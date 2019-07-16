【Maison Margiela】品牌三十年定番　忍者鞋Tabi聯乘變出新形態

雖然Maison Martin Margiela（現已改成Maison Margiela）創辦人Martin Margiela早於2009年離開公司，而且近年來不少品牌相繼推出忍者鞋，但品牌Tabi Boots的經典地位仍然不被撼動。 於1988年面世的Tabi，有如跟Maison Margiela劃上等號，不單反映了Martin Margiela的解構主義精神，亦讓人可以憑鞋認brand，絕不簡單。

Maison Margiela推出過多款變奏版Tabi，每每被人創購一空。最近品牌再次與網購平台SSENSE合作，推出獨家Tabi商品。不過他們今次賣的不是鞋，而是Tabi小手袋。

Maison Margiela再次與網購平台SSENSE合作，推出獨家Tabi商品。（ssense.com）

Tabi Boots是我創作生涯中最重要的足跡：它為世熟悉，至今仍然繼續，而且從未有人嘗試抄襲它。 Martin Margiela

在1988年十月，巴黎舊區一所殘舊劇院的舞台上鋪滿白布，燈光慢慢轉暗，音樂隨之響起，模特兒一個接一個出現在觀眾眼前，她們每走一步，都在白布印下一個馬蹄形狀的紅色腳印。大家不禁疑惑，布上何來這些馬蹄腳印？

1988年Tabi Boots首場登場的畫面。（ssense.com）

馬蹄腳印來自模特兒腳上的Tabi Boots，人稱「馬蹄鞋」，又名「忍者鞋」。Martin Margiela於2009 年所出版的官方書籍《Maison Martin Margiela》中，透露Tabi Boots受日本職人、花匠的鞋履啟發而成。日本傳統工匠所穿的分趾鞋，將用家的腳拇指及其他腳趾分開，據悉這樣的設計可提高腳拇指的反射功能，進而達至鍛鍊的效果，而且分趾鞋非常舒適，能讓用家更迅速地移動。

Martin Margiela以此作為創作的根基，企圖創作出一雙「看不見」的鞋，讓用家有種光腳光腳踩在厚重鞋跟上的感覺。於是，他於鞋頭的位置運用了東洋忍者的鞋款元素，鞋的後踭則加入了西方的高踭鞋概念，兩者看似風牛馬不相及，卻成功製造出一雙極富解構主義色彩的經典鞋履，讓人一見難忘。

不過這雙玩味十足且有點另類的Tabi Boots，因為意念太過前衛、太過激進，在Martin Margiela仍為Jean Paul Gaultier打工的年代不被老闆採納。但這雙鞋履的原型一直在Martin Margiela的腦海徘徊，當他自立門戶成立個人品牌時，便身體力行，將意念轉化成實物。豈料因鞋子太過前衛，沒有鞋匠願意為他造鞋。幸好最後讓他遇見Mr. Zagato，這名意大利鞋匠對Tabi Boots一見鍾情，答應為Martin Margiela製作鞋子，才成就了時裝界的一大經典。

品牌這些年來推出多款變奏版Tabi Boots。（IG@maisonmargiela）

「自品牌的首場時裝騷後，Tabi Boots便成了MMM的經典著作。」 《Maison Martin Margiela：20 Years The Exhibition》

其後品牌相繼推出多款變奏版Tabi Boots。當中最為人津津樂道的，要數1996年春夏系列中透明膠紙Tabi Boots。Martin Margiela僅利用膠紙把鞋底貼在模特兒的腳掌上，成功詮釋了他創作Tabi Boots的初始概念，將Tabi Boots推至最巔峰的狀態。

除了京都品牌SOU-SOU花布忍者鞋和Nike變奏忍者波鞋Air Rift外，Maison Margiela於2017年推出首對男裝Tabi鞋，人氣強功，長期斷貨，而Vetements亦於2018秋冬系列中推出「致敬作」忍者靴然而，就算再多的「挑戰者」，仍然無人可以取代Maison Margiela忍者鞋的王者地位。

+ 10 + 9 + 8

有趣的是，Martin Margiela透露之所以會一直推出不同款式的Tabi鞋，是因為早年品牌沒有資金製作新款鞋子，因此只好一直繼續製造Tabi Boots，豈料愈來愈多人到店舖查詢這設計，鞋子也愈來愈受歡迎，就連變奏版本都非常好賣，鼓勵了他們推出更多Tabi鞋子。

來到今年，Maison Margiela就與網購平台Ssense聯乘推出獨家Tabi Glove Bag，秉承品牌的解構精神，將忍者鞋與手袋結合。袋面有條小小的銀色拉鍊，與一般的黑色手袋無甚差別；袋的背面則用上了仿tabi鞋底設計，更印有品牌logo加尺碼「37」，趣味十足。手袋現已公開發售，未知這款Tabi Glove Bag會不會與Tabi Boots一樣，成為被搶購一空的大熱款式呢？