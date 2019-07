【Pepe the Frog】佩佩蛙大變身　走入名畫玩轉梵高、畢加索傑作

雖然原作者Matt Furie早於2017年5月5日象徵性地將Pepe the Frog親手賜死,不過誰也不能阻止勢如破竹的Pepe熱潮。 網路上充斥大量Pepe the Frog二次創作,搞笑抵死又可愛的Pepe往往能夠輕而易舉融入不能情景之中,化身成畫面的一部份。 最近Pepe就在俄羅斯畫家Olga Vishnevsky的筆下,化身成為名畫人物,每幅都令人心動。

New Mona Lisa Pepe(IG@pepelangelo)

Mona Lisa(Wikipedia)

Olga Vishnevsky並非學院派畫家,開始畫Pepe前,她在一家酒吧擔任行政人員,過著極平常的打工生活。其後因為再也受不了日復日的繁瑣與壓力,於2016年某一天她終向老闆遞上辭職信,下定決心離開酒吧,展開新生活。

可是「開展新生活」總是說來容易實踐難。由繁忙頓變失業,伴侶朋友總不能時刻陪在身邊吧。面對空蕩蕩的時間表,她便想到不如利用這段空檔期學習繪畫,如每個繪畫初學者一樣,她由模仿名畫學習繪畫技術,於是她選來梵高、畢加索、Francisco Goya等大師的名畫,然而因為人臉太難畫,她便以Pepe代替畫中臉孔。

Olga Vishnevsky與她的Pepe。(IG@pepelangelo)

「人臉太難畫了,畫青蛙比較容易,而且把本來是平面的Pepe the Frog轉化成為立體,也是一個很好的練習。」Olga Vishnevsky當時並不知道Pepe the Frog的故事與象徵意義,甚至不知道特朗普是誰,她之所以畫Pepe,僅是出於對Pepe的喜愛,與我們用Pepe stickers的原因一樣。



「Pepe名畫」日積月累下愈畫愈多,尤其當Olga Vishnevsky完成了《Pepe crossing the Delawere》這幅極難的畫作後,她變得更加無所畏懼,以驚人的速度完成大量二創畫作。

Pepe crossing the Delawere(IG@pepelangelo)

Washington Crossing the Delaware(Wikipedia)

每次完成一幅畫作之後,她都會把作品放上instagram供大家欣賞。雖然她的IG並沒有很多followers,但卻有不少人願意花錢買下她的畫作。最近Olga Vishnevsky打算開辦一個Pepe展覽,讓大家可以在博物館欣賞她的作品。展覽未知能否辦成,但大家可以先在網路上以她過往的作品來望梅止渴吧。