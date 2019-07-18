【展覽】蜷川實花、蜷川宏子母女同心　攝影與拼布展現絢麗的溫柔

日本著名攝影師蜷川實花近年除了繼續涉獵攝影藝術之外，不時亦會大玩跨界創作，擔任電影導演、制片及設計師，利用不同媒介分享自己的藝術世界。 早前有消息指她執導的電影《人間失格－太宰治與三個女人》將於9月上映。除此之外，她與母親蜷川宏子共同籌辦的展覽《蜷川実花・蜷川宏子 二人展ー 写真とキルトが生み出す極彩色の世界 ー》亦即將公開展出。母女二人以攝影及拼布藝術，向大家展現最絢麗的溫柔。

蜷川實花與母親蜷川宏子。（網上圖片）

相信大家對蜷川實花不感陌生，她擅於以高飽和的色調及奇異的畫面結構，展現世界的綺麗。

她尤愛以菲林拍攝金魚及鮮花，在不能後期加工復修的情況下，致力在每次按下快門的瞬間，展現金魚及鮮花短暫卻絢爛的一生。即使後來她進一步涉獵不同的藝術範疇，但仍堅持一貫的個人風格，每每以奪目的色彩為觀眾帶來不一樣的視覺震撼。

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另一邊廂，雖然蜷川宏子相對之下不如丈夫蜷川幸雄及女兒蜷川實花般有名，但亦大有來頭。

在與知名舞台劇導演與演員蜷川幸雄結婚前，蜷川宏子以「真山知子」的名義活躍於演藝界。後來因為二女出生，她便決定放下事業，把時間用來照顧家庭。在這段當全職主婦的時期，她遇上拼布藝術，自此不能自拔，更拜拼布名家鷲澤玲子為師，開展了其拼布事業。於2013年，NHK為她出版小書《蜷川宏子のかわいいカラフルキルト》，收錄總共二十多幅不同用途及大小的拼布創作。

《蜷川宏子のかわいいカラフルキルト》（nhk-book.co.jp）

對她而言，拼布是「為了支持家族而親手縫製的作品」，涵蘊著極深的溫柔與關切。兩母女雖然在不同領域各自修行，但或許有其母就必有其女，蜷川宏子與女兒蜷川實花一樣，喜歡以華麗且絢麗的色彩進行創作，以七彩繽紛的布料拼湊華麗的作品，從而展現她的世界觀。

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早於2011年，二人便共同籌辦了第一場聯合展，向大家展現母女合作的藝術成果。今年二人再接再厲，於福井縣金津創作の森再次舉辦二人展，展覽除了會分別展出蜷川實花的攝影作品及蜷川宏子的拼布作品外，亦有把蜷川實花的攝影以打印技術印在布料上，再由母親蜷川宏子以拼布藝術進行的「二次創作」，相當特別。

早於2011年，二人便共同籌辦了第一場聯合展。（IG@ninagawamika）

預先欣賞展覽部份作品：