【真的憤怒了？】 Rage Room齊齊玩破壞　好好發泄也是一門藝術

經過元朗暴力事件，相信港人不免滿腔怨憤。 面對負面情緒，好好發泄，亦是一門藝術。近年Rage Room於全球興起，供人付費入內，名正言順大肆破壞，藉此舒壓，不失為一良法。 香港兩年前其實亦曾有類此Rage Room，可惜如今已停業，不然，不少港人應該都會想去以「正當渠道」，好好發泄一下。

Rage Room供人付費入內破壞，一泄心頭之憤。（Evade Game）

上周日（21日）發生元朗暴力事件，白衣人向市民無差別施襲，警方當刻未有執法，不免引來「警黑合作」的猜測。隔日下午，特首連同各局長會見傳媒，以一句「暴力催生暴力」回應，無助減低民怨之餘，似乎又再火上加油。

不論是「藤條教仔」，或是何君堯議員家墳「意外滑倒」，新聞所見似乎都戾氣滿盈。如何為情緒找出口，直面憤怒、將之宣泄而不施暴他人，亦是一門學問。

溫和如藝術治療、瑜伽等，對當下滿腔怨憤的港人而言，也許太離地、太「和理非」。但若有適當空間，讓大眾能「光明正大」回歸最原始赤裸的暴力慾望，一抒胸臆，又可否算是「非常時期的非常手段」？

香港當然有拳館、格鬥場，可讓大家出一身汗之餘，合情合理使用拳頭。在國外，大眾還有另一選擇——「Rage Room」。

顧名思義，Rage Room出現，就是供人付費進內，任意破壞，一泄心頭之恨、，所以也有「發洩屋」、「忿怒室」、「洩憤屋」等中文名稱。早於2008年，第一間Rage Room在日本成立，其後近至韓國，遠至英美、阿根廷，均可見這種供發洩房間的縱影。

一間供人破壞的斗室在全球興起，房內佈置其實大同小異：四面牆壁簡陋，間或有塗鴉，房內放置牀舖、枱櫈、碗碟等家品雜物，視乎定價，甚至提供電飯煲、電視等各式電器，任砸唔嬲。

Rage room藉明正言順破壞後一片「頹垣敗瓦」。（CNN）

要「施暴」就要有武器，國外不流行藤條和水喉通，不過還是有棒球棍、鐵鈎、鐵鎚以至拳套等裝備，可供選擇。除了武器，「自衛」同樣重要，不少場地同時提供頭盔、面罩、手套等防護裝備，讓客人盡情發泄時能好好保護自己，不至受傷。

在Rage Room任意破壞，既能泄憤，又不傷身，固然適合憤怒了的港人。其實兩年前，觀塘工廈中亦曾有名為「爆洩房 Ikari Area」的Rage Room，而店名中Ikari一字，正是來自日文「怒」（ゲーム）一詞。房內玻璃樽、瓦片，以至結他、音箱等一應俱全外，亦備有頭盔、安全衣等各式保護衣物。可惜，這個在港供人發泄的場地現已暫停營業，不然，「爆洩房」應該也會是近期港人消閒好去處，亂棍破壞，宣泄負面情緒之餘，當時強身健體、約齊三五好友進行自衛練習，也是不錯。