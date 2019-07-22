【香港不一樣了】Billionaire Boys Club以城寨作景　三不管再現

香港自血色六月開始，近乎每個週末都有遊行活動和衝突事件發生，有品牌和商戶亦表明了立場，亦有不同的支持者聲援。不同陣營對立引致的混亂場面，連政府也沒有使出有效的措施制止，種種黑事件令人不禁回想起九龍城寨的「三不管」狀態…

場景重現了九龍城寨充滿香港特色的繁體字標語，令人想起18區都有的連儂場。（Billionaire Boys Club）

UNDERCOVER在六月時，曾在Instagram上上載了數個有關反對逃犯條例的貼文及香港加油的字眼後，得到大量內地網民評擊，其後時裝品牌都對「香港」二字避重就輕。而有一半日本血統，由潮流教父NIGO與歌手藝人Pharrell Williams一同創立的街頭品牌Billionaire Boys Club，就似乎無懼敏感話題﹐推出了用模仿香港九龍城寨場景拍攝的2019秋季Look Book。場景重現了九龍城寨的惡劣衛生環境及充滿香港特色的繁體字招牌，其中一張照片模特兒更帶上口罩，高舉雙手表情痛苦，令香港人不禁對號入座。

模特兒帶上口罩，高舉雙手表情痛苦，令香港人不禁對號入座。（Billionaire Boys Club）

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九龍寨城曾經是香港最大的貧民窟，亦是世界上人口密度最高的地區，由於城內由三合會惡勢力控制，令政府無法監管惡劣的衛生環境及多種無牌經營的診所和食物工場，變成罪惡溫床，九龍寨城亦被稱為三不管地帶(中國政府不管、英國政府不管、香港政府不管)。

九龍寨城亦被稱為三不管地帶(中國政府不管、英國政府不管、香港政府不管)。（Greg Girard）

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這次九龍城寨背景的Look Book可能是說者無心，聽者有意，但唯一無可否定的是香港九龍城寨文化至今仍然影響著不少年輕一代。即使九龍寨城的環境惡劣，但裏面蘊含了大量香港人逆境自強的毅力見証和代表時代變遷的印記，因此現今很多音樂歌手及藝術家都會以九龍城寨作題材。

本地地音樂Wildstyle Records，曾聯同多個歌手一同推出以九龍城寨為題的EP《龍寨》。（Wildstyle Records ）