LEGO與NASA傾力合作　打造史上最大型的太空人積木玩具

雖然NASA美國太空總署在電影、音樂和時裝等流行文化工業內的形象，早已深入民心，但2019年卻來得格外矚目，事關今年正正是阿波羅11號，成功引領人類史上首度登陸月球的50周年大日子。

1969年7月20日，人類史上首次成功登月。（NASA）

1969年7月20日，伴隨着阿波羅計畫中第五次載人任務太空人指令長Neil Armstrong的一句：「That's one small step for (a) man, one giant leap for mankind.」，阿波羅11號成功登陸月球寧靜海，成就出人類史上第一次登陸月球壯舉，千古傳頌。

阿波羅11 號指揮艙，現藏於National Air and Space Museum。（Space.com）

而這個偉大的時刻，縱使距離至今已有50年歷史，但世人卻不曾忘記過半分，就例如玩具品牌LEGO，最近就花費了不少人力物力，以將近300小時的長時間，設計並組裝出一個1：1巨大的LEGO太空人模型，用以紀念阿波羅11號登月50週年。

1：1 Life-sized LEGO太空人。（NASA）

製作過程異常繁複。（LEGO）

據LEGO設計團隊所講，這個LEGO太空人的外型乃是參照1969年3位太空人登月時，所穿著的太空衣Space Suits所製成的，確保原汁原味。而製作難度更不可謂不大，既要計算好模式的結構、力學和比例，實質組裝起上來的時候，更使用了超過30,000塊LEGO積木（積木又細分成10種顏色），才能夠成品，絕對是一件集美學與科學於一身的精品。而這枚LEGO傑作更將會於7月18日至7月20日，於美國華盛頓國家廣場的Apollo 50 Festival慶典中展示，雖然香港人現在未必能親眼見證，但將來玩具作參展用途而來到香港區展出，想來還是大有可能。