【展覽】畫廊變地下鍋爐室　柏林藝術組合以粗管顛覆藝術空間想像

藝術與日常生活息息相關,柏林藝術雙人組Elmgreen & Dragset,他們經常在設計中顛覆常理,借用藝術作品傳遞社會訊息。 最近,倆人竟將巴塞隆拿畫廊進行大改造,向參觀者呈現七彩工業風,背後又有甚麼含義?

Michael Elmgreen來自丹麥,Ingar Dragset來自挪威,倆人現居於德國柏林。(Blue Project Foundation)

Elmgreen & Dragset自1995年以來一直致力於藝術、建築與設計各方面。他們以往的設計,經常剝奪日常用品的實用性,並從中呈現極簡主義美學;同樣許多戶外藝術裝置作品,亦因此重新建構原來的環境,例如紐約洛克菲勒廣場的《梵高的耳朵》與美國德克薩斯州的「偽Prada店」Prada Marfa等大作。他們不論是展示藝術品,還是整體空間設計,不但吸引人們注意,並且引發社會反思。

「IT'S NOT WHAT YOU THINK」展覽(Blue Project Foundation)

最新展覽名為「IT'S NOT WHAT YOU THINK」,位於巴塞隆拿Il Salotto畫廊。Elmgreen & Dragset把畫廊由白色空間,改造成一個廢棄的地下鍋爐室,並設有多條七彩管道,將畫廊變得玩味,繼續展示他們以往改變藝術空間的做法。

當中最引人注目的,就是各種尺寸的工業金屬管道,在該空間中佔上主導位置,參觀者必須跨越或彎身,才能在展覽中走動。另外,管道上的七彩顏色,其實是啟發至最新一代愛滋病藥物,如Truvada、Atripla、Stribild及其他藥物等食用色素相對應。這些七彩顏色看起來,甚至像糖果一樣誘人,並掩蓋它們本身的毒性,由於各種顏色的藥丸都有不同功能,而工業管道的顏色設計,卻是用來表示排水、蒸汽及加熱等目的。

該展覽中所有內容,都是基於一系列不確定性,而非功能性地下鍋爐室,本身就是用來反諷現今的社會文化。當中憂鬱氣氛亦同時反映在現實之中,並提醒著人們在社會中的核心角色,已成為製藥及娛樂行業消費的目標。

日期:即日至2019年10月27日

時間:星期二至星期五 10:00-20:00 / 星期六至星期日 12:00-19:00

地點:Il Salotto(Carrer Princesa 57 - 08003 Barcelona)