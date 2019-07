LEGO與NASA傾力合作　打造史上最大型的太空人積木玩具

雖然NASA美國太空總署在電影、音樂和時裝等流行文化工業內的形象,早已深入民心,但2019年卻來得格外矚目,事關今年正正是阿波羅11號,成功引領人類史上首度登陸月球的50周年大日子。

1969年7月20日,人類史上首次成功登月。(NASA)

1969年7月20日,伴隨着阿波羅計畫中第五次載人任務太空人指令長Neil Armstrong的一句:「That's one small step for (a) man, one giant leap for mankind.」,阿波羅11號成功登陸月球寧靜海,成就出人類史上第一次登陸月球壯舉,千古傳頌。

阿波羅11 號指揮艙,現藏於National Air and Space Museum。(Space.com)

而這個偉大的時刻,縱使距離至今已有50年歷史,但世人卻不曾忘記過半分,就例如玩具品牌LEGO,最近就花費了不少人力物力,以將近300小時的長時間,設計並組裝出一個1:1巨大的LEGO太空人模型,用以紀念阿波羅11號登月50週年。

1:1 Life-sized LEGO太空人。(NASA)

製作過程異常繁複。(LEGO)

據LEGO設計團隊所講,這個LEGO太空人的外型乃是參照1969年3位太空人登月時,所穿著的太空衣Space Suits所製成的,確保原汁原味。而製作難度更不可謂不大,既要計算好模式的結構、力學和比例,實質組裝起上來的時候,更使用了超過30,000塊LEGO積木(積木又細分成10種顏色),才能夠成品,絕對是一件集美學與科學於一身的精品。而這枚LEGO傑作更將會於7月18日至7月20日,於美國華盛頓國家廣場的Apollo 50 Festival慶典中展示,雖然香港人現在未必能親眼見證,但將來玩具作參展用途而來到香港區展出,想來還是大有可能。