1969年7月20日，人類於阿波羅11號太空任務中，首次完成登陸月球，並進行全球電視直播。當太空人Neil Alden Armstrong踏上月球表面時，更說了一句名言：「個人一小步，人類一大步。」 轉眼間，原來已過50年。為了紀念這件事，德國品牌Horizn Studios聯同NASA太空員Alyssa Carson，共同設計以太空旅行靈感的行李箱。

1969年7月20日，人類首次登陸月球。（網上圖片）

1969年7月20日，三位太空人首次登陸月球。（網上圖片）

個人一小步，人類一大步。 Neil Alden Armstrong

Horizn Studios M5 NASA系列（網上圖片）

該限量系列名為M5 NASA，以紀念突破性的太空飛行任務，其設計配備NASA官方Logo及專用行李牌，並採用白色、橙色及藍色裝飾，內置智能充電器，配上360°旋轉輪子，更用上航空級別的聚碳酸酯硬殼。當購買此限量版本時，消費者還可以免費使用一年Horizn GO，它是一個智能個人旅行助手，能夠幫助旅行前整理行程，M5 NASA Edition將於7月19日在Horizn Studios網上商店，以650英鎊（約6400港元）出售。

NASA太空員Alyssa Carson（網上圖片）

世界上首個太空旅行行李箱：Horizn ONE（網上圖片）

對於某些人而言，太空旅行或許是他們的童年心願。NASA太空員Alyssa Carson，從小就對火星產生興趣，期後更志願想做一名太空人，她17歲時獲NASA破格取錄。如果一切順利進行的話，NASA將於2033年送她到火星進行任務，並成為首個踏上這個星球的人。因此，除了推出限量系列外，Horizn Studios還邀請她利用以往訓練及專業知識，與品牌旗下設計師及工程師團隊進行研究，開發世界上首個太空旅行行李箱：Horizn ONE。

這個極具先進的隨身攜帶行李箱，具備一系列創新技術特徵和材料，它採用石墨烯增強碳纖維所製成，所以堅固耐用並且極輕，重量只有900克。另外，底座設計則是電磁，即使在零重力環境下，也能固定在地板或牆壁之，甚至更設有內置智能屏幕、指紋識別功能及抑菌技術等，在這種太空行李概念下的設計，預計零售價將超過40,000英鎊（約39萬港元）。

Horizn Studios M5 NASA系列（網上圖片）

德國品牌行李箱，其實除了RIMOWA外，Horizn Studios亦是不二之選。該品牌在每一個細節上，則不會讓你失望，從航空工程到人工智能，利用創造力與技術來確保產品品質，行李箱更設有可拆卸充電功能與GPS全球定位。

人類降落在月球上五十年後，私人太空航行即將到來，隨著旅行的新曙光，品牌也需要以天文尺度進行產品革新。