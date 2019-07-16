【展覽】畫廊變地下鍋爐室　柏林藝術組合以粗管顛覆藝術空間想像

藝術與日常生活息息相關，柏林藝術雙人組Elmgreen & Dragset，他們經常在設計中顛覆常理，借用藝術作品傳遞社會訊息。 最近，倆人竟將巴塞隆拿畫廊進行大改造，向參觀者呈現七彩工業風，背後又有甚麼含義？

Michael Elmgreen來自丹麥，Ingar Dragset來自挪威，倆人現居於德國柏林。（Blue Project Foundation）

Elmgreen & Dragset自1995年以來一直致力於藝術、建築與設計各方面。他們以往的設計，經常剝奪日常用品的實用性，並從中呈現極簡主義美學；同樣許多戶外藝術裝置作品，亦因此重新建構原來的環境，例如紐約洛克菲勒廣場的《梵高的耳朵》與美國德克薩斯州的「偽Prada店」Prada Marfa等大作。他們不論是展示藝術品，還是整體空間設計，不但吸引人們注意，並且引發社會反思。

「IT'S NOT WHAT YOU THINK」展覽（Blue Project Foundation）

最新展覽名為「IT'S NOT WHAT YOU THINK」，位於巴塞隆拿Il Salotto畫廊。Elmgreen & Dragset把畫廊由白色空間，改造成一個廢棄的地下鍋爐室，並設有多條七彩管道，將畫廊變得玩味，繼續展示他們以往改變藝術空間的做法。

當中最引人注目的，就是各種尺寸的工業金屬管道，在該空間中佔上主導位置，參觀者必須跨越或彎身，才能在展覽中走動。另外，管道上的七彩顏色，其實是啟發至最新一代愛滋病藥物，如Truvada、Atripla、Stribild及其他藥物等食用色素相對應。這些七彩顏色看起來，甚至像糖果一樣誘人，並掩蓋它們本身的毒性，由於各種顏色的藥丸都有不同功能，而工業管道的顏色設計，卻是用來表示排水、蒸汽及加熱等目的。

該展覽中所有內容，都是基於一系列不確定性，而非功能性地下鍋爐室，本身就是用來反諷現今的社會文化。當中憂鬱氣氛亦同時反映在現實之中，並提醒著人們在社會中的核心角色，已成為製藥及娛樂行業消費的目標。

IT'S NOT WHAT YOU THINK by elmgreen & dragset

日期：即日至2019年10月27日

時間：星期二至星期五 10:00-20:00 / 星期六至星期日 12:00-19:00

地點：Il Salotto（Carrer Princesa 57 - 08003 Barcelona）