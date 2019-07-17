【Stella McCartney】加盟LVMH繼續環保　聯乘adidas物料再作突破

近日時裝界傳來爆炸性新聞：環保先峰品牌Stella McCartney決定加盟LVMH。 這新聞震撼整個時裝界，不少人好奇品牌與LVMH未來的發展，不過Stella McCartney卻依然我行我素，默默堅守她的綠色時裝事業，企圖以自己的能力及身份地位改變社會。

Stella McCartney即將加盟LVMH，在加盟前她與Adidas的聯乘系列亦於昨日登場。（VCG）

就在加盟LVMH消息不徑而走的同時，adidas by Stella McCartney的2019秋冬系列在7月15日已公開預售，是次被稱為adidas有史以來最環保的一個系列，聽來令人相當鼓舞。

最新聯乘系列邀請了同樣熱衷環保的加拿大音樂人Grimes擔任代言人：

最新聯乘系列邀請了同樣熱衷環保的加拿大音樂人Grimes擔任代言人。（Adidas）

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去年有傳Stella McCartney因與奢侈品集團Kering意見不合，狠心切斷長達17年的合作關係，一手回購品牌所有股份，實行自己做自己的主人。

不過，Stella McCartney這個閃亮亮的同名品牌豈會一直無人問津？LVMH日前就宣布Stella McCartney將會加入他們，成為其中的一分子。Stella McCartney將繼續擔任自家品牌的創作總監，同時亦會擔任LVMH董事長Bernard Arnault及委員會的可持續發展特別顧問。

Stella McCartney曾表示：「當我們談及可持續性的議題時，往往流露出內疚與恐懼，這對事情是沒有幫助。時尚業界巨頭需要做的，就是與我同行。」不少人都希望她可以在LVMH這個大集團內實踐她的理念，由內部進行改變。

Stella McCartney多年來秉承環保理念進行創作。（VCG）

早前有數據指出，單計每年被拋入海洋的塑膠垃圾，竟錄得高達500萬噸的驚人數字，若然情況持續下去，於2050年，海洋中塑膠垃圾的數量將會比海洋生物來得還要多，情況不容小覤。

秉承愛護地球的環保理念，adidas by Stella McCartney與美國生物新創公司Bolt Threads合作，利用再生尼龍ECONYL®、Parley Ocean Plastic，以及Dope Dye染色技術，製作出一系列具時尚感、實用又環保的sportswear。

是次聯乘系列針對海洋污染問題，交出了一系列具時尚感又實用的sportswear。（IG@stellamccartney）

欣賞系列部份設計：

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據悉Parley Ocean Plastic是以海岸拾獲及回收的塑料廢物，加工製作而成的紗線；Dope Dye染色技術則能讓顏色於生產階段中，直接添加至物料混合物內，纖維形成時所需色調已經製成，比起傳統染色方法，Dope Dye染色技術有效減少浪費至少10公升耗水量。

Stella McCartney透露，於大部份運動員而言，機能性比起環保來得更重要，因此設計時務求讓服飾兼備環保與實用元素，同時亦要保持系列的時尚感，相當有挑戰性。不過，她對能為地球盡一分力而感到亢奮，因為儘管此系列可能只是環保的一小步，但無可否認她正在為地球實實在在地努力。而她相信每個新的系列，或許都能喚起更多人注意環保，為地球出一分力，而當這些努力慢慢累積下來，終有一天積存的成果足以帶來真正的改變。