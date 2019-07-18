【MUJI】無印良品十年來業績首次下滑　無大Logo極簡設計成原罪？

無印良品以提供各種極簡設計產品而聞名，生活中的各樣所需物品，亦能從中購入。
在過去四十年，該品牌於日本和東南亞地區取得巨大成功；但近十年來，他們首次出現營業利潤下跌，財務前景更是低於分析師預期，究竟所為何事？
無印良品以提供各種極簡設計產品而聞名（Muji）
生活中的各樣所需物品，亦能從無印良品購入。（Muji）
無印良品始於1980年，乃屬西友（SEIYU）旗下的自家品牌。（Muji）
無印良品始於1980年，乃屬西友（SEIYU）旗下的自家品牌，當年日本經濟繁榮時期，許多消費者被西方奢侈品牌吸引，但相反品牌創始人堤清二（Seiji Tsutsumi），決定向大眾提供簡約、價格合理及實用的設計。起初只有40種產品，於1983年開設首間店舖，1989年更將無印良品分拆成獨立公司，當其時它的無品牌戰略及極簡風格開始流行，後來甚至擴展至中國、香港、台灣、新加坡、歐洲和美國等地。
無印良品深圳開設MUJI HOTEL（Muji）
由無印良品母公司Ryohin Keikaku Co.報告指出，近十年來業績首次出現營業利潤下跌，同時中國市場的生意額，也罕見地下降。無印良品在中國大陸約有260間分店，更於深圳開設MUJI HOTEL，預計大中華區分店數目，即將擴展至500間以上，並超越日本當地，可見無印良品視大中華區為未來發展最重要據點。
無印良品廣告（Muji）
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北陸最大店舗 無印良品 野々市明倫通り（石川県）がオープンしました 4月20日（土）、石川県野々市市のスーパーマーケット「アルビス」明倫通り店の敷地内に北陸地域最大となるロードサイド店舗「無印良品 野々市明倫通り」がオープンしました。 この店舗では、自然との調和や自然の持つ力強さを店舗デザインや内装で表現しています。店舗外観や風除室には地元石川県産の杉材や能登ヒバなど、北陸地方の木材を多く活用し、店舗入り口には黒部ダムの流木を使ったアートを設置しています。 店内の什器の一部やベンチでも黒部ダムに流れ込んだ流木材を再利用しており、天然素材をふんだんに使用した店舗環境から、圧倒的な自然の力強さを体感していただけます。 - 店内中央には、シンボルツリーとして福井県産のヤマボウシの木を植えた中庭を設けました。この中庭や、イベントスペース「Open MUJI」を利用し、イベントやワークショップを定期的に開催していきます。「MUJI BOOKS」も「食」に関する書籍を多く取り揃え、5000冊のボリュームで展開しています。 - - #無印良品 #MUJI #MUJIshop #nonoichimeirindori #nonoichi #ishikawa
不過，由於無印良品的「反品牌」核心概念，全面無Logo政策，再加上各種設計基本上是永恆不變，使競爭對手可以輕鬆地複製產品，並且以質量相若卻較便宜價格的方式出售，所以品牌在中國擴張計劃，或許受到這些模仿者所拖累。鑑於品牌概念之下，成為中國山寨商的主要目標，並向消費者提供幾乎相同的設計，例如MINISO、Nome及OCE等中國零售商，由店舖到貨品的簡約風味都幾可亂真，看來就像另一個無印良品的「親戚」。
自2013年推出以來，MINISO分店數量以迅速增加至全球3,000多間。（MINISO）
另外，稅收與關稅的問題，使無印良品價格相比日本之外較高，因此模仿者進一步得到消費者支持。從法律角度來看，無Logo設計根本無法受到保護，使山寨商能夠以非常準確的方式複制產品，故此無印良品卻選擇將重點放在擴張上，試圖淡化他們所造成的財務困境。除此之外，明年品牌將推出200多種，由印度生產的產品，還聲稱把更多產品線轉移至東南亞，從而下調市場價格。
無印良品以提供各種極簡設計產品而聞名（Muji）
無印良品積極擴張，版圖確實擴大了，卻同時衍生出一系列複雜的問題。其產品多年來，設計仍然恆久不變，雖則強調功能性及可持續性，但鑑於低成本山寨商的速度，無印良品在中國正面臨一場艱苦的戰鬥。