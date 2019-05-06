【軍裝外套】MA-1 Jacket內籠為何要是橘黃色？後背標籤都有學問

美軍外套的種類從陸、海、空軍後又更深入的細分成皮夾克、飛行夾克、野戰外套、防寒大衣、甲板夾克等，種類繁多之餘，型號也常常被混淆，前往古著店想購入一件軍外套也難以溝通，根本不知道那些M、N、G、A、B 所代表的軍外套、軍大衣種類，如果你們想更深入了的話，就一起匍匐進入軍事戰地吧 ！

公發版軍裝外套的背標。（Pinterest） 美式軍裝以高科技的機能性材質聞名，針對不同環境及用途而研發出不同標的性的款式，其可以分為「公發版」及「民用版」，而其中公發版軍規的標示可以從背標看出端倪：

1. 尺寸類別： 軍裝的尺寸也是區分為基本的 Small、Medium 及 Large，不過還分作更細微的尺寸，以肩寬及胸圍為基準，細分出不同的袖長及下擺長度，像是 Small Short、Small Regular、Small Long、Small X-Long 等等。（亞洲人推薦尺寸為 Medium Regular ） 2. HEIGHT（身長）： 單品的總長度。 3. CHEST（胸寬） 4. STOCK NO.（貨號）：為國家的物料編號，代表軍方與廠商有簽約，屬公發版軍裝。 5. NATO SIZE（北約尺寸）：表示此項單品會發送到北約組織。（註：北約是指歐洲及北美洲國家為實現防衛合作而建立的國際組織） 6. 品名：描述此件單品的外型、適合著穿的氣候及戰地環境。 7. 年份： - Rough Wear Clothing CO. ：只有合作廠商名稱沒有數字編碼，為韓戰前的軍備品。 - DA、DSA、DLA 及 SPO 分別代表美國國防部管理軍備的單位，可約略推估其年代。 DA：Defense Agency（1953~1961） DSA：Defense Supply Agency（1962~1964） DLA：Defense Logistic Agency（1978~1993） SPO：System Program Office（1994~）

▼▼軍裝外套背標的編號也有學問！（按圖放大）▼▼

略讀懂根本是身分證兼使用說明書的背標，大家應該已經能稍微踏進門檻內了！接下來，準備來了解不同美軍外套的類型及型號的緣由吧！

飛行夾克（Flight Jacket ／ Bomber Jacket）

第一次世界大戰時，當時飛行員所駕駛的飛機並未有密閉機艙，因此需要足夠保暖的軍裝外套來保暖，因此在 1917 年美國陸軍成立航空服裝委員會，開始生產及分發 Heavy-duty leather flight jackets（重型皮革飛行外套），可說是飛行外套的始祖！

▼▼MA-1 Jacket為何內籠一定要橘黃色？原來可救人一命！（按圖放大看原因）▼▼

+ 7 + 6 + 5

小教室：美國杜邦於 1967 年開發出由阻燃材質 Aramid（芳香族聚醯胺纖維，芳綸）組成的 HT-1 纖維 —— Nomex，有極高的熔點、耐熱性及絕緣性，並對大部份有機溶劑有很好的抵抗性。

陸軍裝甲軍隊坦克外套 U.S. CVC Tanker Jacket

針對狹小的坦克車空間，設計出短版、機能性高、防火且兼具保暖的 CVC 坦克外套。與 CWU 系列的飛行外套相同，皆使用阻燃材質 Nomex 作為外層材質。1940 年以卡其色及 Olive Drab 7（OD-7，橄欖褐色調）為大宗，棉質表層及羊毛內裡，立領設計，並具開口向上的開放式口袋；1942 年改成斜向內嵌式的口袋，方便取暖。

針對狹小的坦克車空間，設計出短版、機能性高、防火且兼具保暖的 CVC 坦克外套。（Pinterest）

1960 年越戰之際，為了可以自由於叢林間迅速移動並同時抵禦極大的溫差，沿用 CVC 坦克外套，調整了口袋的方向及多了手臂上的香菸袋之外，背後魔鬼氈的設計，撕開後可將對方從狹窄的坦克車內拉出，並且不會傷及其肩膀及手臂。

野戰外套（Field Jacket）

+ 2

海軍甲板夾克（U.S. NAVY N-1 Deck Jacket）

二戰時的美國海軍外套，其特徵為毛呢小翻領及羊駝毛的內層，外層為有以蠟布之王著稱的防潑水厚棉材質 Jungle Cloth（叢林攪棉），寬版身型及剪裁適中，並同時具有拉鍊及鈕扣的開合式設計，輕型卻足夠耐磨及保暖。

因為是針對海軍所使用，需要耐得住極端氣候及各式地形變化，因而衍生出三種類型的海軍外套：上述所提及的耐寒 N-1、以防水為主的雨季裝備 N-2，還有因應熱帶的耐熱 N-3。

▼▼按圖放大，了解N-1、N-2、N-3的分別▼▼

二戰時的美國海軍外套。（Pinterest）

禦寒外套（Snorkel Parka）

▼▼考慮到功能性，Snorkel Parka的設計都有不少值得注意的細節（按圖放大）▼▼

結語： 看完這麼多種類的軍裝應該有點身心俱疲，不過萬事起頭難，所以當已經初步了解各式軍外套的表徵及特性之後，便可以更容易依照自己的需求及喜好深入了解，除了古著店可以找到喜歡的，也不妨試著去軍用品店找找夢想中的軍裝吧！

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