【NASA】紀念登月50年太空員設計行李箱　除Logo外還有甚麼功能？

1969年7月20日，人類於阿波羅11號太空任務中，首次完成登陸月球，並進行全球電視直播。當太空人Neil Alden Armstrong踏上月球表面時，更說了一句名言：「個人一小步，人類一大步。」
轉眼間，原來已過50年。為了紀念這件事，德國品牌Horizn Studios聯同NASA太空員Alyssa Carson，共同設計以太空旅行靈感的行李箱。
1969年7月20日，人類首次登陸月球。（網上圖片）
1969年7月20日，三位太空人首次登陸月球。（網上圖片）
個人一小步，人類一大步。
Horizn Studios M5 NASA系列（網上圖片）
該限量系列名為M5 NASA，以紀念突破性的太空飛行任務，其設計配備NASA官方Logo及專用行李牌，並採用白色、橙色及藍色裝飾，內置智能充電器，配上360°旋轉輪子，更用上航空級別的聚碳酸酯硬殼。當購買此限量版本時，消費者還可以免費使用一年Horizn GO，它是一個智能個人旅行助手，能夠幫助旅行前整理行程，M5 NASA Edition將於7月19日在Horizn Studios網上商店，以650英鎊（約6400港元）出售。
NASA太空員Alyssa Carson（網上圖片）
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Hey guys! I finally get to share you what I’ve been working on for quite some time. I am so excited to share with you Horizn One, the world’s first luggage for space travel, in collaboration with Horizn Studios. Working with them on this project was really exciting. It’s the first time I had the opportunity to work on a product design; the fact that it was something I am so passionate about was really amazing. Swipe right to see the final design! #letsgofurther #horiznone #futureoftravel
世界上首個太空旅行行李箱：Horizn ONE（網上圖片）
對於某些人而言，太空旅行或許是他們的童年心願。NASA太空員Alyssa Carson，從小就對火星產生興趣，期後更志願想做一名太空人，她17歲時獲NASA破格取錄。如果一切順利進行的話，NASA將於2033年送她到火星進行任務，並成為首個踏上這個星球的人。因此，除了推出限量系列外，Horizn Studios還邀請她利用以往訓練及專業知識，與品牌旗下設計師及工程師團隊進行研究，開發世界上首個太空旅行行李箱：Horizn ONE。
這個極具先進的隨身攜帶行李箱，具備一系列創新技術特徵和材料，它採用石墨烯增強碳纖維所製成，所以堅固耐用並且極輕，重量只有900克。另外，底座設計則是電磁，即使在零重力環境下，也能固定在地板或牆壁之，甚至更設有內置智能屏幕、指紋識別功能及抑菌技術等，在這種太空行李概念下的設計，預計零售價將超過40,000英鎊（約39萬港元）。
Horizn Studios M5 NASA系列（網上圖片）
德國品牌行李箱，其實除了RIMOWA外，Horizn Studios亦是不二之選。該品牌在每一個細節上，則不會讓你失望，從航空工程到人工智能，利用創造力與技術來確保產品品質，行李箱更設有可拆卸充電功能與GPS全球定位。
人類降落在月球上五十年後，私人太空航行即將到來，隨著旅行的新曙光，品牌也需要以天文尺度進行產品革新。