【穿搭指南】奶茶色大熱！3大經典帆布鞋品牌　穿出街頭休閒風

奶茶色當道，每個人的衣櫃打開，或多或少至少會有一件奶茶色單品，而包包等其他配件也逐漸逃不過奶茶色風潮，加進搭配裡也能增添點溫柔、成熟的氣質，而在鞋類單品非黑即白的兩色中，奶茶色竟也從中殺出一條血路！ 不僅百搭，也比白色更耐髒，搭編就來帶大家看看幾款大熱的百搭奶茶色鞋款吧！

1. VANS

走在路上10個人中，可能就有5人穿都踩著那雙Vans Old Skool經典黑色滑板鞋，而當這雙率性潮流的經典鞋換上奶茶色後，甚至是比黑色更不受限！溫柔的奶茶色與麂皮的材質，加上中性的版型，不論男女都能駕馭，據說在日本熱賣到必須限購的程度！

+ 3 + 2

2. Converse

經典帆布鞋Converse幾乎已算是每個人一生中都曾入手過的鞋款，而Converse所出的奶茶色系選擇又更多了！從奶茶色到奶茶色、低筒及高筒，既能隨興的配上牛仔褲、T恤、還有能搭上最近流行的豹紋單品、毛絨絨熊熊單品！

+ 5 + 4 + 3

3. EXCELSIOR餅乾鞋

韓國情侶首選的餅乾鞋，厚實的餅乾鞋底，帶點可愛又俏皮的感覺，也是近期很受台灣年輕人喜愛的品牌，而除了基本的奶茶色，EXCELSIOR 也有出顏色較色的泰奶色，以及利用麂皮與帆布的拼接，讓奶茶鞋又更多的變化，而且不論褲裝裙裝都很百搭！

+ 3 + 2

結語：

奶茶色簡直無孔不入的入侵我的生活中啊，奶茶色的鞋子甚至已經到了和小白鞋並駕齊驅的程度，同樣百搭卻又更耐髒，而且與今年流行單品豹紋、泰迪熊裝也很契合，搭檔們是不是該考慮入手一雙奶茶鞋了呢？

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原文：你的鞋櫃還少一雙「奶茶色」！百搭卻比小白鞋更耐髒的奶茶色鞋款，一定要收藏！

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