仔絨毛版本都有，是為MOONSTAR最長做長有的聯乘系列。

FENDI 2020春夏男裝發佈會。（FENDI）

與FENDI合作 承先啟後

來到2019年，乘住這個日本時裝工業，與歐洲高級時裝史無前例地緊密互動的時代，MOONSTAR的國際地位也達至高峰，成功與FENDI合作，正式打進頂尖時裝領域，一個是94年意大利皮革工藝傳奇，另一個則是145年日本鞋藝權威，如斯破天荒合作，注定為世人迎來驚豔的東西。

鞋的布料由FENDI方面提案並生產，務求打造出史上最高級別的MOONSTAR鞋履作品。（FENDI）

（FENDI）

在FENDI 2020春夏男裝發佈會期間，這對集兩大品牌精華於一身的傑作，就伴隨住板本龍一特地重新編製的背景音樂，透過模特兒展示開來。聯乘鞋子以MOONSTAR ALWEATHER型號為創作主題，分為高筒和低筒版本，高筒版是經過改良的全新款式，強化了機能和軍事風意味。此外為乎合不同支持者的品味，每款ALWEATHER的風格可謂各盡特色，奢華起來的時候，ALWEATHER上層帆布部份會改用FENDI標誌性的FF Monogram圖案打造，與下半部的素色膠底拼合一起，產生出強烈的視覺對比感；至於低調版本則走簡約路線，將古樸條紋甚至素色帆布注入鞋面之上，乍似普通平常，但其實鞋子的一切布料，皆由FENDI團隊研發、設計和生產，哪怕是簡單一個鞋帶孔、一條鞋帶，其造工都極盡精巧細緻，以確保其舒適度和耐用性。

客席設計師Luca Guadagnino。（Awards Circuit）

服飾以草綠和棕色等Earth Tone作主調。（Alessandro Lucioni）

何解新季FENDI會找上MOONSTAR合作？想來一方面是對於日本工藝的尊重，二來是Silvia Venturini Fendi和客席設計師Luca Guadagnino（《以你的名字呼喚我》導演）皆希望將戶外的風光明媚幻化成20年春夏男裝之主題，將二人對大自然、植物、園藝以至戶外活動的崇尚喜愛表露無遺。系列內服飾以草綠和棕色等Earth Tone作主調，透過大口袋、防風防雨的戶外大褸，或者以通花皮革縫製而成的外套與長袍，成功將Outdoor時尚時常論及的兩大元素：功能性與民族風，閒雅地交織到Collection之中，甚為優美。

另外除MOONSTAR別注鞋之外，一系列包袋單品同樣是新季焦點所在，袋的尺寸刻意做大，以合乎男士品味和Outdoor時裝對功能性的追求，繼而把各式各樣的皮革物料，配合各異之顏色、圖紋，共融在同一個手袋之中，打造出一個接一個別具玩味的Baguette和Peekaboo手袋，再一次讓人拍案叫絕。