【Baccarat】200年歷史法國國寶級水晶　打造究極級400%BE@RBRICK

近年藤原浩銳意在高級奢侈品市場確立其權威性，2017年與Kim Jones策動Louis Vuitton × Fragment Design合作系列後，近年亦先動炮製出Moncler Genius：7 Fragment Hiroshi Fujiwara或BVLGARI × FRGMT等服裝系列，亦與豪華遊艇生產商Yanmar合作，打造過百萬X47 Express Cruiser遊艇，可謂多才多藝。而最新消息，這位裏原教父亦將會第二度和法國水晶單位Baccarat合作，聯同玩具商MEDICOM TOY，打造400% BE@RBRICK。

BVLGARI × FRGMT系列。（BVLGARI）

與豪華遊艇生產商Yanmar合作，打造過百萬X47 Express Cruiser遊艇。（YANMAR）

MEDICOM TOY旗下的BE@RBRICK成千上萬，除了配色顏色變化多端外，其實就連製造物料亦一樣考究過人，只因除了傳統最常見的搪膠物料外，MEDICOM TOY也不時會以更珍貴的物料製作BE@RBRICK，經典例子就分別有與KAWS合作的木製版400%；自家以Zebrawood或Woven Wood等稀珍木材所製作的木製系列；亦曾聯合法國陶瓷品牌K.Olin tribu，創製400%陶瓷BE@RBRICK；更數次與創意公司AMIREX合作，以乾式碳纖維或鋁等意想不到之元素作為主材料，生產出極具實驗精神的玩具熊，震驚全球玩具界之餘，更使到上述特別材質的BE@RBRICK全部「炒至飛天」，全部都是可望而不可得的神級收藏品。

以Woven Wood製成的400%。（BE@RBRICK）

不過較之檀木、乾式碳纖維等特別素材，其實上年2018尚出現了一隻材質更稀有的版本，就是由藤原浩Fragment Design提案，與MEDICOM TOY和Baccarat三方聯乘的400% BE@RBRICK，利用有「王者水晶」之稱的白水晶主物料，配合法國水晶工匠的巧手和精堪水晶切割技術，破天荒將圓潤的BE@RBRICK改造成棱角分明的晶體狀模樣，令工藝愛好者們為之驚嘆。

MEDICOM TOY × Fragment Design × Baccarat 400% BE@RBRICK。（BE@RBRICK）

炒價驚人。

然而在主流潮流界別其轟動性卻相對較小，一來產品以超限量方式生產和發售；二來定價高昂得使人卻步，日本官方售價為¥172,800日元；三來在這個街頭文化壟斷時裝界的世代下，大部份年輕人只關注Supreme、Off-White等街頭單位，對於Baccarat這些歷史悠久的傳統工藝老字號，卻遺憾地聞所未聞。

Baccarat水晶燈馳名當世，定價也高不可攀 。（Baccarat）

其實人家可是法國國寶級水晶品牌，被譽為「王侯們的水晶」，致力將水晶製作成吊燈、餐具和小擺設等一系列生活用品，自Rene Lalique 1824年創立至今，已屹立不搖接近200年歷史了。其引以自豪之技術，就是在製造水晶時，於內部加入比利時精細幼沙和水晶碎片，務求令到Baccarat製作出來的水晶，都有着無可敵匹的密度和閃爍光芒。

而為了進一步推出水晶文化與Baccarat藝術，藤原浩日前就於個人IG帳號，發表全新MEDICOM TOY × Fragment Design × Baccarat 400% BE@RBRICK，暗示將會有第二波合作誕生，較之第一波的白水晶版本，第二擊就探用了珍貴度更高的紅水晶製作，輪廓鮮明的火紅色外型，再將Fragment Design標記以低調手法融入其中，整個概念十分「藤原浩」之餘，其售價也定必異常高昂，會否成為史上其中一隻最昂貴的BE@RBRICK，就讓我們拭目以待。