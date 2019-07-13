【小野洋子】大戰結束100年裝置創作　一切從她和John Lennon說起

「和理非」在香港一般被貼上「左膠」標籤。然而，傳奇樂隊The Beatles主唱John Lennon及其妻小野洋子，可謂一代「和理非」藝術家的典範。 二人早於60年代，透過音樂和行為藝術，宣揚和平反戰訊息，一句「War is Over」，至今仍是經典。 John Lennon於1980年不幸遭槍擊離世後，小野洋子多年來仍繼續以反戰為創作主軸。最近，她就再次透過裝置藝術《One day...》帶出和平訊息，並將作品帶到塞爾維亞EXIT音樂節，紀念第一次世界大戰結束一百周年。

近期港人對「和理非」應該都不會陌生，但要說到「和理非」的經典人物，就不得不提John Lennon和小野洋子（Yoko Ono）。半世紀前，美國參與越戰，戰爭長達接近二十年，死傷無數。1969年聖誕節前後，John Lennon和小野洋子發起和平運動，當年除了一句「War Is Over If You Want It」的反戰口號深入民心之餘，二人手持白底黑字slogan海報的一張黑白照更是成為經典。當時，二人更發表了〈Happy Xmas（War Is Over）〉單曲，其中一句「And so this is Christmas／And what have we done」，成為了對戰爭最強的控訴。同樣是強調和平、非暴力，John Lennon和小野洋子在60年代末，卻算是走在社會前方，帶起反戰潮流。

John Lennon和小野洋子手持「WAR IS OVER」海報的經典照片。（網上圖片）

同年較早前，二人為宣揚反戰思想，更參照了靜坐示威形式，開展為期兩星期的「Bed-Ins for Peace」行為藝術。二人穿着睡衣半躺在床，床上放有結他、鮮花，而背後落地窗則貼上「Hair Peace」、「Bed Peace」的標語，成為一代「和理非」藝術家的典範。

二人把蜜月旅行轉化成「Bed-Ins for Peace」行為藝術。（網上圖片）

時隔五十年，雖然John Lennon已歿，但其繆思小野洋子卻仍高舉着當年的反戰旗幟。2011年，小野洋子就把《Bed Peace》紀錄片上傳到網站，延續當年二人在床上和平抗爭的精神。除此之外，集音樂人、前衛藝術家及social activist多重身份於一身的小野洋子，多年來仍不斷創作，宣揚反戰訊息。早於2007年，她到冰島雷克雅未克，設計「Imagine Peace Tower」戶外裝置。每年10月9日至12月8日，和平塔的十五盞射燈將全部點亮，藍白光束直照入雲，塔上以24種語言刻上「Imagine Peace」，寄語大眾世界和平的宏願縱然遙遠，還是要抱有想像和希望。而這座光束塔特意以John Lennon經典單曲〈Imagine〉命名，除了有記念丈夫之意，更無疑延續了歌曲中世界大同的理想。

希望在點燃這束光時，它能作為穿越世界的橫樑，將和平的信息傳遞給每個人。 小野洋子

現年86歲的小野洋子，至今仍活躍於藝壇，先是在今年四至七月，於德國萊比錫美術館（Museum der bildenden Künste Leipzig）舉辦《PEACE Is POWER》展覽，場內展示逾60件作品，而重點展品《Ex it》則以小野洋子一貫的反戰思想為題：作品以逾百棺木整齊排列而成，象徵着戰場上的生靈塗炭，而每副棺木上皆種上樹木，寓意生命的延續。作品中，生與死、戰爭與與和平並置，教人反思兩者間的關係。

《PEACE Is POWER》展覽中的重點展品《Ex it》。（Leipglo）

最近，小野洋子繼續把和平理念帶到塞爾維亞。今年適逢《凡爾賽條約》簽定100周年，為紀念第一次世界大戰結束，小野洋子就把其裝置藝術《One day...》帶到歐洲軍火庫巴爾幹半島上。一戰時期，巴爾幹半島各國為自身利益爆發了兩次戰爭，而1914年，塞爾維亞青年刺殺奧匈帝國皇儲，更是引爆一戰的主要導火線。如今戰事結束百年，小野洋子帶着新作登上宣揚自由民主的EXIT音樂節，更是別具意義。

小野洋子最新作品《One day...》於EXIT音樂節上展出。（Clash）

小野洋子創作裝置作品《One day...》，背後固然少不了其多年來的「和理非」反戰思想。這次的裝置藝術，藝術家以塞爾維亞傳統木舟為藍本，驟眼看似平平無奇，背後卻是蘊含深意：船隻除象徵着一戰當年沿多瑙河和薩瓦河發生的連場激戰外，更不禁讓人聯想到民眾乘船逃難的苦況，而如此種種不論是一百年前，還是近年難民漂洋過海，戰爭釀成的慘劇，似乎仍在不斷上演。

縱然戰爭不斷，小野洋子卻仍樂觀積極。揭幕禮上，主辦方播放了小野洋子一段短短30秒的演講。短片中，藝術家表示作品圍繞「希望、生存與和平」，又不斷強調其近年口號「Peace Is Power」 。如此宣言，在部份人眼中也許頗有「大愛左膠」的影子，但洋子多年仍能不忘初心，亦實在不得不叫人佩服。