【Louis Vuitton】80年代懷舊潮　街機遊戲、螢光綠Pop-Up顯玩味

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自從話題製造者Virgil Abloh上任Louis Vuitton創意總監後，品牌形象大變，由高級奢侈品牌變成年輕一代的潮流指標。

近期推出多個玩味單品，像彩虹層層疊、木顏色筆、OLED 屏幕旅行袋等，一個又一個令人驚喜的產品，愛玩樂的Virgil Abloh更為近期男裝2019秋冬系列的宣傳推出一個街機遊戲得到極大回響，令帶玩味時裝產品帶至另一層次。

彩虹層層疊售價為美金$3,050。（Louis Vuitton）

人人皆知Virgil Abloh喜歡將流行文代的元素加入時裝產品中，在男裝2019秋冬系列中，Virgil Abloh就以流行天王Michael Jackson作靈感，連時裝騷的場景都是參照Michael Jackson的經典MV《Billie Jean》作場景。近日兩個宣傳概念都是受系列中的單品啟發，第一個是紐約全螢光綠Pop-Up店，因為2019秋冬系列中的服裝顏色以灰色作基調，再以螢光色的配件作亮點，因為Pop-Up店將該顏色板反轉。店內店外的牆壁、桌椅、假人模特和陳列道具同用上搶眼的螢光綠，連店外的街景也隱約重現2019秋冬時裝騷的場面，點亮了寂靜的街角和素色的服裝，手法大膽而聰明。

另一宣傳則以復刻80年代街機（大型電子遊戲機）模式製作的《Louis Vuitton Endless Runner》遊戲，同樣採用《Billie Jean》場景作背景，遊戲過程可以操控角色跳高、下滑及投擲手袋收集Louis Vuitton簽名成Monogram印花（回復道具），這除了代表著美國舊式酒吧文化，亦令人記起2019秋冬系列中配有電子屏幕的光影球鞋。

《Louis Vuitton Endless Runner》遊戲，以復刻八十年代街機的遊玩模式製作。（Louis Vuitton）

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