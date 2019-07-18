【Nendo × LONGCHAMP】聯乘單品售價大公開　最平$550港元有交易

香港人酷愛日本美學時尚，自Nendo與法國品牌LONGCHAMP 4月中宣告將會推出合作系列後，全港時尚愛好者與文青迅即陷入瘋狂關注的狀態，而來到今個7月，這個引頸以待的系列，亦終於公開發售……

“Katachi Collection”包袋共有3款作品。（LONGCHAMP）

經典的Le Pliage®包袋系列，創自1993年。（LONGCHAMP）

雖然與佐藤大（Oki Sato）領軍的設計工作室Nendo合作是今年才發生的事，但LONGCHAMP對東洋文化的傾慕，其實歷來皆有之，早在1993年，LONGCHAMP始創人Philippe Cassegrain就受到了和風摺紙藝術之啟發，而創製出Le Pliage®包袋系列，既成為品牌至今仍然熱賣的超經典型號，亦深化了法國人對日本美學的情誼結。

Nendo主理人佐藤大。（Maison&Objet）

正方體的Cube款。（LONGCHAMP）

所以今次邀請Nendo共同聯手，以Le Pliage®系列作為原型，打造出進化版“Katachi Collection”包袋，這種「由日本人主理具日本靈感單品」的創作原則，不但甚有意思，也很具欣賞價值。系列備有3大款式，全部都融入了幾何圖形的設計概念於其中，分別是呈正方體的Cube、圓錐體Cone和圓形的Circle，每款設計都具有一物多用的可變化形態或者實用性：例如Cube，除標準的正方體手提包形態外，用家只要輕輕一摺，將包袋頂部的翻蓋蓋上，並結合鈕扣，手袋形狀即刻會由原來的正方體，變化成六角形包狀，與

傳統的Le Pliage®包包頗為相似。

正方體的Cube輕輕一摺，即變成另一個袋款。（LONGCHAMP）

所以今次邀請Nendo共同聯手，以Le Pliage®系列作為原型，打造出進化版“Katachi Collection”包袋，這種「由日本人主理具日本靈感單品」的創作原則，不但甚有意思，也很具欣賞價值。系列備有3大款式，全部都融入了幾何圖形的設計概念於其中，分別是呈正方體的Cube、圓錐體Cone和圓形的Circle，每款設計都具有一物多用的可變化形態或者實用性：例如Cube，除標準的正方體手提包形態外，用家只要輕輕一摺，將包袋頂部的翻蓋蓋上，並結合鈕扣，手袋形狀即刻會由原來的正方體，變化成六角形包狀，與傳統的Le Pliage®包包頗為相似。

圓錐包Cone。（LONGCHAMP）

圓錐包Cone概念圖。（LONGCHAMP）

而圓錐包Cone，上半皮革部份其靈感是參考自Le Pliage® 的標誌性皮革翻蓋和手把，下半部份的尼龍袋部件，乃是可以拆除開來的，方便外出時當小手袋攜帶，亦可以安放在家中，當擺設小飾品的收納盒使用；至於Circle款手袋其變化程度更高，從日本傳統「風呂敷」（即包袱袋）獲得靈感，本來是一塊呈圓形的平坦帆布，但只要經過三數下的摺疊，圓形布迅即會變成一個收納度極高的手袋，而且更具備3種不同形狀大小供用家摺疊，彷如玩摺紙遊戲一般有趣，如斯將實用性與工藝文化結合，Nendo的創意和細心，實在令人心悅誠服。

Circle概念圖。（LONGCHAMP）

Circle概念圖。（LONGCHAMP）

上述一系列“Katachi Collection”包袋其定價經已全面發佈，所有產品亦已於今個星期登陸LONGCHAMP專門店，綜觀產品售價，可謂十分「公道」，最貴的L Size Cube Bag不過盛惠HK$2,050大元，Circle款手袋更是$550就有交易，以LONGCHAMP的等級和造工而言，其定價其實絕對可以上調更多，可喜的是他們今次並沒有這樣做，因此絕對是一眾Nendo和LONGCHAMP粉絲的福音。