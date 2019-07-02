【銀髮時尚】170cm、92歲Model前輩級的自信：我的青春正要綻放

和孫女一起現身的郝雲娟奶奶，這天臉上氣色看起來很好，還未上妝的她，就跟鄰家奶奶一樣和藹親切，邊化妝邊問起大家有沒有去過台東玩，年輕時郝雲娟在台東經營德泰百貨，賣衣服、鞋子與化妝品等，是位幹練、自信的女強人。

郝雲娟（IG@yunjuan91）

大家第一次認識郝雲娟奶奶，可能是在全聯廣告上看到她，一頭灰白髮、身高 170 左右的郝雲娟，戴上墨鏡站上伸展台，氣勢可完全不輸給年輕人，深受各大品牌及廣告商的喜愛。然而大家可能不知道的是，幾年前郝雲娟因為年邁加上受到丈夫離開的打擊，因而罹患阿茲海默症及憂鬱症，心情非常容易陷入低潮，而往事回憶就像放到某個抽屜般，忘記了怎麼打開它。

鼓勵勇敢、並自信地表達自我的 Dr. Martens，總是被熱愛自由、反叛、追求與眾不同的群眾深深擁抱著，本回就邀請到郝雲娟奶奶穿上跟她一樣勇敢無懼的 Dr. Martens，並與大家分享她人生的「逆、轉、盛」的精神。

她只是忘記了 ，但她看得懂你的表情

「知道自己生病是件很痛苦的事。」與失憶症最大不同的是，失智症的郝雲娟其實知道自己「忘記事情」這件事，年輕時的郝雲娟非常活潑好客，喜歡找街坊鄰居聊天，但現在的她害怕與別人交談，「因為害怕聊到一半，突然忘記前一秒講了什麼、忘記別人剛剛說了什麼，再度問對方時，深怕對方會露出『又來了』的眼神。」

六年前，家人發現郝雲娟開始有遺忘事情的狀況時，當時孫女美恩正在國外，忙於工作的她並沒有太注意奶奶的病情，後來回到台灣後，美恩握到郝雲娟的手時才發現，郝雲娟已經沒辦法一個人出門，那時候的郝雲娟情緒非常低潮，每天一想到過去的事就會哭，連家人想要帶郝雲娟出去走走，她也總難過的回說「沒什麼好玩，死一死算了。」這讓美恩一度不知道要如何與奶奶相處。

91 歲的郝雲娟接了人生第一份模特工作，成為全台最年長的銀髮模特兒。（IG@yunjuan91）

不經意的轉機，成為全台最年長的銀髮模特

正當不知道該怎麼與奶奶相處時，擔任攝影師的孫女美恩，在一次家庭聚會中，無心幫奶奶帶上了新買的墨鏡，並與她一同自拍紀念，美恩這時發現帶上墨鏡的郝雲娟，意外地非常有氣勢不輸給職業模特兒，於是突發奇想為郝雲娟拍了一組照片，這組照片也讓郝雲娟獲得品牌及廣告公司的關注，於是，91 歲的郝雲娟接了人生第一份模特工作，成為全台最年長的銀髮模特兒。

這時家人也發現，要讓郝雲娟感到更開心的方法就是讓她感受到「尊嚴」，曾經是一家之主的郝雲娟，什麼都會什麼都自己來的她，覺得現在無法賺錢養家，內心深怕造成親人的負擔。而後來當工作找上門後，孫女美恩也常常鼓勵郝雲娟「有人欣賞你，你可以當模特兒、還能邊賺錢請大家吃飯。」漸漸的讓郝雲娟找到不同生活的意義。

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但要讓沒當過模特兒的郝雲娟接受這份工作，孫女美恩可是花了一段時間與奶奶溝通，教她怎麼融入情境中、怎麼擺出優雅的姿勢，「奶奶一開始拍照時都會擺出憂鬱的表情，有時候還會不小心恍了神。」

記性不好的郝雲娟就像小孩一樣，需要給她鼓勵，像是在拍照時孫女美恩請大家在一旁稱讚著郝雲娟，「奶奶穿這套衣服好漂亮。」聽到誇獎的郝雲娟總會露出不好意思卻又開心的表情。「自從拍照後，可以發現奶奶的心情改變很多，多了事情轉移生活的重心，也比較不會胡思亂想。」

（IG@yunjuan91）

她的青春正要綻放開始

今年 92 歲的郝雲娟雖然記性沒有進步，但身體依舊硬朗，連爬樓梯不是問題，抹著紅唇戴著墨鏡的她，絲毫看不出來歲月的蹉跎，陸續為全聯、王道銀行及國家兩廳院拍攝廣告，家人們除了發現奶奶臉上越來越有精神及微笑外，也因為奶奶讓家人的感情更緊密地聚在一起，一同關心奶奶今天的行程，彼此分工照顧奶奶。

「失智是不可逆的，只能延緩或多花時間陪伴她，讓她開心一點。」因此孫女美恩很開心現在能跟奶奶一起工作，而美恩也正計劃幫郝雲娟完成願望，「去年帶了奶奶去了上海完成其中一個心願：見到她分離很久的姊姊，這過程有喜有悲，因為有一半的時間奶奶是忘記姊姊的。另外一個願望是希望可以帶奶奶到倫敦，奶奶已經很久沒見到在挪威的兒子，舅舅因為工作很少回來台灣，奶奶一直很想念他。」接下來郝雲娟要到倫敦拍攝 The Hidden Gems 的攝影展，美恩希望透過這個企劃能讓大家了解失智的病人只是忘記某些事情，像奶奶這樣樂齡的長輩，也能展現像年輕人一樣的活力與信心。

郝雲娟從當年幹練的女強人經歷失智、憂鬱等低潮，成為了舞台上自信的銀髮模特兒的#逆轉盛 人生，就如同 Dr. Martens 永遠不妥協的態度、不服輸的精神！

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