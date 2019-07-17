【Stella McCartney】加盟LVMH繼續環保　聯乘adidas物料再作突破

近日時裝界傳來爆炸性新聞：環保先峰品牌Stella McCartney決定加盟LVMH。
這新聞震撼整個時裝界，不少人好奇品牌與LVMH未來的發展，不過Stella McCartney卻依然我行我素，默默堅守她的綠色時裝事業，企圖以自己的能力及身份地位改變社會。
Stella McCartney即將加盟LVMH，在加盟前她與Adidas的聯乘系列亦於昨日登場。（VCG）
就在加盟LVMH消息不徑而走的同時，adidas by Stella McCartney的2019秋冬系列在7月15日已公開預售，是次被稱為adidas有史以來最環保的一個系列，聽來令人相當鼓舞。
最新聯乘系列邀請了同樣熱衷環保的加拿大音樂人Grimes擔任代言人：
最新聯乘系列邀請了同樣熱衷環保的加拿大音樂人Grimes擔任代言人。（Adidas）
去年有傳Stella McCartney因與奢侈品集團Kering意見不合，狠心切斷長達17年的合作關係，一手回購品牌所有股份，實行自己做自己的主人。
不過，Stella McCartney這個閃亮亮的同名品牌豈會一直無人問津？LVMH日前就宣布Stella McCartney將會加入他們，成為其中的一分子。Stella McCartney將繼續擔任自家品牌的創作總監，同時亦會擔任LVMH董事長Bernard Arnault及委員會的可持續發展特別顧問。
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Stella McCartney and LVMH announce a new partnership to further develop the Stella McCartney House. The goal of this partnership will be for the Stella McCartney House to accelerate its worldwide development in terms of business and strategy, while of course remaining faithful to its long-lasting commitment to sustainability and ethical fashion. We are delighted to open this new chapter together. The full scope of this deal will be detailed in September. #LVMH #StellaMcCartney
Stella McCartney曾表示：「當我們談及可持續性的議題時，往往流露出內疚與恐懼，這對事情是沒有幫助。時尚業界巨頭需要做的，就是與我同行。」不少人都希望她可以在LVMH這個大集團內實踐她的理念，由內部進行改變。
Stella McCartney多年來秉承環保理念進行創作。（VCG）
早前有數據指出，單計每年被拋入海洋的塑膠垃圾，竟錄得高達500萬噸的驚人數字，若然情況持續下去，於2050年，海洋中塑膠垃圾的數量將會比海洋生物來得還要多，情況不容小覤。
秉承愛護地球的環保理念，adidas by Stella McCartney與美國生物新創公司Bolt Threads合作，利用再生尼龍ECONYL®、Parley Ocean Plastic，以及Dope Dye染色技術，製作出一系列具時尚感、實用又環保的sportswear。
是次聯乘系列針對海洋污染問題，交出了一系列具時尚感又實用的sportswear。（IG@stellamccartney）
欣賞系列部份設計：
據悉Parley Ocean Plastic是以海岸拾獲及回收的塑料廢物，加工製作而成的紗線；Dope Dye染色技術則能讓顏色於生產階段中，直接添加至物料混合物內，纖維形成時所需色調已經製成，比起傳統染色方法，Dope Dye染色技術有效減少浪費至少10公升耗水量。
Stella McCartney透露，於大部份運動員而言，機能性比起環保來得更重要，因此設計時務求讓服飾兼備環保與實用元素，同時亦要保持系列的時尚感，相當有挑戰性。不過，她對能為地球盡一分力而感到亢奮，因為儘管此系列可能只是環保的一小步，但無可否認她正在為地球實實在在地努力。而她相信每個新的系列，或許都能喚起更多人注意環保，為地球出一分力，而當這些努力慢慢累積下來，終有一天積存的成果足以帶來真正的改變。