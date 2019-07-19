【GUCCI】手機應用程式新功能　手遊、打卡都不及AR實景試鞋好玩

時裝品牌的宣傳手法層出不窮，為了打進Y世代及Z世代的年輕市場更轉向社交平台入手，並推出攝影濾鏡或遊戲以玩味吸引消費者，一切都要夠「Instagramable」才容易帶起話題。 這次就輪到GUCCI出手。

超模Karlie Kloss和Natalia Vodianova也有使用Dior推出的AR濾鏡。（網上圖片）

品牌多數使用AR技術（擬虛實境或擴張現實）製作打卡的應用程式，只要AR濾鏡偵測到人面隨即會出現不同效果。就如Dior先前在Instagram上架的濾鏡，讓用家「虛擬試戴」最新款DiorSoLight墨鏡，及印有Christian Dior J’Adior字樣的髮帶。濾鏡引來超模Karlie Kloss和Natalia Vodianova試玩，一傳十、十傳百的方法，共吸引多於220萬人使用，以貼近消費者生活的方法宣傳。另一種就是以遊戲方法接觸消費者，如Louis Vuitton早前為2019秋冬系列推出的《Louis Vuitton Endless Runner》遊戲，只是用手機已能免費遊玩，亦方便截圖與朋友分享成績得分。

【Louis Vuitton】80年代懷舊潮 街機遊戲、螢光綠Pop-Up顯玩味

GUCCI Beauty亦有在Instagram上設有AR濾鏡。（網上圖片）

作為近年最熱門品牌三甲的奢侈品牌GUCCI當然也不甘示弱，品牌更將AR技術與遊戲集合於同一個應用程式之中，打卡、手遊一併過滿足用家。GUCCI應用程式初期只有產品資訊、Wallpaper下載、貼圖相機等基本功能，近日新增了全新遊戲區域GUCCI Arcade，裏面的兩款遊戲《GUCCI Bee》和《GUCCI Ace》同是參照80年代街機的復古遊玩形式，並同時用了品牌的標誌性元素作遊戲主題特色。遊戲過程可以收集得來的徽章放在獎盃展示櫃，更可以閱全球高分玩家的名次，分享到社交媒體及即時通訊平台。

GUCCI應用程式中的全新遊戲區域GUCCI Arcade，暫時有兩款新遊戲。（GUCCI）

+ 2

當中比較別出心裁的遊戲《GUCCI Ace》，取材自重訪過去、活在當下和展望未來的概念，遊戲共有三道關卡，不同時代的遊戲文化：第一關着重現過去的8-bit像素遊戲；第二關設定為現代遊戲機；最後一關即展望未來。眾所周知GUCCI Ace亦是品牌的皇牌運動鞋，因此GUCCI也有另一項新功能Ace Try On於應用程式內讓大家「試穿」不同設計GUCCI Ace運動鞋。筆者實試後，發現AR效果十分像真，連虛擬鞋面上的金色燙漆也能模仿到其反光效果。

第一關的《GUCCI Ace》遊戲，着重現過去的8-bit像素遊戲。（GUCCI）

虛擬鞋面上的金色燙漆也能模仿到其反光效果。（實試圖片）

GUCCI官方還預告，遊戲區域GUCCI Arcade未來數月將新增更多富娛樂性的遊戲，在此之前可以先收集更多品牌徽章在社交媒體炫耀一下成果！