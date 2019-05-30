【GUCCI早春系列】無懼社會禁忌議題　以魔幻主義高呼女性權益

作為香港現流文化的倡導者，麥浚龍Juno的一舉一動，每每牽動時裝愛好者神經，而作為世界當時得令的尖端品牌，GUCCI每年每月的發佈會與新產品，亦對當前時裝工業起着指標作用，如是者一個Fashion Icon，一個是業績首屈一指品牌，如此兩雄相遇，併發出來的火花自必然光芒四射。

少了禪味的Juno同樣有型。（GUCCI）

與李宇春合作並一同看時裝秀，兩個劍走偏鋒的人。（GUCCI）

論uno的慣常形象，向來給予人偏鋒、侘寂或點點陰邪鬼秘之感，但其實作成將穿衣之道臻至化境的高人，他的穿衣品味與搭配套路，又豈會被輕易揣摩得到？所以近日關於Juno的時裝動向，總叫人意想不到地喜出望外，先搶先全球著上New Balance 990v5，並拍攝造型照；直至今日更親看遠赴意大利羅馬，出席GUCCI CRUISE 2020早春系列的發佈會，赴會造型打破以沉實黑、白、灰作主色調之常規，改動成Pea Coat配條紋冷衫、下穿格紋西闊褲的造型示人，腳踏的GUCCI GG圖騰Canvas Loafers不但華氣逼人，配以穿戴在手上的多層綠松石鈪和雕飾銀器戒指，的確別具公子哥兒的古典華麗氣派，GUCCI氣質極之濃厚。

GUCCI CRUISE 2020。（Salvatore Dragone）

雖然Juno這身打扮話題性頗高，但GUCCI CRUISE 2020系列注目的地方當然並不止於此，在創意總監Alessandro Michele一貫大受歡迎的古典魔幻風時裝背後，其實隱含着種種社會議題的深度隱喻在其中，絕非是單純的米奇老鼠或山龍虎鳯刺繡珠片如此簡單（其實手工異常複雜，當真製作起上來毫不簡單），不過如要清楚理解所謂何事，則必須認識一個名曰Chime for Change的社會運動。

Chime for Change官網。（Chime for Change）

Chime for Change乃是一個全球性Campaign，由GUCCI於2013年成立和營運，以爭取女性權益和性別平等，透過募捐方式，致力為婦女和女童提供資金支持，來保障女性在生殖權利（Reproductive Rights）、孕產婦健康和個人生育選擇上所享有的自由，達至「增進並激勵對於全體人類之人權及基本自由之尊重」這個聯合國宗旨，縱然過程滿途荊棘，但在GUCCI與婦女們的堅毅努力下，運動得到了果足的成效。

很考手工的子宮圖案。（Salvatore Dragone）

而為進一步宣揚Chime for Change運動和當中訊息，Alessandro Michele就決定以優美的時裝藝術來表達出來。紫色暗花紋洋裝套裝，配以金光閃閃雕花鈕，正面看古典端莊，然而轉身一看，則會接收到堅毅鮮明的訊息：刺繡在背上的My Body My Choice，乃是1970年代女性主義運動的重要口號，強調打破父權主義思想，女性的身體和命運應由自己作主，簡簡單單一句口號，已表現出鮮明意志；另外一款微黃Pleated Long Sleeve，設計師就赤裸祼地將一個女性子宮圖案置入衣身上，以表達Alessandro對捍衛女性自由、平等和勇於自我表達的想法，雖然以人體器官去彰顯思想內涵的方法，向來有之，很多街頭品牌就每每以此技法設計服飾，但較於Street Fashion直接將圖案Print到Tee上就了事的直觀方法，GUCCI的手法明顯精雕細琢得多，用數以百計的珠片刺繡成子宮圖案，單是這種工藝和精神，已是值門票價。

+ 4 + 3 + 2

頸肩位置刻有「22.05.1978」的年月日數字組合。（Salvatore Dragone）

可見每季的GUCCI都是一本詩集或歷史教科書，乍看之下總叫人似懂非懂，不明所以，唯有認真觀察和研究，才會洞悉其深意與魅力。又仿如Fashion Show尾段的閃

爍花卉洋裝造型，其頸肩位置刻有「22.05.1978」的年月日數字組合，第一眼或者摸不著頭腦，其實1978年5月22日正是意大利保護合法墮胎的法律生效的日子，為何2019年會將昔日舊事搬到時裝T台上？原來是與近來在美國鬧得激烈的禁止墮胎議題有關，這段時間美國阿拉巴馬州、密蘇里州及俄亥俄州等數個州份，先後頒布限制墮胎的禁令，當中以阿拉巴馬州的《禁止墮胎法案》最為嚴苛，列明除非懷孕對孕婦健康造成「直接威脅」，否則不無懷孕階段、懷孕理由，全州一律全面禁止人工流產，即是無論是兒童懷孕、亂倫懷孕、以至是強暴犯罪懷孕，法案下孕婦都須產下胎兒，如違法者，隨時面臨被強姦犯更嚴動的懲罰……（詳情請參閱01觀點文章）種種嚴刑峻法，在Alessandro Michele眼中都是對女性權益的剝削和踐踏，作為時裝設計師，最有力的反擊，正是利用設計的Sketchbook和裁縫剪刀，為社會公義盡力一拼。