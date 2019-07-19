Top Gun 33年後回歸　延續Ray-Ban、G-1空軍褸造型熱潮

飛行外套（Flight Jacket）、飛行連身衣（Aviator Jumpsuit）、淚滴形太陽鏡，這些由上一代留下的潮流單品已被冠上復古之名，因90後只知MA-1是Natalie Portman在《這個殺手不太冷》的經典造型，但其實真正掀起飛行外套熱潮的是殿堂級型男Tom Cruise於軍事電影《Top Gun》造型。 於2020年即將上映續集《Top Gun: Maverick》剛釋出預告片段，本集繼續有魅力代表靚佬湯當主角，屆時定必再掀起空軍造型熱潮。

Natalie Portman在《這個殺手不太冷》穿的MA-1綠色飛行外套被喻為經典造型。（網上圖片）

看過最新的預告片段後，實在懷緬《Top Gun》中的經典飛車場面、主題曲及Tom Cruise的空軍造型，本次就來回顧經典Tom Cruise在《Top Gun》的造型，看他當年如何把軍事單品變成時裝潮流。

《Top Gun》是1986年推出的美國空戰電影，當年Tom Cruise只有24歲。（Top Gun劇照）

G-1 飛行外套

飛行外套的型號有很多種，現今比較多人穿的MA-1飛行外套是尼龍的防風材質，但Tom Cruise在《Top Gun》裏穿繡滿軍章的G-1飛行外套就是佬味十足的馬皮材質，但不少人會誤會A-2型號，因為他們的褸身同是皮革質料，而且G-1是A-2的接替型號，明顯地多了毛領設計。這件G-1 飛行外套就在Tom Cruise的俊俏面孔的領導下，把軍事風格變成當年的潮流指標！

Tom Cruise在戲中穿的毛領馬皮飛行外套是G-1型號。（Top Gun劇照）

Ray-Ban Aviator 太陽眼鏡

作為一個專業的空軍機師有一副擋太陽的太陽眼鏡也是十分合理的，但不夠帥氣的款式又怎能配得起身為型男代表的Tom Cruise呢？所以Tom Cruise在整套電影裏都戴著經典Ray-Ban Aviator太陽眼鏡，令上闊下窄的淚滴形太陽鏡的Ray-Ban眼鏡熱潮風靡全世界。其實Ray-Ban是美國空軍應可的專用太陽眼鏡，因美國博士倫光學公司是專為保護飛行員眼睛而設計的太陽眼鏡系列，能百分百有效阻隔有害紫外線。

《Top Gun》把Ray-Ban Aviator太陽眼鏡熱潮風靡全世界。（Top Gun劇照）

飛行連身衣

其實空軍機師實際駕駛戰機時需要穿著連身衣，Tom Cruise因劇情需要亦常以連身衣形象示人，配合跳傘裝備關係有更強機能感。而穿連身衣的原因是戰鬥機在空中高速飛行時，會造成血液集中於腿腳，不能給大腦供血，因此會於連體衣腿部加入氣囊，使血液可以流到腦部，保持飛行員頭腦清醒。