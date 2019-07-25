【PRADA】科學怪人愛的故事啟發　Miuccia Prada恐懼與浪漫的美學

由小說家Mary Shelley於1818年所創作的《科學怪人》（Frankenstein）故事，多年來一直吸引著不同創作者，當然在時裝界亦不例外。 哥特式的文學世界，為時裝設計師提供豐富的視覺效果及靈感來源，如Alexander McQueen、Christopher Kane及Rodarte等，也曾採用「科學怪人」為設計元素。 PRADA 2019年秋冬男女裝系列，Miuccia Prada亦以《科學怪人的新娘》（The Bride of Frankenstein）為題，向眾人解剖黑暗式浪漫時尚。

《科學怪人的新娘》是一部1935年美國科幻恐怖電影（電影劇照）

《科學怪人的新娘》電影海報（網上圖片）

回顧電影檔案，《科學怪人的新娘》（The Bride of Frankenstein）是1935年美國科幻恐怖電影，故事延續自1931年的《科學怪人》（Frankenstein）。在第二集中，講述科學怪人逃過一命，並遇上瘋狂博士，兩人因寂寞的心一見如故，他更為科學怪人創造出一個新娘，不但擁有完整身體，而且還替她提供人工種植的大腦。科學怪人雖然不被人類接納，但他卻渴望得到愛，新娘為他帶來生活之美，同時在這種不自然創造下，被人類所傳播仇恨與恐懼而影響。新娘角色使人著迷，既奇怪也可怕，她是一種無法掌握自己存在的新生物。這部電影不光只是恐怖片，對於生與死的本質，也是一種美麗的反思。

在最新系列中，能夠看見大量關於《科學怪人的新娘》的細節，包括科學怪人、新娘、破裂的心、玫瑰及閃電等圖案。（龔嘉盛攝）

無論是甚麼類型的恐怖角色，還是出身於任何年代，基於標誌性的外型，就像科學怪人與他的新娘般，自1935年的《科學怪人的新娘》以來，他們形象就一直留存在觀眾及創作者的腦海之中。

科學怪人在《科學怪人的新娘》中，乃是個為了尋找愛情的怪物。2019年PRADA秋冬系列也採用這個主題，從黑暗角度隱現浪漫情懷，把男女裝系列互相連貫，說出一個難以想像的愛情故事。在最新系列中，我們能夠看見大量關於《科學怪人的新娘》的細節，包括科學怪人、新娘、破裂的心、玫瑰及閃電等圖案，並由法國藝術家Jeanne Detallante所創作，都一一散落在服裝及配飾之上。

PRADA 2019年秋冬女裝系列（龔嘉盛攝）

PRADA 2019年秋冬女裝系列：

+ 6 + 5 + 4

雖則引用了恐怖電影，但卻是一個極具浪漫的呈現。Miuccia Prada對「恐懼與浪漫」的定義，透過藝術和花卉的視覺效果，讓整個系列更為突出。在女裝系列當中，出現了軍裝服飾、用尼龍製成的連身裙等，都給予別人堅定與帶有力量的感覺。尼龍物料作為品牌的象徵，自不然在系列中隨處可見，設計師更採用緞面及蕾絲等物料，營造不同的腰帶或立體花卉設計，同時凸顯女性輪廓。

Miuccia Prada從恐怖電影帶出浪漫氣息，讓我們反思愛與恐懼的關係。