【小野洋子】大戰結束100年裝置創作　一切從她和John Lennon說起

「和理非」在香港一般被貼上「左膠」標籤。然而,傳奇樂隊The Beatles主唱John Lennon及其妻小野洋子,可謂一代「和理非」藝術家的典範。 二人早於60年代,透過音樂和行為藝術,宣揚和平反戰訊息,一句「War is Over」,至今仍是經典。 John Lennon於1980年不幸遭槍擊離世後,小野洋子多年來仍繼續以反戰為創作主軸。最近,她就再次透過裝置藝術《One day...》帶出和平訊息,並將作品帶到塞爾維亞EXIT音樂節,紀念第一次世界大戰結束一百周年。

近期港人對「和理非」應該都不會陌生,但要說到「和理非」的經典人物,就不得不提John Lennon和小野洋子(Yoko Ono)。半世紀前,美國參與越戰,戰爭長達接近二十年,死傷無數。1969年聖誕節前後,John Lennon和小野洋子發起和平運動,當年除了一句「War Is Over If You Want It」的反戰口號深入民心之餘,二人手持白底黑字slogan海報的一張黑白照更是成為經典。當時,二人更發表了〈Happy Xmas(War Is Over)〉單曲,其中一句「And so this is Christmas/And what have we done」,成為了對戰爭最強的控訴。同樣是強調和平、非暴力,John Lennon和小野洋子在60年代末,卻算是走在社會前方,帶起反戰潮流。

John Lennon和小野洋子手持「WAR IS OVER」海報的經典照片。(網上圖片)

同年較早前,二人為宣揚反戰思想,更參照了靜坐示威形式,開展為期兩星期的「Bed-Ins for Peace」行為藝術。二人穿着睡衣半躺在床,床上放有結他、鮮花,而背後落地窗則貼上「Hair Peace」、「Bed Peace」的標語,成為一代「和理非」藝術家的典範。

二人把蜜月旅行轉化成「Bed-Ins for Peace」行為藝術。(網上圖片)

時隔五十年,雖然John Lennon已歿,但其繆思小野洋子卻仍高舉着當年的反戰旗幟。2011年,小野洋子就把《Bed Peace》紀錄片上傳到網站,延續當年二人在床上和平抗爭的精神。除此之外,集音樂人、前衛藝術家及social activist多重身份於一身的小野洋子,多年來仍不斷創作,宣揚反戰訊息。早於2007年,她到冰島雷克雅未克,設計「Imagine Peace Tower」戶外裝置。每年10月9日至12月8日,和平塔的十五盞射燈將全部點亮,藍白光束直照入雲,塔上以24種語言刻上「Imagine Peace」,寄語大眾世界和平的宏願縱然遙遠,還是要抱有想像和希望。而這座光束塔特意以John Lennon經典單曲〈Imagine〉命名,除了有記念丈夫之意,更無疑延續了歌曲中世界大同的理想。

希望在點燃這束光時,它能作為穿越世界的橫樑,將和平的信息傳遞給每個人。 小野洋子

現年86歲的小野洋子,至今仍活躍於藝壇,先是在今年四至七月,於德國萊比錫美術館(Museum der bildenden Künste Leipzig)舉辦《PEACE Is POWER》展覽,場內展示逾60件作品,而重點展品《Ex it》則以小野洋子一貫的反戰思想為題:作品以逾百棺木整齊排列而成,象徵着戰場上的生靈塗炭,而每副棺木上皆種上樹木,寓意生命的延續。作品中,生與死、戰爭與與和平並置,教人反思兩者間的關係。

《PEACE Is POWER》展覽中的重點展品《Ex it》。(Leipglo)

最近,小野洋子繼續把和平理念帶到塞爾維亞。今年適逢《凡爾賽條約》簽定100周年,為紀念第一次世界大戰結束,小野洋子就把其裝置藝術《One day...》帶到歐洲軍火庫巴爾幹半島上。一戰時期,巴爾幹半島各國為自身利益爆發了兩次戰爭,而1914年,塞爾維亞青年刺殺奧匈帝國皇儲,更是引爆一戰的主要導火線。如今戰事結束百年,小野洋子帶着新作登上宣揚自由民主的EXIT音樂節,更是別具意義。

小野洋子最新作品《One day...》於EXIT音樂節上展出。(Clash)

小野洋子創作裝置作品《One day...》,背後固然少不了其多年來的「和理非」反戰思想。這次的裝置藝術,藝術家以塞爾維亞傳統木舟為藍本,驟眼看似平平無奇,背後卻是蘊含深意:船隻除象徵着一戰當年沿多瑙河和薩瓦河發生的連場激戰外,更不禁讓人聯想到民眾乘船逃難的苦況,而如此種種不論是一百年前,還是近年難民漂洋過海,戰爭釀成的慘劇,似乎仍在不斷上演。

縱然戰爭不斷,小野洋子卻仍樂觀積極。揭幕禮上,主辦方播放了小野洋子一段短短30秒的演講。短片中,藝術家表示作品圍繞「希望、生存與和平」,又不斷強調其近年口號「Peace Is Power」 。如此宣言,在部份人眼中也許頗有「大愛左膠」的影子,但洋子多年仍能不忘初心,亦實在不得不叫人佩服。