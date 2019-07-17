【Pepe the Frog】佩佩蛙大變身　走入名畫玩轉梵高、畢加索傑作

雖然原作者Matt Furie早於2017年5月5日象徵性地將Pepe the Frog親手賜死，不過誰也不能阻止勢如破竹的Pepe熱潮。 網路上充斥大量Pepe the Frog二次創作，搞笑抵死又可愛的Pepe往往能夠輕而易舉融入不能情景之中，化身成畫面的一部份。 最近Pepe就在俄羅斯畫家Olga Vishnevsky的筆下，化身成為名畫人物，每幅都令人心動。

New Mona Lisa Pepe（IG@pepelangelo）

Mona Lisa（Wikipedia）

Olga Vishnevsky並非學院派畫家，開始畫Pepe前，她在一家酒吧擔任行政人員，過著極平常的打工生活。其後因為再也受不了日復日的繁瑣與壓力，於2016年某一天她終向老闆遞上辭職信，下定決心離開酒吧，展開新生活。

可是「開展新生活」總是說來容易實踐難。由繁忙頓變失業，伴侶朋友總不能時刻陪在身邊吧。面對空蕩蕩的時間表，她便想到不如利用這段空檔期學習繪畫，如每個繪畫初學者一樣，她由模仿名畫學習繪畫技術，於是她選來梵高、畢加索、Francisco Goya等大師的名畫，然而因為人臉太難畫，她便以Pepe代替畫中臉孔。

Olga Vishnevsky與她的Pepe。（IG@pepelangelo）

人臉太難畫了，畫青蛙比較容易，而且把本來是平面的Pepe the Frog轉化成為立體，也是一個很好的練習。

「人臉太難畫了，畫青蛙比較容易，而且把本來是平面的Pepe the Frog轉化成為立體，也是一個很好的練習。」Olga Vishnevsky當時並不知道Pepe the Frog的故事與象徵意義，甚至不知道特朗普是誰，她之所以畫Pepe，僅是出於對Pepe的喜愛，與我們用Pepe stickers的原因一樣。



「Pepe名畫」日積月累下愈畫愈多，尤其當Olga Vishnevsky完成了《Pepe crossing the Delawere》這幅極難的畫作後，她變得更加無所畏懼，以驚人的速度完成大量二創畫作。

Pepe crossing the Delawere（IG@pepelangelo）

Washington Crossing the Delaware（Wikipedia）

每次完成一幅畫作之後，她都會把作品放上instagram供大家欣賞。雖然她的IG並沒有很多followers，但卻有不少人願意花錢買下她的畫作。最近Olga Vishnevsky打算開辦一個Pepe展覽，讓大家可以在博物館欣賞她的作品。展覽未知能否辦成，但大家可以先在網路上以她過往的作品來望梅止渴吧。