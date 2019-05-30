【GUCCI早春系列】無懼社會禁忌議題　以魔幻主義高呼女性權益

作為香港現流文化的倡導者，麥浚龍Juno的一舉一動，每每牽動時裝愛好者神經，而作為世界當時得令的尖端品牌，GUCCI每年每月的發佈會與新產品，亦對當前時裝工業起着指標作用，如是者一個Fashion Icon，一個是業績首屈一指品牌，如此兩雄相遇，併發出來的火花自必然光芒四射。
少了禪味的Juno同樣有型。（GUCCI）
與李宇春合作並一同看時裝秀，兩個劍走偏鋒的人。（GUCCI）
論uno的慣常形象，向來給予人偏鋒、侘寂或點點陰邪鬼秘之感，但其實作成將穿衣之道臻至化境的高人，他的穿衣品味與搭配套路，又豈會被輕易揣摩得到？所以近日關於Juno的時裝動向，總叫人意想不到地喜出望外，先搶先全球著上New Balance 990v5，並拍攝造型照；直至今日更親看遠赴意大利羅馬，出席GUCCI CRUISE 2020早春系列的發佈會，赴會造型打破以沉實黑、白、灰作主色調之常規，改動成Pea Coat配條紋冷衫、下穿格紋西闊褲的造型示人，腳踏的GUCCI GG圖騰Canvas Loafers不但華氣逼人，配以穿戴在手上的多層綠松石鈪和雕飾銀器戒指，的確別具公子哥兒的古典華麗氣派，GUCCI氣質極之濃厚。
GUCCI CRUISE 2020。（Salvatore Dragone）
在 Instagram 查看這則貼文
‘My Body My Choice’ is a feminist slogan from the 70s which appears on the reverse of this jacket seen before the #GucciCruise20 fashion show by @alessandro_michele. This piece echoes the Creative Director’s continuing vision of freedom, equality and self-expression. Since founding @chimeforchange in 2013—the global campaign that represents and advocates for gender equality—@gucci has a longstanding commitment to women and girls by funding projects around the world to support sexual and reproductive rights, maternal health, and the freedom of individual choice. Learn more about the global partners for sexual and family health rights the campaign is donating to in 2019, which can be found in @chimeforchange’s link in bio. @museiincomuneroma #AlessandroMichele #MuseiCapitolini
雖然Juno這身打扮話題性頗高，但GUCCI CRUISE 2020系列注目的地方當然並不止於此，在創意總監Alessandro Michele一貫大受歡迎的古典魔幻風時裝背後，其實隱含着種種社會議題的深度隱喻在其中，絕非是單純的米奇老鼠或山龍虎鳯刺繡珠片如此簡單（其實手工異常複雜，當真製作起上來毫不簡單），不過如要清楚理解所謂何事，則必須認識一個名曰Chime for Change的社會運動。
Chime for Change官網。（Chime for Change）
Chime for Change乃是一個全球性Campaign，由GUCCI於2013年成立和營運，以爭取女性權益和性別平等，透過募捐方式，致力為婦女和女童提供資金支持，來保障女性在生殖權利（Reproductive Rights）、孕產婦健康和個人生育選擇上所享有的自由，達至「增進並激勵對於全體人類之人權及基本自由之尊重」這個聯合國宗旨，縱然過程滿途荊棘，但在GUCCI與婦女們的堅毅努力下，運動得到了果足的成效。
很考手工的子宮圖案。（Salvatore Dragone）
在 Instagram 查看這則貼文
A uterus is embroidered on a pleated long sleeve gown designed by @alessandro_michele, moments before the #GucciCruise20 fashion show at @museiincomuneroma in Rome. This piece reflects the Creative Director’s continuing vision of freedom, equality and self-expression. Since founding @chimeforchange in 2013—the global campaign that represents and advocates for gender equality—@gucci has a longstanding commitment to women and girls by funding projects around the world to support sexual and reproductive rights, maternal health, and the freedom of individual choice. Learn more about the global partners for sexual and family health rights the campaign is donating to in 2019, which can be found in @chimeforchange’s link in bio. #AlessandroMichele #MuseiCapitolini
而為進一步宣揚Chime for Change運動和當中訊息，Alessandro Michele就決定以優美的時裝藝術來表達出來。紫色暗花紋洋裝套裝，配以金光閃閃雕花鈕，正面看古典端莊，然而轉身一看，則會接收到堅毅鮮明的訊息：刺繡在背上的My Body My Choice，乃是1970年代女性主義運動的重要口號，強調打破父權主義思想，女性的身體和命運應由自己作主，簡簡單單一句口號，已表現出鮮明意志；另外一款微黃Pleated Long Sleeve，設計師就赤裸祼地將一個女性子宮圖案置入衣身上，以表達Alessandro對捍衛女性自由、平等和勇於自我表達的想法，雖然以人體器官去彰顯思想內涵的方法，向來有之，很多街頭品牌就每每以此技法設計服飾，但較於Street Fashion直接將圖案Print到Tee上就了事的直觀方法，GUCCI的手法明顯精雕細琢得多，用數以百計的珠片刺繡成子宮圖案，單是這種工藝和精神，已是值門票價。
頸肩位置刻有「22.05.1978」的年月日數字組合。（Salvatore Dragone）
可見每季的GUCCI都是一本詩集或歷史教科書，乍看之下總叫人似懂非懂，不明所以，唯有認真觀察和研究，才會洞悉其深意與魅力。又仿如Fashion Show尾段的閃
爍花卉洋裝造型，其頸肩位置刻有「22.05.1978」的年月日數字組合，第一眼或者摸不著頭腦，其實1978年5月22日正是意大利保護合法墮胎的法律生效的日子，為何2019年會將昔日舊事搬到時裝T台上？原來是與近來在美國鬧得激烈的禁止墮胎議題有關，這段時間美國阿拉巴馬州、密蘇里州及俄亥俄州等數個州份，先後頒布限制墮胎的禁令，當中以阿拉巴馬州的《禁止墮胎法案》最為嚴苛，列明除非懷孕對孕婦健康造成「直接威脅」，否則不無懷孕階段、懷孕理由，全州一律全面禁止人工流產，即是無論是兒童懷孕、亂倫懷孕、以至是強暴犯罪懷孕，法案下孕婦都須產下胎兒，如違法者，隨時面臨被強姦犯更嚴動的懲罰……（詳情請參閱01觀點文章）種種嚴刑峻法，在Alessandro Michele眼中都是對女性權益的剝削和踐踏，作為時裝設計師，最有力的反擊，正是利用設計的Sketchbook和裁縫剪刀，為社會公義盡力一拼。