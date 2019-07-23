【Moncler】Will Smith首個時尚廣告　阿拉丁穿羽絨重現燈神魔法

早前真人版電影《阿拉丁》，因有Will Smith的生動演出加持令電影獲一致好評，更因一段首映禮的窩心小插曲，令他由90後偶像變成新一代暖男指標。如今更為Moncler拍攝首個時裝廣告，似乎有意進軍年輕市場。

《阿拉丁》首映禮上，Will Smith被小朋友問到他的精靈魔法在哪裡，他回答精靈在公眾場合時是不能用魔法，為免破壞小朋友對童話的幻想。（網上圖片）

90年代Will Smith因《The Fresh Prince of Bel-Air》劇集內的搞鬼形象一炮而紅。（網上圖片）

90年代Will Smith因《The Fresh Prince of Bel-Air》劇集內的搞鬼形象一炮而紅，其後因《黑超特警組》、《魔間傳奇》等電影獲獎，成功紅透整個荷里活。然而，在演藝界工作多時的他卻是第一次拍攝時尚廣告，具先見之明的Moncler認為Will Smith是這輯廣告的最佳人選，因為「Genius is Born Crazy」廣告是向天才們致敬，精髓在於不斷追求革新，及突破平庸的力量。因此，廣告內重現了Will Smith近日於《阿拉丁》內的「魔法」，讓他穿上長羽絨外套拍攝一段懸浮半空的影片，展示他的天才技能。在幕後片段中更見到Will Smith《黑超特警組》的經典黑色西裝形象，Moncler把其中的西裝和西褲換成品牌的標誌羽絨，感覺新奇。

Moncler廣告Behind The Scene：

除了阿拉丁，廣告還有黑超特警造型：

即使三個子女都已長大成人，但Will Smith仍貫徹以往愛開玩笑的性格，經常拍攝搞笑短片，並常捉弄投身演藝界工作的兒子Jaden和女兒Willow。像去年Jaden Smith推出的單曲《Icon》在音樂平台Spotify上點擊率破1億次，Will Smith為了恭喜兒子特地錄製了這段惡搞版MV親自向他道賀，MV成為全城熱話。女兒Willow Smith更是時裝界的寵兒，她曾為CHANEL和Maison Margiela拍攝廣告，亦在爸爸拍攝Moncler廣告當日到場支持。這種事業家庭兩得意的男人，的確係羡煞旁人。

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