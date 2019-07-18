【MUJI】無印良品十年來業績首次下滑　無大Logo極簡設計成原罪？

無印良品以提供各種極簡設計產品而聞名，生活中的各樣所需物品，亦能從中購入。 在過去四十年，該品牌於日本和東南亞地區取得巨大成功；但近十年來，他們首次出現營業利潤下跌，財務前景更是低於分析師預期，究竟所為何事？

無印良品以提供各種極簡設計產品而聞名（Muji）

生活中的各樣所需物品，亦能從無印良品購入。（Muji）

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無印良品始於1980年，乃屬西友（SEIYU）旗下的自家品牌。（Muji） 無印良品始於1980年，乃屬西友（SEIYU）旗下的自家品牌，當年日本經濟繁榮時期，許多消費者被西方奢侈品牌吸引，但相反品牌創始人堤清二（Seiji Tsutsumi），決定向大眾提供簡約、價格合理及實用的設計。起初只有40種產品，於1983年開設首間店舖，1989年更將無印良品分拆成獨立公司，當其時它的無品牌戰略及極簡風格開始流行，後來甚至擴展至中國、香港、台灣、新加坡、歐洲和美國等地。

無印良品深圳開設MUJI HOTEL（Muji）

由無印良品母公司Ryohin Keikaku Co.報告指出，近十年來業績首次出現營業利潤下跌，同時中國市場的生意額，也罕見地下降。無印良品在中國大陸約有260間分店，更於深圳開設MUJI HOTEL，預計大中華區分店數目，即將擴展至500間以上，並超越日本當地，可見無印良品視大中華區為未來發展最重要據點。

無印良品廣告（Muji）

不過，由於無印良品的「反品牌」核心概念，全面無Logo政策，再加上各種設計基本上是永恆不變，使競爭對手可以輕鬆地複製產品，並且以質量相若卻較便宜價格的方式出售，所以品牌在中國擴張計劃，或許受到這些模仿者所拖累。鑑於品牌概念之下，成為中國山寨商的主要目標，並向消費者提供幾乎相同的設計，例如MINISO、Nome及OCE等中國零售商，由店舖到貨品的簡約風味都幾可亂真，看來就像另一個無印良品的「親戚」。

自2013年推出以來，MINISO分店數量以迅速增加至全球3,000多間。（MINISO）

另外，稅收與關稅的問題，使無印良品價格相比日本之外較高，因此模仿者進一步得到消費者支持。從法律角度來看，無Logo設計根本無法受到保護，使山寨商能夠以非常準確的方式複制產品，故此無印良品卻選擇將重點放在擴張上，試圖淡化他們所造成的財務困境。除此之外，明年品牌將推出200多種，由印度生產的產品，還聲稱把更多產品線轉移至東南亞，從而下調市場價格。

無印良品以提供各種極簡設計產品而聞名（Muji）

無印良品積極擴張，版圖確實擴大了，卻同時衍生出一系列複雜的問題。其產品多年來，設計仍然恆久不變，雖則強調功能性及可持續性，但鑑於低成本山寨商的速度，無印良品在中國正面臨一場艱苦的戰鬥。