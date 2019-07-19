從輟學、戒毒到共同創辦Jimmy Choo　Tamara Mellon的傳奇時裝路

每個新娘子都想擁有一對 Jimmy Choo，但你對這個品牌的創辦人與設計師知多少呢？Tamara Mellon 是前 Jimmy Choo 的共創辦人，原來她並不是什麼天之驕女，沒有華麗的後台、更不是設計師出身，甚至比你我的學歷更低，到底她是憑著什麼能成功搖身一變成前 Jimmy Choo 的共創辦人，更後來自立門外呢？

#沒有學歷 沒有經驗的失敗者

信不信由你，Jimmy Choo 的前共創辦人兼設計師 Tamara Mellon，她並沒有高中學位，更在離開學校時，曾被選為「最不可能成功的人」。她 18 歲便在倫敦布朗斯的銷售場所開始的前線的工作，但她不甘於一靠子當一位銷售員。其後，她開始當公關，但這份工作令她接觸到時尚編輯，令她萌生想成為編輯的小小夢想。在自薦下，她成功獲到在英國當時人氣雜誌時尚編輯助理一職，後來更有幸在英國Vogue工作。

「當時我作為配飾編輯，要到處尋找鮮為人知的鞋子設計師作的拍攝之用，從而結識 Jimmy Choo，他是一位十分出色的鞋子製作師。」當大家都覺得她已經漸漸邁向成功之時，她卻因自身的毒品問題，最終失去這份很多人夢寐以求的工作。

當時我真的很糟糕，不過失去工作後，令我開始反思，決定正視自己的問題，在康復中心戒毒時，我發現了一個新目標，就是讓 Jimmy Choo 成為一個真正的企業。 Tamara Mellon

＃開創 Jimmy Choo

康復後，她重新投入新計劃，但 Jimmy 只是一名鞋子製作師，而且有固定的收入，不想冒險，同時不太相信小小年紀的 Tamara，最後由 Tamara 的父親親自出面，說服了 Jimmy。縱使說服了合作伙伴，但還是有很多困難，例如設計、找廠家、找資金等等。

「Jimmy 是很出色的製作師，但他不太會設計，而我又不太會畫畫，當時我們要做出首個系列，我便把想法告訴 Jimmy 的侄女，叫她幫我畫出來，之後我拿著草稿，隻身去了意大利，找廠家幫我生產，但我一句意大利文也不會，我現在想起來也覺得自己一定是瘋了。」

完成了第一個系列， Tamara 開始利用自己的人脈，在酒店房內辦了第一個小型展，好幸福地找到她的第一個買家，並下了3000 對的訂單。事業開始上軌道，她更全心全意地投入 Jimmy Choo，四處尋覓更多的資金與投資者，成功開設第一家 Jimmy Choo 商店。

#毅然離開 只因違背了初心

15 年來，Tamara一直擔任 Jimmy Choo 的首席執行官與創意總監，縱使在他人眼中，她已經是一位十分出色的女強人，更被當時看低她的學校邀請，希望她跟學生分享她的成功之道。但她心中總是不是味兒。

「與我同行的男性相比，我收入大約只是他們的三分之一，對面性別歧視、不公平，加上股權的障礙，我開始有點厭倦，而且我不太喜歡公司的文化與商業手法，所以我便毅然離開。」

對於自己一手創立的品牌，毅然放棄不是一件容易的事。

「如果你不認同的事，你再成功也不會獲得快樂。」 Tamara Mellon

+ 11 + 10 + 9

離開 Jimmy Choo 後，她又開始新的計劃，創立一個自己理想中的鞋履品牌 Tamara Mellon。不過剛開始時，不但在集資上遇到困難，在經營方面也失敗了，甚至出現經濟問題。但她沒有放棄，很快便振作起來，再次出發。「我的人生就是在失敗中成長，每一次的失敗都是一個很好的經驗，讓你自己下一步要怎麼做。」

Tamara Mellon 現在已經是一個非常成功的品牌，連 Meghan Markle 與明星們都愛不釋手，經常出現在各大活動。

「Tamara Mellon 之所以成功，是因為我們的團隊，我很喜歡現時的公司文化，大家互相尊重、大家都可以分享自己的意見。每天回到公司工作，是我最快樂的事。未來我們希望可以關注更多的社會問題，例如平等報酬、女性待遇等等。」

Tamara Mellon 不怕失敗，堅毅不屈，懂得捨棄，捍衛自己初心，同時不忘為他人發聲，絕對是一名傳奇般的女中豪傑。Tamara Mellon 的故事告訴我們世界上沒有真正的失敗的人，只有放棄自我的人。機會可以自創，未來也可以改變，只要你相信，與找到合適的同伴，你也可以擁抱屬於你的成功。

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】